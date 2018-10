Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"99856587-7645-4e2b-9157-ac9b4f20fbbc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színművész felesége tette közzé a hírt. Azt írta, az eseményt a megrendelő művelődési ház indoklás nélkül, váratlanul mondta le.","shortLead":"A színművész felesége tette közzé a hírt. Azt írta, az eseményt a megrendelő művelődési ház indoklás nélkül, váratlanul...","id":"20181023_galvolgyi_janos_eloadas_kaposvar_lemondas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99856587-7645-4e2b-9157-ac9b4f20fbbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc56466e-6c0d-40f0-8937-5da982d3dc2a","keywords":null,"link":"/kultura/20181023_galvolgyi_janos_eloadas_kaposvar_lemondas","timestamp":"2018. október. 23. 18:59","title":"Váratlanul lemondták Gálvölgyi János kaposvári előadását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőrség terrorcselekményként kezeli az ügyet. Az már kiderült, hogy nem postán küldték a csomagot. ","shortLead":"A rendőrség terrorcselekményként kezeli az ügyet. Az már kiderült, hogy nem postán küldték a csomagot. ","id":"20181024_Szemelyesen_vitte_valaki_a_csobombat_Soros_Gyorgy_postaladajahoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffba2871-8fe0-4dbc-93ba-84feae55e887","keywords":null,"link":"/vilag/20181024_Szemelyesen_vitte_valaki_a_csobombat_Soros_Gyorgy_postaladajahoz","timestamp":"2018. október. 24. 07:55","title":"Személyesen vitte valaki a csőbombát Soros György postaládájához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9ef120f-b27f-48ba-9e88-144462badfad","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A „Top 25 – A Legmeghatározóbb Emberek a Hazai Digitális Piacon” rangsor mindhárom dobogós helyére e-kereskedelemmel foglalkozó vállalatok vezetői kerültek. A hazai digitális világban továbbra is kevés a nő, a top 25-ös listán mindössze ketten vannak.\r

