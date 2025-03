Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7dbd8f04-1f64-42f7-8b35-d688b7eea0eb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Ekrem Imamoglut, Recep Tayyip Erdogan államfő legfőbb riválisát szerdán, néhány nappal az ellenzék elnökjelöltről döntő előválasztása előtt vették őrizetbe. ","shortLead":"Ekrem Imamoglut, Recep Tayyip Erdogan államfő legfőbb riválisát szerdán, néhány nappal az ellenzék elnökjelöltről döntő...","id":"20250323_Felfuggesztettek-a-bebortonzott-isztambuli-polgarmestert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7dbd8f04-1f64-42f7-8b35-d688b7eea0eb.jpg","index":0,"item":"eaf70a07-7c2f-44fd-93fa-53e77e11e013","keywords":null,"link":"/vilag/20250323_Felfuggesztettek-a-bebortonzott-isztambuli-polgarmestert","timestamp":"2025. március. 23. 16:42","title":"Felfüggesztették a bebörtönzött isztambuli polgármestert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26248e83-0ea1-430c-a809-b522bfe49c50","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Steven Witkoff, az amerikai különmegbízott arról is áradozott egy sort Tucker Carlsonnak, hogy Putyin egy Trumpról készült szép festményt ajándékozott az elnöknek.","shortLead":"Steven Witkoff, az amerikai különmegbízott arról is áradozott egy sort Tucker Carlsonnak, hogy Putyin egy Trumpról...","id":"20250323_witkoff-oroszorszag-trump-festmeny-putyin-nepszavazasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/26248e83-0ea1-430c-a809-b522bfe49c50.jpg","index":0,"item":"bd852b04-8cc3-4c7a-816f-f2517cc52592","keywords":null,"link":"/vilag/20250323_witkoff-oroszorszag-trump-festmeny-putyin-nepszavazasok","timestamp":"2025. március. 23. 09:40","title":"Az amerikaiak legitimnek tekintik a megszállt területeken rendezett orosz népszavazásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4372e10c-98b2-4f09-b1b1-4499e0c20fbc","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Volker Türk rendkívül nyugtalanítónak nevezte a gyülekezési jogról szóló törvény módosítását és minden olyan jogszabály módosítását kérte, ami hátrányos megkülönböztetést jelent az LMBTQ-személyek számára.","shortLead":"Volker Türk rendkívül nyugtalanítónak nevezte a gyülekezési jogról szóló törvény módosítását és minden olyan jogszabály...","id":"20250321_ensz-emberi-jogi-fobiztos-pride-betiltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4372e10c-98b2-4f09-b1b1-4499e0c20fbc.jpg","index":0,"item":"fca4d746-8ccc-4d58-8315-083fb44d640a","keywords":null,"link":"/itthon/20250321_ensz-emberi-jogi-fobiztos-pride-betiltas","timestamp":"2025. március. 21. 19:46","title":"ENSZ emberi jogi főbiztos: Helyezzék hatályon kívül a Pride betiltását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00224475-f1a2-4373-9d44-ad53b803bb7c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A kínai Unitree G1 nevű robotja olyan stabilitásra képes, amit még nem lehetett látni az iparágban.","shortLead":"A kínai Unitree G1 nevű robotja olyan stabilitásra képes, amit még nem lehetett látni az iparágban.","id":"20250322_humanoid-robot-unitree-g1-szaltozas-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/00224475-f1a2-4373-9d44-ad53b803bb7c.jpg","index":0,"item":"15c724b7-1339-4171-b4a6-506938aba848","keywords":null,"link":"/tudomany/20250322_humanoid-robot-unitree-g1-szaltozas-video","timestamp":"2025. március. 22. 