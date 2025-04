Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"f255b65f-f4b2-4c14-8e44-15702a4993be","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A FaceKom azonosítási megoldását építik be a Digitális Állampolgár alkalmazásba.","shortLead":"A FaceKom azonosítási megoldását építik be a Digitális Állampolgár alkalmazásba.","id":"20250407_Tiborcz-Istvan-FaceKom-arcfelismero-szoftver-Digitalis-Allampolgar-DAP","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f255b65f-f4b2-4c14-8e44-15702a4993be.jpg","index":0,"item":"6650e458-856a-4a61-8156-aac8bab5d6c9","keywords":null,"link":"/kkv/20250407_Tiborcz-Istvan-FaceKom-arcfelismero-szoftver-Digitalis-Allampolgar-DAP","timestamp":"2025. április. 07. 08:05","title":"Tiborczhoz köthető arcfelismerő szoftvert rendelt Rogán Antal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e071b351-a68f-4b9a-b52d-83ef6d8fc60a","c_author":"Lőrincz Tamás","category":"itthon","description":"Jogszabálysértést követett el a közétkeztető, a mulasztás miatt összesen 867-en betegedtek meg a Pest megyei Nagykőrösön – állapította meg a kormányhivatal vizsgálata néhány héttel a tömeges rosszullét után. ","shortLead":"Jogszabálysértést követett el a közétkeztető, a mulasztás miatt összesen 867-en betegedtek meg a Pest megyei...","id":"20250407_Kiderult-hogy-miert-lett-tobb-szaz-ember-rosszul-Nagykoroson-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e071b351-a68f-4b9a-b52d-83ef6d8fc60a.jpg","index":0,"item":"11ac3917-5583-4eff-b6e6-cc4bba1ff9f6","keywords":null,"link":"/itthon/20250407_Kiderult-hogy-miert-lett-tobb-szaz-ember-rosszul-Nagykoroson-ebx","timestamp":"2025. április. 07. 05:32","title":"Kiderült, hogy miért lett több száz ember rosszul Nagykőrösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6efdb89f-11d7-4a4f-8da9-9ee30222c1d5","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Donald Trump szerint az Európai Uniónak inkább amerikai energiát kellene importálnia, ha meg akar szabadulni a vámoktól.","shortLead":"Donald Trump szerint az Európai Uniónak inkább amerikai energiát kellene importálnia, ha meg akar szabadulni a vámoktól.","id":"20250408_donald-trump-europai-unio-vam-energia-import-export-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6efdb89f-11d7-4a4f-8da9-9ee30222c1d5.jpg","index":0,"item":"064d9c3a-2b27-4633-8261-2c8607b1518d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250408_donald-trump-europai-unio-vam-energia-import-export-ebx","timestamp":"2025. április. 08. 06:18","title":"Trump nem kér az EU vámmentes ajánlatából, neki más ötlete támadt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c89f07be-8adf-488f-9723-d385b2d92adb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A büntetést azért szabta ki a luxemburgi médiahatóság, mert egy tavalyi adásban az egyik férfi szereplő többször az egyik női szereplő nemi szervéhez nyúlt annak tiltakozása ellenére.","shortLead":"A büntetést azért szabta ki a luxemburgi médiahatóság, mert egy tavalyi adásban az egyik férfi szereplő többször...","id":"20250407_Valo-Vilag-szexualis-zaklatas-RTL-birsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c89f07be-8adf-488f-9723-d385b2d92adb.jpg","index":0,"item":"2b2c2309-4064-4793-adb2-e295db7688a0","keywords":null,"link":"/elet/20250407_Valo-Vilag-szexualis-zaklatas-RTL-birsag","timestamp":"2025. április. 07. 