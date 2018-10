Vannak olyan netezők, akik akár 10-12, vagy még több lapot is egyszerre nyitva tartanak a Chrome-ban. Ez már szinte káoszt okoz, és jól jön egy olyan bővítmény, amely gyorsan átláthatóvá és kezelhetővé teszi az összes megnyitott lapot és ablakot. E célnak tökéletesen megfelel a Go to Tab.

Ahogy a fenti fotó is mutatja, letöltés után csak a bővítmény ikonjára kell kattintani, hogy egy teljes lista legyen látható a megnyitott lapokról és ablakokról. Közelítve is rámutatunk egy példára, amelyen látszik: mindegyik lapnál az “X” ikonra kattintva bezárható az oldal, illetve itt is rá lehet kattintani arra, amelyiket épp látni szeretné.

Sőt, ha egyszerre több ablak is nyitva van, azok tartalmát is mutatja a bővítmény, és onnan úgy zárhat be lapokat, hogy ablakot sem kell váltania.

Természetesen egy kereső is helyet kapott, a lista tetején csak be kell írni a kulcsszavakat, és máris csak a hozzá tartozó lapokat listázza a bővítmény.

Amennyiben ennél is részletesebb listát akar a megnyitott lapokról, van egy másik Chrome-bővítmény, amit ajánlhatunk, és ha már a böngésző lassulásához vezet a (túl) sok megnyitott lap, nagyon jól jön az ide kattintva található tipp.

