Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6fa65ef7-4c2a-4581-8ddf-f91d66f5f079","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Az idei és a 2019-es díjazott személyéről is egy tíztagú testület dönthet, miután a Svéd Akadémia egyik tagjának férjét szexuális erőszak miatt ítélték el. ","shortLead":"Az idei és a 2019-es díjazott személyéről is egy tíztagú testület dönthet, miután a Svéd Akadémia egyik tagjának férjét...","id":"20181119_Atmeneti_testulet_itelheti_oda_a_botrany_miatt_ki_nem_osztott_irodalmi_Nobeldijat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6fa65ef7-4c2a-4581-8ddf-f91d66f5f079&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3121e930-9d7f-446d-af18-21b62a26efa8","keywords":null,"link":"/kultura/20181119_Atmeneti_testulet_itelheti_oda_a_botrany_miatt_ki_nem_osztott_irodalmi_Nobeldijat","timestamp":"2018. november. 19. 18:07","title":"Átmeneti testület ítélheti oda a botrány miatt ki nem osztott irodalmi Nobel-díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85b382e3-280f-4488-abfd-71c731e7e5ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az köztudott, hogy a macskák nyelve nagyon más az emberéhez képest. Tudósok most közeli felvételiket mutatva ismertették a kis kinövések, vagyis a papillák működését.","shortLead":"Az köztudott, hogy a macskák nyelve nagyon más az emberéhez képest. Tudósok most közeli felvételiket mutatva...","id":"20181120_macskanyelv_papilla_macskak_nyelve_tuskek_hajkefe_hajszal_fesulkodes_macskak_tisztan_tartasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85b382e3-280f-4488-abfd-71c731e7e5ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1029a46b-ba23-4bc0-b2b0-115a4999bf0a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181120_macskanyelv_papilla_macskak_nyelve_tuskek_hajkefe_hajszal_fesulkodes_macskak_tisztan_tartasa","timestamp":"2018. november. 20. 12:33","title":"Nézze csak: ilyen kis kampók vannak a macskák nyelvén, amik segítenek nekik a tisztálkodásban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f228581d-c5a3-46e1-99f2-d908d85de53c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A ma benyújtott törvényjavaslat szerint visszaadják lakásaikat, házukat a Nemzeti Eszközkezelő Program résztvevőinek. A bérleti díjat rendszeresen megfizető bérlők kedvező feltételek mellett ismét tulajdonosaivá válhatnak korábbi ingatlanjaikon – derül ki a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter Sajtó és Kommunikációs Főosztályának közleményéből.","shortLead":"A ma benyújtott törvényjavaslat szerint visszaadják lakásaikat, házukat a Nemzeti Eszközkezelő Program résztvevőinek...","id":"20181120_Visszaadhatjak_lakasaikat_a_Nemzeti_Eszkozkezelo_Program_resztvevoinek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f228581d-c5a3-46e1-99f2-d908d85de53c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8344a795-d5d5-4a1e-9ab4-2fd1b5261ce1","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181120_Visszaadhatjak_lakasaikat_a_Nemzeti_Eszkozkezelo_Program_resztvevoinek","timestamp":"2018. november. 20. 14:08","title":"Visszakaphatják lakásaikat az Eszközkezelőtől a bedőlt devizahitelesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02cd1e62-4c29-4862-b07e-9ab3818dd44c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombaton leégett a DK központi irodája, szinte minden megsemmisült, az enyészeté lett a párt könyvelése is, benne a kampánykiadásokról szóló papírokkal. Az Állami Számvevőszék most közleményben üzent a pártnak: biztosítani kell a dokumentumok és adatok biztonságos megőrzését és tárolását.","shortLead":"Szombaton leégett a DK központi irodája, szinte minden megsemmisült, az enyészeté lett a párt könyvelése is, benne...","id":"20181120_Az_ASZ_sajnalja_hogy_megsemmisult_a_tuzben_a_DK_konyvelese_de_azert_varja_a_dokumentumokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02cd1e62-4c29-4862-b07e-9ab3818dd44c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18b58359-e220-41ed-b0e4-f3cb5725febf","keywords":null,"link":"/itthon/20181120_Az_ASZ_sajnalja_hogy_megsemmisult_a_tuzben_a_DK_konyvelese_de_azert_varja_a_dokumentumokat","timestamp":"2018. november. 