11:11","title":"25 ezer eurós bírságot kapott az RTL a Való Világban történt szexuális zaklatás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"912090a4-af6d-4cad-a834-024399d09593","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"„Ne ragadtassák magukat erőszakos cselekményekre” – kérik a rendőrök a közlekedőket.","shortLead":"„Ne ragadtassák magukat erőszakos cselekményekre” – kérik a rendőrök a közlekedőket.","id":"20250408_rendorseg-tuntetes-erzsebet-hid-blokad-hadhazy-akos-momentum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/912090a4-af6d-4cad-a834-024399d09593.jpg","index":0,"item":"b40a181a-1b56-4320-af3e-548e2f9dd523","keywords":null,"link":"/itthon/20250408_rendorseg-tuntetes-erzsebet-hid-blokad-hadhazy-akos-momentum","timestamp":"2025. április. 08. 06:51","title":"Üzent a rendőrség azoknak, akiket zavar Hadházyék keddi hídblokádja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92d8ff3a-0084-4947-98c4-27eb368925e1","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"A sportállamtitkár szerint hamarosan minden rendelkezésre áll majd Magyarországon a felkészüléshez a nagy nemzetközi versenyekre. Schmidt Ádám arról is beszélt, hogy a magyar álláspont szerint nem szabad az orosz és fehérorosz sportolókat büntetni Moszkva Ukrajna ellen indított háborújáért.","shortLead":"A sportállamtitkár szerint hamarosan minden rendelkezésre áll majd Magyarországon a felkészüléshez a nagy nemzetközi...","id":"20250407_tatai-edzotabor-sportszovetseg-sportolok-felkeszules-magyarorszag-schmidt-adam-sportallamtitkar-orosz-feherorosz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92d8ff3a-0084-4947-98c4-27eb368925e1.jpg","index":0,"item":"4eb282ed-8db2-4bbc-aa30-2db742eb3a46","keywords":null,"link":"/sport/20250407_tatai-edzotabor-sportszovetseg-sportolok-felkeszules-magyarorszag-schmidt-adam-sportallamtitkar-orosz-feherorosz","timestamp":"2025. április. 07. 18:29","title":"Arra köteleznék a sportszövetségeket, hogy az államtól kapott pénzt itthon költsék el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0da316fc-8cd9-4a73-8aa1-e6f8b8c0abd9","c_author":"Serdült Viktória","category":"360","description":"„Bosszú a tüntetésekért” – kommentálta egy bíró a HVG által megszerzett törvénymódosítás-tervezetet, amelynek szövegén az igazságügyi tárca elméletben még változtathat, de jelenlegi formájában nem ígér sok jót. A bíróságoknak alig több mint egy hétvégét hagytak, hogy véleményezzék az őket érintő jogszabály-módosítások maratoni terveit.","shortLead":"„Bosszú a tüntetésekért” – kommentálta egy bíró a HVG által megszerzett törvénymódosítás-tervezetet, amelynek szövegén...","id":"20250408_birosagok-torvenymodositas-igazsagugyi-tarca-tervezet-hatarido-tullepes-fizetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0da316fc-8cd9-4a73-8aa1-e6f8b8c0abd9.jpg","index":0,"item":"d3d7e5ec-e7ac-4538-acde-fefb6b121563","keywords":null,"link":"/360/20250408_birosagok-torvenymodositas-igazsagugyi-tarca-tervezet-hatarido-tullepes-fizetes","timestamp":"2025. április. 08. 06:30","title":"Itt vannak az igazságügyi tárca tervei: megfizettetnék a bíróságokkal az egynapos határidő-túllépést is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35310f1f-84fa-4ae6-9634-87e99f7fe3bd","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Sorra dőlnek a naperőműves rekordok, az áram ára pedig mínuszba zuhan, majd miután lemegy a nap, kilő. Jó volna, ha a lakosság a „rezsicsökkentés” helyett a valósággal szembesülne.","shortLead":"Sorra dőlnek a naperőműves rekordok, az áram ára pedig mínuszba zuhan, majd miután lemegy a nap, kilő. Jó volna, ha...","id":"20250407_hvg-napelemek-tultermeles-arak-ingyenaram-ingyenebed","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35310f1f-84fa-4ae6-9634-87e99f7fe3bd.jpg","index":0,"item":"207837d4-34dd-46ee-b7fb-6b94455dc3d3","keywords":null,"link":"/360/20250407_hvg-napelemek-tultermeles-arak-ingyenaram-ingyenebed","timestamp":"2025. április. 07. 12:00","title":"Egyre több az ingyenáram, a lakosságnak viszont csak a „rezsicsökkentés” jut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]