Március 7-e fontos dátum az amerikai motorsport életében. Néhány hónapja már rebesgették (az első hírt a magyar Formula.hu dobta be, tőlük vette át a világsajtó), ahogy teltek a napok, egyre biztosabbnak tűnt, de a pénteki bejelentés után vált véglegessé: 2026-tól a Cadillac lesz a tizenegyedik csapat a Forma–1-ben. A legnagyobb amerikai autóipari cég, a General Motors által támogatott Cadillac nagy célokat tűzött ki, az évtized végére gyári csapattá szeretne válni, így már most a saját erőforrás megépítésén dolgozik. Hatalmas siker vagy csúfos bukás lesz a vége?

Amerika egyre hangsúlyosabb szerephez jut az F1-ben

Amerika és a Forma–1 már a múltban is szorosan kötődött egymáshoz. A Ford 2004-ben motorgyártóként hagyta el a sportágat, és 2026-ban, a Red Bull-lal kötött technikai együttműködés révén tér vissza. Korábban több amerikai városban is rendeztek futamot és az egyik versenyhelyszín számunkra is nagyon kedves: 2004. június 20-án az indianapolisi futamon Baumgartner Zsolt megszerezte a magyar motorsport első, és mindmáig utolsó pontját a Forma–1-ben, miután nyolcadik helyen ért célba.

A szoros viszonyt még inkább megerősítette, hogy 2017-ben a Liberty Media lett a Forma–1 új tulajdonosa. A vállalat modernizálta az F1-et, növelte a digitális jelenlétét, ezzel ismét szexivé téve azok számára is, akik évekkel ezelőtt már elfordultak tőle. A sportág népszerűségének ugrásszerű növekedése elsősorban a Drive to Survive című netflixes sorozatnak köszönhető, amely a koronavírus-járvány idején indult, és addig soha nem látott részleteket tárt a nézők elé. Ahogy nőtt az érdeklődés a sportág iránt, az F1 úgy szélesítette ki mozgásterét az Egyesült Államokban, idén pedig már három futamot is rendeznek az USA-ban (Miamiban, Austinban és Las Vegasban).

Amerikai csapatot viszont nem sokat találunk a Forma–1 történetében. Az 1984-ben alapított Haas Lola mindössze 19 futamot élt meg, mielőtt az anyagi problémák utolérték az istállót, a következő csapatra pedig 30 évet kellett várni. A Haas Lolához csak nevében kötődő Haas 2016-ban csatlakozott az F1-hez és jelenleg az egyetlen amerikai csapat a mezőnyben. Ugyan az istálló próbálja azt a látszatot kelteni, hogy azonosul az amerikai identitással (a tavalyi austini nagydíjon egyedi festésű autóval és ruhában versenyeztek a pilóták), sokan felróják a Haasnak, hogy érdekeltségei nagyrészt Európában vannak és a pilótái között egyetlen amerikai sincsen.

Mi egy globális amerikai csapat szeretnénk lenni. Büszkének kell lennünk rá, hogy amerikai csapat vagyunk, de az nem lehet, hogy csak ez tesz minket naggyá, mert akár el is bukhatunk. Ha rosszul teljesítünk, nem tesszük büszkévé Amerikát

– határozta meg csapata identitását a Haas korábbi csapatfőnöke, Günther Steiner az Athleticnek nyilatkozva.

Akárhogy is, egy dologra még nem volt képes a Haas, hogy egy futamgyőzelemmel belopja magát az amerikai szurkolók szívébe. De még a dobogó sem jött össze. Kilenc szezon alatt mindössze 307 pontot gyűjtött a csapat, 2021-ben ráadásul nullázott, és legjobb helyezése az ötödik volt a konstruktőri versenyben. Összehasonlításképp, a kilenc szezon alatt szerzett pontmennyiség is csak az ötödik helyre lett volna elég tavaly a csapatok versenyében, 161 ponttal lemaradva a negyedikként záró Mercedes mögött.

Az amerikai tulajdonos felturbózta a Forma-1 népszerűségét, ami jól látszik a Hungaroringen is Áldásnak és átoknak is bizonyul az amerikai tulajdonos a Forma-1 számára: nő a népszerűség, de a tengerentúliak befolyása is.

De vajon a Cadillac képes lesz felnőni az elvárásokhoz?

Kalandos út vezetett idáig

Merthogy az elvárások igen magasan vannak már most. Ez persze nem meglepő, nem a Cadillac volt az egyetlen amerikai csapat a közelmúltban, amely nagyon szeretett volna bekerülni a Forma–1-es mezőnybe. Az 1978-as világbajnok, Mario Andretti fia, Michael a nevét viselő csapattal – amelyet szintén a General Motors támogat – éveken keresztül próbálkozott és ugyan a FIA elfogadta az istálló nevezését, de az F1 elutasította azt. A fiatalabbik Andretti jobbnak látta, ha a háttérbe húzódik és inkább beáll a Cadillac mögé.

