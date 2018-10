Szűk két évvel ezelőtt hatalmasat durrant a Nintendo gondozásában megjelent Pokémon Go, amely világszerte, így Magyarországon is rengeteg embert fertőzött meg, igen rövid idő alatt. A program rengeteg pénzt hozott, és nagyjából azóta is csak termeli a pénzt.

A fejlesztő Niantic sikerét most egy spanyol vállalat irigyelte meg, amely a Vatikán megbízásából készített nagyon hasonló játékot. A Follow JC Go ugyanazon mechanika alapján működik, mint a Pokémon Go, a különbség csupán annyi, hogy ebben nem zsebszörnyek, hanem a Bibliából ismert szentek és más szereplők felkutatása a feladat. Az iOS-re és Androidra is megjelent appra még Ferenc pápa is áldását adta.

A fejlesztő Fundación Ramón Pané részéről Ricardo Grzona úgy nyilatkozott, a pápa is egyből megértette, hogy a programmal a keresztény hitet kívánják terjeszteni, csak ez esetben nem valamilyen evangélium, hanem a technológia által. A játékban ezért csak bibliai utalások találhatók, és az elvégzendő feladatok is kizárólag aköré csoportosulnak.

Bár az app magyarországi felhasználók számára is elérhető, egyelőre kizárólag spanyol nyelven működik. Ettől persze még kipróbálható, de aki nem beszéli a nyelvet, valószínűleg nem is fog tudni vele boldogulni. Azt nem tudni, hogy az angol változatot mikor teszik elérhetővé, de nagyon valószínű, hogy előbb-utóbb az is elkészül.

