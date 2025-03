Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8e47d624-af5c-4fa1-bff9-eed2cce83dfe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az intézkedések részleteit a csütörtöki kormányinfón ismertetik majd.","shortLead":"Az intézkedések részleteit a csütörtöki kormányinfón ismertetik majd.","id":"20250326_orban-viktor-falu-fejlesztes-kocsma-kisbolt-atm-templomfelujitas-kormanyules-kormanyinfo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e47d624-af5c-4fa1-bff9-eed2cce83dfe.jpg","index":0,"item":"70e7dc04-c404-4ed0-89d9-6ab3ca1b6c66","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250326_orban-viktor-falu-fejlesztes-kocsma-kisbolt-atm-templomfelujitas-kormanyules-kormanyinfo","timestamp":"2025. március. 26. 17:08","title":"Bejelentette Orbán: jön a kiskocsma- és kisbolttámogatás, a templomfelújítási program, és mindenhová ATM-et „visznek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53b1ae6f-0478-4809-a6f2-647360bc56d7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A chatcsoportban Pete Hegseth védelmi miniszter a jemeni húszik elleni csapásokban használt fegyverekről is megosztott adatokat, de leírta azt is, mi a célpont és hol található.","shortLead":"A chatcsoportban Pete Hegseth védelmi miniszter a jemeni húszik elleni csapásokban használt fegyverekről is megosztott...","id":"20250326_the-atlantic-signal-csoport-amerikai-miniszterek-tanacsadok-donald-trump-kepernyofotok-jemeni-huszik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53b1ae6f-0478-4809-a6f2-647360bc56d7.jpg","index":0,"item":"b3bfb614-f9c1-415a-b693-25e0ec8d5f95","keywords":null,"link":"/vilag/20250326_the-atlantic-signal-csoport-amerikai-miniszterek-tanacsadok-donald-trump-kepernyofotok-jemeni-huszik","timestamp":"2025. március. 26. 15:05","title":"Újabb képernyőfotókat mutatott be a Signalon zajló beszélgetésből a The Atlantic, hogy cáfolják Trumpék állításait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"811fffc0-6839-4ba8-8d6f-765a16a1e434","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nem árt betartani a tűvédelmi előírásokat, ha nem akarunk sokat perkálni. ","shortLead":"Nem árt betartani a tűvédelmi előírásokat, ha nem akarunk sokat perkálni. ","id":"20250326_tuzvedelmi-birsag-menekulesi-utvonal-folyoso-akadaly-birsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/811fffc0-6839-4ba8-8d6f-765a16a1e434.jpg","index":0,"item":"f1b589c0-175d-41a7-89b6-0190df56a9de","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250326_tuzvedelmi-birsag-menekulesi-utvonal-folyoso-akadaly-birsag","timestamp":"2025. március. 26. 11:36","title":"Egy kis emlékeztető: egymillió forintos bírságot kockáztat a felelőtlen muskátli- és a biciklitulajdonos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bea5d41-f871-4fc6-b3c5-b4bf21f0680a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyar Péter szerint országszerte próbálják zaklatni a fideszes polgármesterek a Tisza Párt önkénteseit, akik a Nemzet Hangja népszavazás keretében gyűjtik a szavazatokat. ","shortLead":"Magyar Péter szerint országszerte próbálják zaklatni a fideszes polgármesterek a Tisza Párt önkénteseit, akik a Nemzet...","id":"20250327_Hangosan-zsidozva-tamadta-meg-a-Tisza-onkenteseit-egy-Fidesz-szimpatizans","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3bea5d41-f871-4fc6-b3c5-b4bf21f0680a.jpg","index":0,"item":"a33dfe20-8b8a-4997-889b-ab4d827261b4","keywords":null,"link":"/itthon/20250327_Hangosan-zsidozva-tamadta-meg-a-Tisza-onkenteseit-egy-Fidesz-szimpatizans","timestamp":"2025. március. 27. 