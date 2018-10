Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"de7caa4d-0293-4370-85b8-9a11ce138333","c_author":"Tóth Richárd","category":"kultura","description":"„Egy egész nemzetre, milliókra fogunk hatni, nemcsak Magyarországon, hanem Európában. Nem Felházként, hanem Jézus követőiként” – hangzott el csütörtök éjjel a keresztény ifjúsági szervezet rendezvényén. A közösség vezetői megerősítették, befejezik a Felház alkalmak szervezését és keret nélküli mozgalommá alakulnak.","shortLead":"„Egy egész nemzetre, milliókra fogunk hatni, nemcsak Magyarországon, hanem Európában. Nem Felházként, hanem Jézus...","id":"20181012_Orban_Gaspar_es_a_Felhaz_Magyarorszagon_nagy_es_dicsoseges_dolgok_jonnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de7caa4d-0293-4370-85b8-9a11ce138333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9870a410-05e5-4f1e-9336-0d5f02a8f8ba","keywords":null,"link":"/kultura/20181012_Orban_Gaspar_es_a_Felhaz_Magyarorszagon_nagy_es_dicsoseges_dolgok_jonnek","timestamp":"2018. október. 12. 17:33","title":"Orbán Gáspár és a Felház: Magyarországon nagy és dicsőséges dolgok jönnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24d21835-7b84-44c1-9884-4b9fe40b1605","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az önkormányzat olyan alacsony összeget kínál a lebontásra ítélt házak lakóinak, amitől a hajléktalanság veszélyzónájába kerülnének. ","shortLead":"Az önkormányzat olyan alacsony összeget kínál a lebontásra ítélt házak lakóinak, amitől a hajléktalanság...","id":"20181012_35_milliot_kinalnak_a_Hos_utcai_lakastulajdonosoknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24d21835-7b84-44c1-9884-4b9fe40b1605&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9df0a72-daf8-424a-83c2-8e33d75b1934","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181012_35_milliot_kinalnak_a_Hos_utcai_lakastulajdonosoknak","timestamp":"2018. október. 12. 09:32","title":"3,5 milliót kínálnak a Hős utcai lakástulajdonosoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d93d5f06-f6d7-4505-94c5-5052764f655f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kecskeméten épül egy ilyen, azt ígérik, megszűnnek a torlódások jobb lesz a gyalogosoknak, bicikliseknek is.","shortLead":"Kecskeméten épül egy ilyen, azt ígérik, megszűnnek a torlódások jobb lesz a gyalogosoknak, bicikliseknek is.","id":"20181012_korforgalom_kecskemet_epitkezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d93d5f06-f6d7-4505-94c5-5052764f655f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c066bdfd-aa78-4b4b-8463-d08ab578c93b","keywords":null,"link":"/cegauto/20181012_korforgalom_kecskemet_epitkezes","timestamp":"2018. október. 12. 10:49","title":"1,2 milliárdból építenek körforgalmat Kecskeméten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4d079e9-6a90-4b3b-adf9-5fbce45812bb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hát persze, hogy György herceg és Sarolta hercegnő!","shortLead":"Hát persze, hogy György herceg és Sarolta hercegnő!","id":"20181012_Eugenia_hercegno_eskuvo_Gyorgy_Sarolta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4d079e9-6a90-4b3b-adf9-5fbce45812bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c5bfb90-6874-4c48-bdca-a808f8943c70","keywords":null,"link":"/elet/20181012_Eugenia_hercegno_eskuvo_Gyorgy_Sarolta","timestamp":"2018. október. 12. 15:44","title":"Tippeljen, ki volt a legcukibb Eugénia hercegnő esküvőjén!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61dfb818-b739-4d16-9986-6703610c868b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig csak néhány mobilra volt elérhető az óriási pénzmennyiséget termelő Fortnite bétája. Ha androidos telefonja van, itt a jó hír: még több készüléket vonnak be.","shortLead":"Eddig csak néhány mobilra volt elérhető az óriási pénzmennyiséget termelő Fortnite bétája. Ha androidos telefonja van...","id":"20181012_fortnite_battle_royale_android_telefon_letoltes_mobiljatek_epic_games","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61dfb818-b739-4d16-9986-6703610c868b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"042e864e-bb84-45bb-a468-1de957bf7c4c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181012_fortnite_battle_royale_android_telefon_letoltes_mobiljatek_epic_games","timestamp":"2018. október. 12. 16:03","title":"Itt a bejelentés: (majdnem) bármelyik androidos mobilra tölthető a nagysikerű Fortnite","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1815fc4-935e-418a-8419-dec31f70a646","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"4,5 milliárd dollárt keresnek az egykori produceren, a Malajziában született kínai Jho Low-n, aki egyébként 100 millió dollárral szállt be a híres filmbe, melyben a főhőst alakító Leonardo DiCaprio beszívott állapotban lezúzott egy Lamborghinit.","shortLead":"4,5 milliárd dollárt keresnek az egykori produceren, a Malajziában született kínai Jho Low-n, aki egyébként 100 millió...","id":"20181014_A_Wall_Street_farkasa_kiskutya_volt_hozza_kepest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1815fc4-935e-418a-8419-dec31f70a646&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cc71004-0dbf-44a6-8e4f-fa966757f107","keywords":null,"link":"/kkv/20181014_A_Wall_Street_farkasa_kiskutya_volt_hozza_kepest","timestamp":"2018. október. 14. 08:48","title":"A Wall Street farkasa kiskutya volt hozzá képest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"101b17bd-608d-4378-81ac-759ca279e90d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Politikatörténeti Alapítvány és Intézet befogadja a rendezvényt.","shortLead":"A Politikatörténeti Alapítvány és Intézet befogadja a rendezvényt.","id":"20181013_Uj_helyszint_talaltak_az_A38rol_kitiltott_szabadkomuvesekrol_szolo_eloadasnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=101b17bd-608d-4378-81ac-759ca279e90d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bd757c6-290c-4bd5-91e0-bcd6448d479d","keywords":null,"link":"/itthon/20181013_Uj_helyszint_talaltak_az_A38rol_kitiltott_szabadkomuvesekrol_szolo_eloadasnak","timestamp":"2018. október. 13. 13:12","title":"Új helyszínt találtak az A38-ról kitiltott, szabadkőművesekről szóló előadásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e6b28a2-8d06-4098-b143-5a2f534a1cb7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az őket képviselő ügyvéd lát arra esélyt, hogy ezt az összeget meg is kapják.","shortLead":"Az őket képviselő ügyvéd lát arra esélyt, hogy ezt az összeget meg is kapják.","id":"20181012_20_millio_forintra_perli_a_Kardiologiai_Intezetet_a_kirugott_sebesz_meghalt_betegenek_csaladja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e6b28a2-8d06-4098-b143-5a2f534a1cb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3638a82a-1cb0-4904-869c-0a168d3a9b3c","keywords":null,"link":"/itthon/20181012_20_millio_forintra_perli_a_Kardiologiai_Intezetet_a_kirugott_sebesz_meghalt_betegenek_csaladja","timestamp":"2018. október. 12. 21:06","title":"20 millió forintra perli a Kardiológiai Intézetet a kirúgott sebész meghalt betegének családja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]