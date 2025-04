„Nem lennék meglepve, ha bejelentenének egy szaúdi istállót. Személy szerint én is szeretném, ha lenne ilyen” – jelentette ki Khalid bin Szultán al-Abdullah al-Fajszál, Szaúd-Arábia autó- és motorsport-szövetségének elnöke egy interjúban hazája F1-es futama előtt. És ha egy szaúdi sportvezető így nyilatkozik, akkor az elmúlt időszak tapasztalatai alapján ki lehet mondani, hogy nem a levegőbe beszél.

A szaúdi rezsim az elmúlt évtizedben gigantikus mennyiségű pénzt, több tízmilliárd dollárt lapátolt a sportba, a beruházásai pedig három fő területen összpontosultak: a rendezvényszervezésén, a tulajdonszerzésén és a szponzorációén. Az F1 esetében ezek közül kettőt már kipipálhattak, hiszen 2021 óta minden évben megrendezik a Szaúdi Nagydíjat Dzsiddában, a szaúdi állami olajvállalat, az Aramco pedig amellett, hogy az Aston Martin istálló névadó szponzora, 2021-ben a sorozattal is leszerződött tíz évre – sajtóértesülések szerint 45 millió dollár értékben – mint globális partner.

Yazeed Al Rajhi szaúdi versenyző (jobbra) és Edouard Boulanger (balra) másodpilóta ünnepel al-Fajszállal (középen), miután megnyerték az idei Dakar-ralit AFP / Valery Hache

Bár al-Fajszál most csak csapatvásárlásra, esetleg -alapításra utalgatott, a szaúdi állami befektetési alap (PIF) 2022 végén állítólag jelezte, hogy akár magát az F1-et is megvenné. A Bloomberg akkor úgy értesült, hogy 20 milliárd (!) dolláros ajánlatot tettek az amerikai Liberty Mediának, amely 2017-ben szerezte meg a sorozat kereskedelmi jogait a CVC Capitaltól 4,6 milliárd dollárért.

Az üzlet végül hamvába holt, mert a Liberty hamar nemet mondott, annak ellenére, hogy jelentős haszonra tehetett volna szert. Hogy visszautasította a szaúdi próbálkozást, jól mutatja, mennyire bízik a továbbra is növekvő népszerűségű szériában, amely iránt egyébként éppen a fiatal, közel-keleti nők körében növekszik a leggyorsabban az érdeklődés a Nielsen Sports adatai szerint.

„Miért ne?”

Amikor a mostani interjúban arról kérdezték al-Fajszált, lehetséges-e, hogy a jövőben egy szaúdi tulajdonú F1-es csapat autói is ott lesznek a mezőnyben, azt felelte: lehetőség van rá, hiszen a működését szabályozó Concorde-szerződés értelmében tucatnyi istálló szerepelhet a versenysorozatban. Márpedig ezt a határt még jövőre, a Cadillac érkezésével sem érik majd el. „Csak tizenegy csapat lesz a lehetséges tizenkettőből, és egy vagy kettő potenciálisan eladósorba is kerülhet a jövőben. Úgyhogy megtörténhet” – felelte. Ehhez azonban szerinte az kell, hogy látható legyen a növekedési potenciál a sorozatban, hiszen „az emberek azért vesznek F1-es csapatot, hogy pénzt csináljanak belőle, és különösen igaz lenne ez akkor, ha a PIF egyik vége vásárolja meg”.

A szavaiból ugyanakkor az tűnt ki, hogy jó befektetésnek tartja az F1-et, mivel „új piacokat ér el, az eladásai világszerte növekednek, és láttuk az Aramco és az Aston Martin partnerségének eredményeit. Minden arra mutat, hogy Szaúd-Arábia – ha úgy látja, hogy megvalósítható, ha van értelme – beszállhat. Miért ne? Úgy értem, senki sem ellenzi a pénzkeresést”.

Azt ugyanakkor elismerte, hogy nem lenne könnyű levezényelni a folyamatot. „Pontosan tudni kell, hogy melyik csapatot érdemes megvenni, kivel érdemes partnerségre lépni és ki tudja az egészet lemenedzselni. A döntés nagyon nehéz”.

Pláne, ha azt is figyelembe vesszük, hogy jelenleg egyik istálló sem eladó. Az Aston Martin megvásárlása azonban – már csak a fennálló kapcsolat miatt is – felvetődhetne, ahogyan a Renault tulajdonában álló Alpine jövőjéről is felröppentek már pletykák. Igaz, ezeket a francia autógyártó cáfolta.