10:03","title":"Világszám: oldalra szaltózik a kínai robot, és nem rontja el – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3878d778-9301-4a48-aca8-a6c64bc94c9c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Néhány napja világszerte megvásárolható Apple legújabb okostelefonja, az iPhone 16e, ami ugyan nem olcsó, de iPhone-árhoz mérve mégsem annyira drága. Sokan be is ruháztak rá, azonban most egy bosszantó problémával találkoznak: vagy okosórájukat viselik, vagy zenét hallgatnak.","shortLead":"Néhány napja világszerte megvásárolható Apple legújabb okostelefonja, az iPhone 16e, ami ugyan nem olcsó, de...","id":"20250322_apple-iphone-16e-bluetooth-problemak-hiba-szoftver","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3878d778-9301-4a48-aca8-a6c64bc94c9c.jpg","index":0,"item":"3374bcb5-dc13-45ea-abeb-71473f433dd5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250322_apple-iphone-16e-bluetooth-problemak-hiba-szoftver","timestamp":"2025. március. 22. 14:03","title":"Óra vagy zene? Fura választás elé állították az iPhone 16e tulajdonosait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d553140-d4de-451f-a2bf-b89d319ff37b","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Kövesse velünk élőben az ezeregyedik éjszaka meséjét.","shortLead":"Kövesse velünk élőben az ezeregyedik éjszaka meséjét.","id":"20250323_magyar-labdarugo-valogatott-nemzetek-ligaja-osztalyozo-torokorszag-budapest-puskas-ferenc-stadion-elo-kozvetites-percrol-percre-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6d553140-d4de-451f-a2bf-b89d319ff37b.jpg","index":0,"item":"281141db-c7ca-4e8e-b28a-ded2522aa70a","keywords":null,"link":"/sport/20250323_magyar-labdarugo-valogatott-nemzetek-ligaja-osztalyozo-torokorszag-budapest-puskas-ferenc-stadion-elo-kozvetites-percrol-percre-ebx","timestamp":"2025. március. 23. 17:50","title":"Magyarország–Törökország Nemzetek Ligája-osztályozó visszavágó (ÉLŐ)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd38fe16-1539-4433-afe5-b4652a07116b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Érdemben ugyanakkor nem reagáltak a Tisza vezetőjének az állításaira. ","shortLead":"Érdemben ugyanakkor nem reagáltak a Tisza vezetőjének az állításaira. ","id":"20250322_magyar-peter-hatvanpuszta-orban-ittas-vezetes-reakcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd38fe16-1539-4433-afe5-b4652a07116b.jpg","index":0,"item":"e376b8bc-cc14-4ffb-ab84-a9f59925f610","keywords":null,"link":"/itthon/20250322_magyar-peter-hatvanpuszta-orban-ittas-vezetes-reakcio","timestamp":"2025. március. 22. 14:02","title":"A kormány szerint „még viccnek is rossz”, amit Magyar Péter a hatvanpusztai fákról és Orbán ittas vezetéséről állít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32165344-7a3a-40dc-9db9-eeece810acf5","c_author":"Folk György (EUrologus)","category":"eurologus","description":"A Covid-19 világjárvány kellős közepén Európa vezetői meglepték a világot, amikor 2020 nyarán igen nagynak számító gazdaság fellendülési támogatási programot RRF összerakták. Mind a méretét – 750 milliárd eurót terveztek elkölteni 2026 végéig -, mind a finanszírozási módját tekintve újdonságként hatott a közös alap létrehozása. A valóság azonban közbeszólt, és ma a fejlesztések és beruházások megvalósításában élen járó tagállamok is komoly kihívásokkal állnak szemben.","shortLead":"A Covid-19 világjárvány kellős közepén Európa vezetői meglepték a világot, amikor 2020 nyarán igen nagynak számító...","id":"20250322_COVID_RRF_unios-forrasok_jogallamisag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32165344-7a3a-40dc-9db9-eeece810acf5.jpg","index":0,"item":"ac7b83d1-f333-4c08-ab28-0106a78ed31c","keywords":null,"link":"/eurologus/20250322_COVID_RRF_unios-forrasok_jogallamisag","timestamp":"2025. március. 22. 11:30","title":"Nem csak a magyarokra nézve jár súlyos következményekkel, hogy csúszik az uniós helyreállítási alap felhasználása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]