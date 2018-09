Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Összecsukható, könnyen szállítható talicskájáért a legrangosabb nemzetközi design díjnak számító Red Dot Awardot nyerte el a magyar dizájnstúdió, a Flying Objects. Összecsukható, könnyen szállítható talicskájáért a legrangosabb nemzetközi design díjnak számító Red Dot Awardot nyerte el a magyar dizájnstúdió, a Flying Objects. 2018. szeptember. 28. 15:01 Egy talicskával lett világelső egy magyar dizájnstúdió Kedden délután fedezték fel a Facebook fejlesztői azt a rendszerhibát, amely a vállalat közlése szerint közel 50 millió felhasználót érinthet rosszul. Ha önt is arra kérte pénteken a Facebook, hogy jelentkezzen be újra a rendszerbe, jó eséllyel az ön fiókja is érintett a támadásban. 2018. szeptember. 28. 19:44 Kikapcsoltak egy Facebook-funkciót, mert kiderült, hogy valaki 50 millió fiókhoz férhetett hozzá általa Az önkormányzat szerint a környékbeli lakók panaszkodtak a helyre, ezért este 10 és reggel 6 között nem lehet nyitva. Az önkormányzat szerint a környékbeli lakók panaszkodtak a helyre, ezért este 10 és reggel 6 között nem lehet nyitva. 2018. szeptember. 28. 16:48 Bezáratja éjszakára az Aurórát az önkormányzat A tisztán elektromos meghajtású BMW i3-as duója mostantól létezik 120 amperórára növelt tárolókapacitású változatban is. Ezzel, elvileg már a gyakorlatias mérés szerint is megvan a 300 kilométeres hatótáv. 2018. szeptember. 28. 10:23 Megjött a legcombosabb elektromos BMW Egy 72 éves asszony halt bele a szúnyogok által terjesztett betegségbe. Nem járt külföldön, hazájában kapta el. Egy 72 éves asszony halt bele a szúnyogok által terjesztett betegségbe. Nem járt külföldön, hazájában kapta el. 2018. szeptember. 28. 04:57 Már Csehországban is van halálos áldozata a nyugat-nílusi láznak Másfél évvel egy futóverseny előtt már elkezdik a szervezést, száz autót akkor is elszállíttatnak, ha időben kikerülnek a megállni tilos táblák, a rajt előtti napokban pedig azt nézik, nehogy a lakók valahol építkezni kezdjenek az útvonal mellett. Elmesélték a szervezők, hogyan készül a budapesti maraton. 2018. szeptember. 27. 15:10 Budapesti maratonisták: még a lopós autók is keresnek rajtuk Több önkormányzat szerint nem politikai jellegű az aláírásgyűjtés, ezért közterülethasználati engedélyt és napidíjat kérnek a politikustól. 2018. szeptember. 28. 20:39 Különös érveléssel akadályozzák Hadházy aláírásgyűjtését