Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cbb56b25-1ae2-4706-9413-57fcd3792e30","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180928_szijjarto_peter_maganrepulogep_orban_viktor_garancsi_istvan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cbb56b25-1ae2-4706-9413-57fcd3792e30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e9e5e20-59de-4da7-bc47-d11cb0c9e792","keywords":null,"link":"/itthon/20180928_szijjarto_peter_maganrepulogep_orban_viktor_garancsi_istvan","timestamp":"2018. szeptember. 28. 11:36","title":"Amikor a Fidesz szóvivője teljesen kiakadt a miniszterelnöki magánrepülőzésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fa65ef7-4c2a-4581-8ddf-f91d66f5f079","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Többek között a galaxisok méretének, távolságának és korának meghatározását, a szuperkondenzátorokkal és a vérrel foglalkozó kutatásokat is Nobel-díjra esélyesnek tartja a Clarivate Analytics nevű elemzőcég. Az előrejelzéseket a kutatók által bemutatott, sokat idézett és az egyes szakterületek szempontjából mérvadó munkák alapján készítik. Ilyen módon már 46 díjazottat jósoltak meg.","shortLead":"Többek között a galaxisok méretének, távolságának és korának meghatározását, a szuperkondenzátorokkal és a vérrel...","id":"20180929_nobel_dij_2018_eselyesek_orvosi_nobel_fizikai_kemiai_kozgazdasagi_irodalmi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6fa65ef7-4c2a-4581-8ddf-f91d66f5f079&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23a5f2ba-b51a-41cd-a402-d50b2c4a084e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180929_nobel_dij_2018_eselyesek_orvosi_nobel_fizikai_kemiai_kozgazdasagi_irodalmi","timestamp":"2018. szeptember. 29. 15:03","title":"283 millió forint jár érte, de senkit nem ez hajt – kik az idei Nobel-díjak favoritjai?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f154eb6-7ef8-40aa-8838-83932e1e7cf0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Eddig a szervezet utalta Sávolt Attila 6 ezer eurós bérét, mostantól azonban játékosa dönt arról, mennyit ad a trénerének – írja a Magyar Idők.","shortLead":"Eddig a szervezet utalta Sávolt Attila 6 ezer eurós bérét, mostantól azonban játékosa dönt arról, mennyit ad...","id":"20180928_felmond_a_teniszszovetseg_savolt_attilanak_fucsovics_marton_edzojenek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f154eb6-7ef8-40aa-8838-83932e1e7cf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6b0f764-1c1d-47ad-8571-49d04cc707aa","keywords":null,"link":"/sport/20180928_felmond_a_teniszszovetseg_savolt_attilanak_fucsovics_marton_edzojenek","timestamp":"2018. szeptember. 28. 11:24","title":"Felmond a szövetség Fucsovics edzőjének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6146ca0-b865-4027-a442-3cfc762d86a6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Pénteki rádióinterjújában Orbán Viktor kritizálta az Európai Unió migrációügyi biztosát, Deutsch Tamás pedig szombaton már arról beszélt, hogy le kellene váltani Dmitrisz Avramopuloszt.","shortLead":"Pénteki rádióinterjújában Orbán Viktor kritizálta az Európai Unió migrációügyi biztosát, Deutsch Tamás pedig szombaton...","id":"20180929_orban_utan_deutsch_is_nekiment_az_unio_migracioert_felelos_biztosanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6146ca0-b865-4027-a442-3cfc762d86a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54b0ff0f-18cc-458b-919f-779afdb9df0c","keywords":null,"link":"/itthon/20180929_orban_utan_deutsch_is_nekiment_az_unio_migracioert_felelos_biztosanak","timestamp":"2018. szeptember. 29. 13:54","title":"Orbán után Deutsch is nekiment az unió migrációügyi biztosának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0c72570-433f-43a5-bfa2-aa5ce4f68280","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A legnagyobb dán szigetre vezető hidakat és kompokat egy időre teljesen lezárták. ","shortLead":"A legnagyobb dán szigetre vezető hidakat és kompokat egy időre teljesen lezárták. ","id":"20180928_Veszelyes_embert_keresnek_lezartak_a_dan_hidakat_es_kompokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0c72570-433f-43a5-bfa2-aa5ce4f68280&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"859b1364-5c75-4339-8f71-59c70c4c3f4a","keywords":null,"link":"/vilag/20180928_Veszelyes_embert_keresnek_lezartak_a_dan_hidakat_es_kompokat","timestamp":"2018. szeptember. 28. 15:19","title":"Emberrablás miatt lezárták a dán hidakat és kompokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28d9b8ff-19b7-48e4-b784-a2197c4176c7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lengyel kormány is csökkentené a társasági adót.","shortLead":"A lengyel kormány is csökkentené a társasági adót.","id":"20180929_A_lengyelek_keresztulhuznak_Orban_szamitasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28d9b8ff-19b7-48e4-b784-a2197c4176c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c55866d3-3def-4efe-88c9-cfe4e89ff243","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180929_A_lengyelek_keresztulhuznak_Orban_szamitasat","timestamp":"2018. szeptember. 29. 16:16","title":"A lengyelek keresztülhúznák Orbán számítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d6f21e-ea78-4cf8-9a6d-7b5891e7473f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Ha bennünket megtámadnak, akkor abban mindenki biztos lehet, hogy megfelelő súllyal fogunk válaszolni\" – mondta Orbán Viktor a Kossuth Rádió reggeli műsorában. A kérdés, amit előtte kapott, áthallásosan utalhatott a luxusrepülős útjára. ","shortLead":"\"Ha bennünket megtámadnak, akkor abban mindenki biztos lehet, hogy megfelelő súllyal fogunk válaszolni\" – mondta Orbán...","id":"20180928_Orban_luxusrepulo_mr_kossuth_lejartokampany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46d6f21e-ea78-4cf8-9a6d-7b5891e7473f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c72295a-08a4-4dce-b0f6-87c21cb7569a","keywords":null,"link":"/itthon/20180928_Orban_luxusrepulo_mr_kossuth_lejartokampany","timestamp":"2018. szeptember. 28. 13:43","title":"Orbánnál rákérdeztek a \"lejáratókampányra\", fenyegető választ adott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc75256e-0b82-4a3b-b5af-70a9d015da45","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Julia Mandokinak nagy szerencséje volt, hogy túlélte a kétemeletnyi esést.","shortLead":"Julia Mandokinak nagy szerencséje volt, hogy túlélte a kétemeletnyi esést.","id":"20180929_Kiderultek_a_reszletek_Leslie_Mandoki_lanyanak_a_baleseterol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc75256e-0b82-4a3b-b5af-70a9d015da45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acddce50-d740-4804-b23e-e5bd11739793","keywords":null,"link":"/elet/20180929_Kiderultek_a_reszletek_Leslie_Mandoki_lanyanak_a_baleseterol","timestamp":"2018. szeptember. 29. 08:05","title":"Kiderültek a részletek Leslie Mandoki lányának a balesetéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]