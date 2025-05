Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"68c52acb-7ee7-4a85-acb9-ce8b4ea1e8dd","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Közös telefonbeszélgetést folytattak Donald Trump amerikai elnökkel a Kijevben tárgyaló európai vezetők és Volodimir Zelenszkij ukrán államfő.","shortLead":"Közös telefonbeszélgetést folytattak Donald Trump amerikai elnökkel a Kijevben tárgyaló európai vezetők és Volodimir...","id":"20250510_Kijev-es-szovetsegesei-keszek-a-legalabb-30-napos-tuzszunetre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68c52acb-7ee7-4a85-acb9-ce8b4ea1e8dd.jpg","index":0,"item":"a59a1da5-d69e-42e3-bdad-be6870c4ea49","keywords":null,"link":"/vilag/20250510_Kijev-es-szovetsegesei-keszek-a-legalabb-30-napos-tuzszunetre","timestamp":"2025. május. 10. 14:48","title":"Kijev és szövetségesei készek a legalább 30 napos tűzszünetre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39972316-5731-46a1-b567-79b50a8ef77e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A támadás hangjait a szomszédos államban lévő városban is észlelték a helyiek. ","shortLead":"A támadás hangjait a szomszédos államban lévő városban is észlelték a helyiek. ","id":"20250509_india-pakisztan-konfliktus-kasmir-atomhaboru-repuloter-robbantas-drontamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/39972316-5731-46a1-b567-79b50a8ef77e.jpg","index":0,"item":"bc19d351-1961-4f31-9433-8dd7953f72e7","keywords":null,"link":"/vilag/20250509_india-pakisztan-konfliktus-kasmir-atomhaboru-repuloter-robbantas-drontamadas","timestamp":"2025. május. 09. 21:42","title":"Tíz robbanást lehetett hallani Kasmír India által ellenőrzött részén a nemzetközi repülőtér közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78abd0b4-9548-4c40-ad27-6b7c7d1b422d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak az autója miatt akarták megállítani, de már új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntettével gyanúsítják a jánoshalmi férfit.","shortLead":"Csak az autója miatt akarták megállítani, de már új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntettével gyanúsítják...","id":"20250511_Hatso-vilagitasa-buktatta-le-a-drogdilert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/78abd0b4-9548-4c40-ad27-6b7c7d1b422d.jpg","index":0,"item":"e5ffbbfe-8d2a-427f-a3e5-3f32ce099590","keywords":null,"link":"/itthon/20250511_Hatso-vilagitasa-buktatta-le-a-drogdilert","timestamp":"2025. május. 11. 17:10","title":"Hátsó világítása buktatta le a drogdílert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb7c0584-c990-4d1a-886f-6fcdd96d0460","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Marad a változékony idő szemerkélő esővel, gomolyfelhőkkel, de azért némi napsütés is lesz.","shortLead":"Marad a változékony idő szemerkélő esővel, gomolyfelhőkkel, de azért némi napsütés is lesz.","id":"20250511_Szeles-borus-idojaras-varhato-hetfon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eb7c0584-c990-4d1a-886f-6fcdd96d0460.jpg","index":0,"item":"b525e5c1-6f56-4aed-9be9-7c91cfe5e88d","keywords":null,"link":"/itthon/20250511_Szeles-borus-idojaras-varhato-hetfon","timestamp":"2025. május. 11. 14:25","title":"Szeles, borús időjárás várható hétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eff1dc48-6b58-4235-8151-dcf664ead87f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy apró, néhány érme vastagságú chip adta vissza Bradford G. Smith számára a kommunikáció készségét – még Mario Kartozni is tud a gyerekeivel az eszköznek köszönhetően.","shortLead":"Egy apró, néhány érme vastagságú chip adta vissza Bradford G. Smith számára a kommunikáció készségét – még Mario...","id":"20250511_neuralink-bci-agyi-chip-gondolatok-kurzor-iranyitasa-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eff1dc48-6b58-4235-8151-dcf664ead87f.jpg","index":0,"item":"c2d79a0f-55a9-4f3b-8f26-74a65bfa521b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250511_neuralink-bci-agyi-chip-gondolatok-kurzor-iranyitasa-video","timestamp":"2025. május. 11. 10:03","title":"Szó szerint a gondolataival csinált videót a férfi, aki harmadikként kapta meg a Neuralink agyi chipjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f5eb961-28a2-4de8-8c34-60686c658d98","c_author":"Vándor Éva","category":"360","description":"A tévképzetek és az arrogancia toxikus elegye volt Harry herceg reakciója a bírósági döntésre, amely szerint nem jár neki automatikus rendőri védelem az Egyesült Királyságban. A védelemtől ugyanakkor nem fosztották meg, mint azt mindenhol állítja. A legújabb húzásával lenullázta az esélyt, hogy az apja belátható időn belül szóba álljon vele. ","shortLead":"A tévképzetek és az arrogancia toxikus elegye volt Harry herceg reakciója a bírósági döntésre, amely szerint nem jár...","id":"20250511_harry-herceg-rendori-vedelem-birosagi-dontes-karoly-kiraly","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1f5eb961-28a2-4de8-8c34-60686c658d98.jpg","index":0,"item":"5106a8fb-438b-424c-bfcb-6305003cad05","keywords":null,"link":"/360/20250511_harry-herceg-rendori-vedelem-birosagi-dontes-karoly-kiraly","timestamp":"2025. május. 11. 14:30","title":"III. Károly király tényleg úgy halhat meg, hogy már nem fog szóba állni Harry herceggel ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02e7dd84-95e8-4cde-bc11-0d175472d3c5","c_author":"Németh András","category":"elet","description":"Pápaként kitűzött céljairól beszélve az új pápa, XIV. Leó az emberi méltóságra, a munkahelyekre és az igazságosságra leselkedő lehetséges veszélyként szólt a mesterséges intelligenciáról.","shortLead":"Pápaként kitűzött céljairól beszélve az új pápa, XIV. Leó az emberi méltóságra, a munkahelyekre és az igazságosságra...","id":"20250510_A-mesterseges-intelligencia-veszelyeire-figyelmeztetett-a-papa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/02e7dd84-95e8-4cde-bc11-0d175472d3c5.jpg","index":0,"item":"e567eacd-b17a-4c83-8ed9-369eba1d5bf4","keywords":null,"link":"/elet/20250510_A-mesterseges-intelligencia-veszelyeire-figyelmeztetett-a-papa","timestamp":"2025. május. 10. 16:49","title":"A mesterséges intelligencia veszélyeire figyelmeztetett a pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2b3a095-1a22-4259-b1be-b9d691df2525","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Most saját Star Wats stílusú teherszállító robotja lehet annak, aki hajlandó nem kevesebb, mint 3000 dollár körüli összeget, azaz nagyjából egymillió forintot kifizetni egy hűséges társért.","shortLead":"Most saját Star Wats stílusú teherszállító robotja lehet annak, aki hajlandó nem kevesebb, mint 3000 dollár körüli...","id":"20250510_star-wars-stilusu-teherszallito-robot-r2-d2-g1td-m1n1","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2b3a095-1a22-4259-b1be-b9d691df2525.jpg","index":0,"item":"53ee8cad-2f57-4b51-a7ea-a222293a74de","keywords":null,"link":"/tudomany/20250510_star-wars-stilusu-teherszallito-robot-r2-d2-g1td-m1n1","timestamp":"2025. május. 10. 20:03","title":"Mint R2-D2, csak ebbe pakolni is lehet: 1 000 000 forintért árulnak egy Star Wars droidot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]