11:05","title":"Hangosan zsidózva támadták meg a Tisza önkénteseit Tökön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfe9ab7d-ab06-4e4f-96b1-67736c6f7cb3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a kormányülésről posztolt Facebook-oldalán, és ígérete szerint nemsokára tájékoztatást ad a döntésekről.","shortLead":"A miniszterelnök a kormányülésről posztolt Facebook-oldalán, és ígérete szerint nemsokára tájékoztatást ad...","id":"20250326_Orban-Viktor-bejelentesre-keszul-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dfe9ab7d-ab06-4e4f-96b1-67736c6f7cb3.jpg","index":0,"item":"f0ba9a62-7e11-43a9-86bb-0ad91ed027a2","keywords":null,"link":"/itthon/20250326_Orban-Viktor-bejelentesre-keszul-ebx","timestamp":"2025. március. 26. 14:48","title":"Orbán Viktor: „A döntésekről hamarosan beszámolok”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"635443da-50df-4883-90e4-3f70cf59c083","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az amerikai Igazságügyi Minisztérium szerint fel kellene mondania a Google-nek azokat a szerződéseket, amelyek lehetővé teszik, hogy egy eszköz vagy szolgáltatás alapértelmezett keresőnek ajánlja a Google fejlesztését. Bár az Apple beleszólhatott volna a döntésbe, de valamiért 33 napot csúszott az ezzel kapcsolatos határidővel.","shortLead":"Az amerikai Igazságügyi Minisztérium szerint fel kellene mondania a Google-nek azokat a szerződéseket, amelyek lehetővé...","id":"20250326_google-trosztellenes-per-apple-alapertelmezett-kereso","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/635443da-50df-4883-90e4-3f70cf59c083.jpg","index":0,"item":"160a8c93-383a-4a01-b598-6fb49d470a93","keywords":null,"link":"/tudomany/20250326_google-trosztellenes-per-apple-alapertelmezett-kereso","timestamp":"2025. március. 26. 10:03","title":"Bealudt az Apple, 7407 milliárdot bukhat miatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39e68f97-269d-40bd-b07a-fb99dcb12272","c_author":"Bábel Vilmos","category":"360","description":"A Fidesz az utóbbi hetekben rámozdult a Mi Hazánk szavazóira. A kiélezett Tisza-Fidesz versenyben nagyon felértékelődött Toroczkai Lászlóék pártja, királycsinálók is lehetnek 2026-ban. Mi lesz a Mi Hazánk stratégiája a következő bő egy évben, vannak-e a párhuzamok a 2015-ös Jobbikkal, és mire játszhat a Fidesz? Erről beszélgettünk a párt elnökével és más, a témára rálátó megszólalókkal.","shortLead":"A Fidesz az utóbbi hetekben rámozdult a Mi Hazánk szavazóira. A kiélezett Tisza-Fidesz versenyben nagyon...","id":"20250327_Mi-Hazank-szavazok-Fidesz-Toroczkai-Laszlo-valasztas-2026-strategia-szelsojobb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/39e68f97-269d-40bd-b07a-fb99dcb12272.jpg","index":0,"item":"2d344e8e-dc74-4a9f-bbd1-e8951c397f17","keywords":null,"link":"/360/20250327_Mi-Hazank-szavazok-Fidesz-Toroczkai-Laszlo-valasztas-2026-strategia-szelsojobb","timestamp":"2025. március. 27. 06:30","title":"„Nem akarom, hogy lehúzzanak ebbe a posványba” – Toroczkai szerint fenyegeti, zsarolja a Mi Hazánk képviselőit a két nagy párt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1f47ba9-f2ed-4b67-9e5b-7c67f359372d","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A városi tanács elnézést kért, és megígérték, hogy ingyen orvosolják a problémát.","shortLead":"A városi tanács elnézést kért, és megígérték, hogy ingyen orvosolják a problémát.","id":"20250325_toronyhaz-london-ablak-forditva","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d1f47ba9-f2ed-4b67-9e5b-7c67f359372d.jpg","index":0,"item":"7bee3089-2337-4d63-94ab-852f6ef77000","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250325_toronyhaz-london-ablak-forditva","timestamp":"2025. március. 25. 17:46","title":"Sikerült úgy felújítani egy toronyházat Londonban, hogy fordítva szerelték be az ablaküvegeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]