Fontos leszögezni, hogy az F1 mindig is fogékony volt rá, hogy a General Motorsnak legyen saját istállója, ugyanis minél több közúti autógyártó szerepel a rajtrácson, annál jobb a sportágnak. 2026-ban már a Ferrari, a Mercedes, a Honda, az Audi és a Ford (a Red Bull révén) is indít csapatot, míg a Renault az Alpine tulajdonosaként vesz részt a versenyben. Így vagy úgy, de a General Motors végül bekerült a Forma–1-be.

Egy új csapat érkezése öröm a szurkolóknak, viszont súlyos anyagi hátrányt jelent a mezőny többi tagjának. Jelenleg a Liberty Media több mint egymilliárd dollárt dob szét a csapatok között évente, ami egy új istálló érkezésével már nem tíz, hanem tizenegy felé osztódik, ezzel legalább 10 millió dollárral megkurtítva az eddigi pénzeket. Hiába azonban a csapatok elégedetlensége, a végső döntést az FIA és az F1 hozza meg, utóbbi pedig meg van róla győződve, hogy a General Motors és ezáltal az amerikai piac bevonása a sportág érdeke.

Mitől lehet igazán amerikai csapat a Cadillac?

A válasz egyszerű. A szurkolókat két dologgal lehet megnyerni: az egyik a hazai versenyzők szerepeltetése, a másik a siker. A pályázatok beadásakor kifejezett igény volt rá, hogy a csapatban legalább egy amerikai versenyző szerepeljen. Ugyan pilóta kérdésben még hivatalosan nem nyilatkoztak, de néhány név már felröppent a sajtóban.

Az egyik esélyes Colton Herta lehet. A 24 éves pilóta négy éve versenyez az IndyCarban és ő a sorozat történetének legfiatalabb futamgyőztese. Eddigi legjobb szezonját tavaly zárta két futamgyőzelemmel, három pole pozícióval és hat dobogós helyezéssel, összesítésben másodikként végzett. A neve már az Andretti pályázatának idején is felmerült, de nemrégiben arról beszélt, nagy dilemma lenne számára, hogy menjen vagy maradjon. Mint mondta, jelenleg egy élcsapatban versenyez az IndyCarban, a bajnoki cím megszerzése pedig továbbra is az egyik fő célja, amiről nehezen mondana le.

A másik lehetséges amerikai pilótaként Jak Crawford nevét szokták emlegetni. A 19 éves Crawford a legmagasabban jegyzett amerikai versenyző a motorsportban. Mint oly sokan, ő is gokartozással kezdett, majd végigjárva a szamárlétrát, 2020-ban a Red Bull Junior Team tagja lett, három évvel később pedig már a Formula–2-ben versenyzett, ahol tavaly ötödik lett összesítésben.

Jak Crawford JAKUB PORZYCKI / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP

A pontszerzéseket és az esetleges dobogókat, futamgyőzelmeket azonban vélhetően nem tőlük remélhetné a Cadillac (legalábbis eleinte biztosan nem), így fontos lenne egy rutinos pilóta szerződtetése is. Kézenfekvő lehet Sergio Pérez leigazolása, aki 15 év után idén először nem kapott ülést a Forma–1-ben. Logikus választásnak tűnik, hiszen amellett, hogy népszerű a mexikói és az amerikai szurkolók körében, hatalmas rutinnal rendelkezik, ami kulcsfontosságú lehet egy új csapat számára. Pérez ugyan azt nyilatkozta tavaly, hogy egy kis szünetet szeretne tartani, hogy a családjára és a magánéletére fókuszálhasson, és átgondolja a jövőjét, édesapja magabiztosan kijelentette, hogy fiának még van dolga a Forma–1-ben. A nemzetközi sajtó szerint a színfalak mögött már folynak az egyeztetések.

Sergio Pérez Giuseppe CACACE / AFP

Az esélyesek között jegyzik a finn Valteri Bottast is, aki ugyan soha nem nyert világbajnoki címet, de öt konstruktőri elsőséghez segítette a Mercedes csapatát. Bottas 2021 végén távozott a csapattól George Russell érkezése után és a Sauberhez igazolt, ahol már bőven nem a dobogós helyezésekért harcolt. 2022-ben és 2023-ban összesen 59 pontot szerzett, tavaly pedig nullázott, idén tartalékpilóta lesz a Mercedesnél. Az ő tudása azonban bizonyára nagy segítség lehetne egy versenyképes autó kialakításában.

Négy évvel a Drive to Survive indulása után a General Motorsnak nagy lehetőség van a kezében: ha olyan csapatot ad az amerikai rajongóknak, amellyel azonosulni tudnak – különösen akkor, ha amerikai pilótát is szerződtetnek –, és képesek lesznek sikereket elérni, az óriási előrelépést jelenthet a sportág számára.