20. 10:35","title":"Az ÁSZ sajnálja, hogy megsemmisült a tűzben a DK könyvelése, de azért várja a dokumentumokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e496538-ccbb-40d0-8830-765d3fea5339","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A makaói nagydíjon 270-es tempónál repült el az autójával, amely egy állványzatnak csapódott.","shortLead":"A makaói nagydíjon 270-es tempónál repült el az autójával, amely egy állványzatnak csapódott.","id":"20181120_Het_oras_muteten_van_tul_a_nemet_lany_hetvegi_horror_versenybaleset_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e496538-ccbb-40d0-8830-765d3fea5339&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93f39ff7-805e-4bbf-8536-f5dd82df4d0d","keywords":null,"link":"/cegauto/20181120_Het_oras_muteten_van_tul_a_nemet_lany_hetvegi_horror_versenybaleset_utan","timestamp":"2018. november. 20. 09:14","title":"Hét órás műtéten van túl a német lány a hétvégi horror versenybaleset után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"828393b7-efa7-4f3a-a734-1aad6f9279b1","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A futballban is csak a pénz számít - ez volt Dmitrij Ribolovljev alapelve, amikor bevásárolta magát az AS Monaco csapatába, ahol nem kisebb személyiség volt tulajdonostársa. mint Albert herceg, a miniállam uralkodója. Nem kínos ez?- kérdezte a Mediapart oknyomozó portál Monaco uralkodóját.","shortLead":"A futballban is csak a pénz számít - ez volt Dmitrij Ribolovljev alapelve, amikor bevásárolta magát az AS Monaco...","id":"20181121_Tovarisbol_Monsieur_az_orosz_oligarcha_mindenkit_megvett_Monacoban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=828393b7-efa7-4f3a-a734-1aad6f9279b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d25fd2c-2400-4b00-8987-acbb7c6067f0","keywords":null,"link":"/kkv/20181121_Tovarisbol_Monsieur_az_orosz_oligarcha_mindenkit_megvett_Monacoban","timestamp":"2018. november. 21. 12:19","title":"Tovarisból Monsieur: az orosz oligarcha mindenkit megvett Monacóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cb772d3-3255-4dd0-b66d-f65169987aa4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Lengyel Róbert azt mondja, az ügyben alakult ellenzéki árnyék-bizottságnak is megmutatta a város lámpacseréjéről szóló iratokat, de csak a sajtóból értesült róla, hogy a rendőrség végül lezárta a nyomozást.","shortLead":"Lengyel Róbert azt mondja, az ügyben alakult ellenzéki árnyék-bizottságnak is megmutatta a város lámpacseréjéről szóló...","id":"20181120_Eliosugy_Siofok_fuggetlen_polgarmestere_honapokig_orizte_a_dokumentumokat_de_hiaba_varta_a_nyomozokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6cb772d3-3255-4dd0-b66d-f65169987aa4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b4dc085-1fc1-47c7-aece-9f420e30a589","keywords":null,"link":"/kkv/20181120_Eliosugy_Siofok_fuggetlen_polgarmestere_honapokig_orizte_a_dokumentumokat_de_hiaba_varta_a_nyomozokat","timestamp":"2018. november. 20. 09:48","title":"Elios-ügy: Siófok független polgármestere hónapokig őrizte a dokumentumokat, de hiába várta a nyomozókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cd73bfa-f9c6-43e8-9d7c-79953198a27d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bíróság szerint a szervezet úgy írt ki pályázatot, hogy annak csak egyetlen gyártó termékei felelhettek meg. ","shortLead":"A bíróság szerint a szervezet úgy írt ki pályázatot, hogy annak csak egyetlen gyártó termékei felelhettek meg. ","id":"20181119_allami_egeszsegugyi_ellatokozpont_palyazat_buntetes_birosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4cd73bfa-f9c6-43e8-9d7c-79953198a27d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12f58fbe-dc61-4b2f-aefa-da9eb4ca4d0a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181119_allami_egeszsegugyi_ellatokozpont_palyazat_buntetes_birosag","timestamp":"2018. november. 19. 14:09","title":"Jogerősen kaszálták el az Állami Egészségügyi Ellátóközpont egy újabb tenderét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]