Az 1993-ban megjelent Magic: The Gathering egy egész generációt foglalkoztatott, de még ma is nagyon népszerű. Az idő előrehaladtával persze ez a játék sem kerülhette el, hogy digitális formát öltsön.

Azok számára, akik életük során játszottak valamilyen gyűjtögetős kártyajátékkal, bizonyára ismerősen cseng a Magic: The Gathering név. Ez volt a műfaj első darabja, és még ma is van annyira népszerű, hogy 25 éves kora ellenére rengetegen játszanak vele. A Magicből az évek során digitális változatok is születtek, közülük pedig az Arena alcímű lett igazán érdekes.

A Wizards of the Coast által gründolt programot ez idáig zárt körben lehetett csak kipróbálni, ennek azonban vége: az egy éve tartó, meghívásos alapon működő tesztidőszak nemrég hivatalosan is lezárult, innentől pedig bárki letöltheti a játékhoz szükséges telepítőfájlokat. Ez persze nem azt jelenti, hogy a program elkészült, egyszerűen arról van szó, hogy a készítők nagyobb figyelmet szeretnének a projektnek, amely egyúttal több visszajelzést is jelent számukra.

A játékot leginkább a Hearthstone nevű programmal tudnánk összehasonlítani, azzal a különbséggel, hogy előbbi a Blizzard saját univerzumára, míg a Magic: The Gathering Arena pedig az 1993-ban megszületett fantáziavilágra koncentrál, látványos grafikai megoldásokkal. A párharcok során a lapokhoz tartozó teremtmények és az elhasználható képességek itt is megelevenednek a képernyőn.

Aki nem járatos a kártyajáték világában, de érdeklődik iránta, a hivatalos weboldalon lejjebb görgetve videós útmutatókat is talál. Ezek elsősorban angol nyelvűek, de a szabályok a neten fellelhető magyar oldalak segítségével is elsajátíthatók.