Egy ország, két futam

Al-Fajszál mást is szeretne elérni, azt, hogy ne csak Dzsiddában, hanem Kiddijában is legyen F1-es futam. A fővárostól, Rijádtól nagyjából 45 percnyi autóútra eső helyszínen nemzetközileg is jelentős méretű szórakoztató központ épül 2019 óta. A megaprojekt keretében az amerikai Six Flags vidám- és vízi parkot épít, készül futballstadion, és az eredeti elképzelés szerint ide költözött volna a nagydíj is. (A pályát eredetileg 2023-ban tervezték megnyitni, de a kivitelezés jelentős csúszásban van, a mostani elképzelések szerint 2027-ben fogadhatja először az F1 mezőnyét.)

„Szeretnénk két versenynek otthont adni. Dzsidda és Rijád két különböző régió, két különböző piac. És Szaúd-Arábia nagyon nagy piac” – magyarázta a sportvezető, ám gyorsan hozzátette: kérdés, hogy kivitelezhető-e mindez. „Vizsgáljuk majd meg a keresletet azután, hogy átköltöztünk Rijádba, és azt is nézzük meg, hogy lehetséges-e két futamot rendezni. Kétlem. Minden csapat, mindenki panaszkodik amiatt, hogy túl sok a verseny, és a Közel-Keleten így is van már négy belőlük. De én magam szeretnék két nagydíjat Szaúd-Arábiában. Azzal, hogy Las Vegast bevették a naptárba, csak az Egyesült Államokban már három van. Szaúd-Arábia nagy ország. Úgy értem, megtörténhet, de meg is fog? Még túl korai erről beszélni.”

Már csak azért is valószínűtlen, hogy megvalósul al-Fajszál vágya, mert az F1 vezérigazgatója épp a napokban beszélt arról: lehetséges, hogy Olaszországnak le kell mondania az egyik futamáról. „Olaszország mindig is fontos része volt és az is marad az F1-nek, de egyre nehezebb megoldani, hogy ugyanabban az országban két versenyt rendezzünk, mert az érdeklődés egyre nő a sorozat iránt, és ezzel a következő hónapokban kezdenünk kell valamit. Ez nehéz helyzet Imola és Monza számára, amelyek régóta együtt szerepelnek a versenynaptárban” – magyarázta Stefano Domenicali, aki tavaly már azt is pedzegette, hogy bizonyos európai futamokat egymást váltva fognak megrendezni. (A rövidebbet vélhetően Imola húzza majd, mivel az év végén kifut a szerződése, míg Monzának 2031-ig élő megállapodása van a sorozattal. Ráadásul azon a pályán az F1 története során csak egyetlen évben nem rendeztek futamot.)

A Forma-1-es szaúd-arábiai Nagydíj Dzsiddában 2024. március 9-én AFP / Jakub Porzycki / ANADOLU / Anadolu via AFP

A nagy kép

Azzal, hogy dollármilliárdokat önt a sportba, Szaúd-Arábiának – ahol egyéb emberijog-sértések mellett tavaly évtizedek óta a legtöbb, 330 ember végeztek ki, a nőknek még mindig férfiak jóváhagyására van szükségük az élet számos területén és ahol nőjogi aktivistákat börtönöznek be – nem csupán az a célja, hogy szalonképesebbé tegye magát a világban. Efféle befektetéseik hozama annak a stratégiának az alapja, amelynek célja, hogy csökkenjen a fosszilis tüzelőanyagoktól való gazdasági függőségük, modernizálódjon a mélyen konzervatív társadalmukat és népszerűbbé váljon a mozgás az ország lakossága körében.

Mindennek értekében a PIF, amely 925 milliárd dollár értékű vagyont kezel, az elmúlt években megvásárolta az angol labdarúgó Premier Leauge-ben szereplő Newcastle United 80 százalékát, elindította a LIV Golf elnevezésű golfligát, amely a PGA Tour ellenfele lett (egy ideig úgy tűnt, hogy a két sorozat egyesül, ez azonban nem történt meg, s szakértők szerint a feszültség most még talán nagyobb köztük, mint valaha volt), és vannak érdekeltségei egyebek mellett a profi teniszben, kerékpársportban, e-sportban, a Formula–E elektromosautó-versenysorozatban és a különféle küzdősportokban. A szaúdi focibajnokságba sztárok sokaságát igazolták, ott játsszák az olasz és a spanyol szuperkupa-döntőket, és 2034-ben az országban rendezik majd a futball-világbajnokságot.

Mindezek mellé egy F1-es csapat simán beleférne.