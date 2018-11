Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f28dd28b-d31b-4aab-8046-9b481de24bd8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Most épp a lázadó tagországok miatt.","shortLead":"Most épp a lázadó tagországok miatt.","id":"20181121_Elmaradhat_a_vasarnapi_Brexitcsucs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f28dd28b-d31b-4aab-8046-9b481de24bd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"080d1812-b20f-43d0-b06e-07e37847791f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181121_Elmaradhat_a_vasarnapi_Brexitcsucs","timestamp":"2018. november. 21. 17:26","title":"Elmaradhat a vasárnapi Brexit-csúcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d95eb93b-35ef-45a3-8f90-8234ddda0cbf","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Közel egy év csúszással, de csak átadták a Mol Vidi stadionját.","shortLead":"Közel egy év csúszással, de csak átadták a Mol Vidi stadionját.","id":"20181121_Harom_ev_es_14_milliard_forint_utan_igy_adtak_at_az_uj_szekesfehervari_stadiont__fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d95eb93b-35ef-45a3-8f90-8234ddda0cbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cecc555b-cbd0-469d-98a6-be3c662b6036","keywords":null,"link":"/sport/20181121_Harom_ev_es_14_milliard_forint_utan_igy_adtak_at_az_uj_szekesfehervari_stadiont__fotok","timestamp":"2018. november. 21. 19:18","title":"Három év és 14 milliárd forint után így adták át az új székesfehérvári stadiont - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"673d2a97-c206-4b9e-875d-417d1319d29c","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Az, ahogyan előadjuk mondanivalónkat, jelentősen befolyásolja, hogyan fogad bennünket közönségünk, legyen szó egy ügyféllátogatásról vagy akár egy prezentációról - vallja a Wall Street igazi farkasa, Jordan Belfort. Az alábbiakban új könyvéből olvashat egy részletet. ","shortLead":"Az, ahogyan előadjuk mondanivalónkat, jelentősen befolyásolja, hogyan fogad bennünket közönségünk, legyen szó...","id":"20181120_wall_street_farkasa_meggyozes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=673d2a97-c206-4b9e-875d-417d1319d29c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f20e4eb-4e33-453b-ad79-1ff002baba36","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20181120_wall_street_farkasa_meggyozes","timestamp":"2018. november. 20. 13:15","title":"Hogyan győzzük meg a hallgatóságunkat? A Wall Street igazi farkasa segít!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc2b5a32-0d7d-4a73-b701-9864a5553edc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Idők előállt a részletekkel, ám a Nemzetbiztonsági bizottság ülésén a képviselők ezt máshogy hallották. Később Nikola Gruevszki a Facebook oldalán megerősítette a hírt.","shortLead":"A Magyar Idők előállt a részletekkel, ám a Nemzetbiztonsági bizottság ülésén a képviselők ezt máshogy hallották. Később...","id":"20181120_Gruevszki_megkapta_a_menekultstatuszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc2b5a32-0d7d-4a73-b701-9864a5553edc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6494c8c-8d51-47fd-8994-45604d62e54d","keywords":null,"link":"/itthon/20181120_Gruevszki_megkapta_a_menekultstatuszt","timestamp":"2018. november. 20. 14:08","title":"Gruevszki megkapta a menekültstátuszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e41fb2f5-ee48-4cc7-b2cb-68873a3b7978","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az okostelefonok javíttatása egyébként sem tartozik az olcsó dolgok közé, a csúcskészülékek egyre magasabb ára viszont azt is jelenti, hogy a javíttatást is egyre borsosabb áron végzik el. Egy Amerikában készült friss felmérés most azt mutatja, a felhasználók a készülék sérülése esetén – ha az nem befolyásolja a működést – nem javíttatják meg a mobilt.","shortLead":"Az okostelefonok javíttatása egyébként sem tartozik az olcsó dolgok közé, a csúcskészülékek egyre magasabb ára viszont...","id":"20181121_okostelefon_osszetores_elejtett_telefon_serules_torott_kijelzo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e41fb2f5-ee48-4cc7-b2cb-68873a3b7978&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd0b5f14-bfcc-4ffb-8983-4e554c7cef9b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181121_okostelefon_osszetores_elejtett_telefon_serules_torott_kijelzo","timestamp":"2018. november. 21. 17:33","title":"Hiába törik be a mobil kijelzője, sokan tovább használják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeb7773b-c69e-471b-963d-2dc957024efd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt macedón miniszterelnök a bizottság szerint nem volt támadások célpontja, és nincs olyan ügy, amelyben ő lenne az áldozat.","shortLead":"A volt macedón miniszterelnök a bizottság szerint nem volt támadások célpontja, és nincs olyan ügy, amelyben ő lenne...","id":"20181121_A_macedon_Helsinki_Bizottsag_szerint_semmi_nem_indolkolja_Gruevszki_menedekkerelmet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eeb7773b-c69e-471b-963d-2dc957024efd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ada89164-5176-4737-ab81-79a8a47c2a38","keywords":null,"link":"/itthon/20181121_A_macedon_Helsinki_Bizottsag_szerint_semmi_nem_indolkolja_Gruevszki_menedekkerelmet","timestamp":"2018. november. 21. 07:03","title":"A macedón Helsinki Bizottság szerint semmi nem indokolja Gruevszki menedékkérelmét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0d10b4d-0c4f-48a9-ac54-51767da7a95d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Csak annyi kellett hozzá, hogy az egyik díjazott Tajvan függetlenségét emlegesse.","shortLead":"Csak annyi kellett hozzá, hogy az egyik díjazott Tajvan függetlenségét emlegesse.","id":"20181120_Eloben_cenzurazott_a_kinai_teve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0d10b4d-0c4f-48a9-ac54-51767da7a95d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d55f0bae-e61a-4807-88f4-2e34c21bb7e6","keywords":null,"link":"/kultura/20181120_Eloben_cenzurazott_a_kinai_teve","timestamp":"2018. november. 20. 10:46","title":"Élőben cenzúrázott a kínai tévé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01837080-1ea9-4939-ba7d-210a997f4bc7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Britannicot átépítették a Titanic-katasztrófa tapasztalatai alapján, de a sorsa ugyanaz lett, mint a híres „bátyjának”: 1916 november 21-én elsüllyedt.



","shortLead":"A Britannicot átépítették a Titanic-katasztrófa tapasztalatai alapján, de a sorsa ugyanaz lett, mint a híres...","id":"20181121_November_21en_sullyedt_el_a_Titanic_testverhajoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01837080-1ea9-4939-ba7d-210a997f4bc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87f713de-cc13-42c2-abe4-92365862fa8d","keywords":null,"link":"/kultura/20181121_November_21en_sullyedt_el_a_Titanic_testverhajoja","timestamp":"2018. november. 21. 10:01","title":"Megépült a Titanic testvérhajója, de az is elsüllyedt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]