[{"available":true,"c_guid":"10e300ee-91ee-4598-be4d-848fb7728fef","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha a Gulyás Gergely miniszter által benyújtott törvényjavaslatot elfogadja a Parlament, az állami szférában dolgozóknak is ugyanannyi alapszabadságuk lesz, mint mindenki másnak. ","shortLead":"Ha a Gulyás Gergely miniszter által benyújtott törvényjavaslatot elfogadja a Parlament, az állami szférában dolgozóknak...","id":"20181122_5_nap_szabadsagot_elvesz_a_kormany_a_kozszferaban_dolgozoktol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10e300ee-91ee-4598-be4d-848fb7728fef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fec5b2d4-cf7b-4805-8d1b-c62871cdacee","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181122_5_nap_szabadsagot_elvesz_a_kormany_a_kozszferaban_dolgozoktol","timestamp":"2018. november. 22. 13:54","title":"5 nap szabadságot elvesz a kormány a közszférában dolgozóktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dad6d186-8f25-4f45-9585-9c88ecc21035","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ahogy közeledik az ünnep, egyre többen kelnek útra, Los Angelesben már kedd este is szinte lehetetlen volt közlekedni.","shortLead":"Ahogy közeledik az ünnep, egyre többen kelnek útra, Los Angelesben már kedd este is szinte lehetetlen volt közlekedni.","id":"20181121_Megbenitja_az_amerikai_autopalyakat_a_halaadas__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dad6d186-8f25-4f45-9585-9c88ecc21035&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c54263e-0dc2-4036-adc3-dd7b73dc3910","keywords":null,"link":"/cegauto/20181121_Megbenitja_az_amerikai_autopalyakat_a_halaadas__video","timestamp":"2018. november. 21. 16:34","title":"Megbénítja az amerikai autópályákat a hálaadás – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77a06476-6212-4a1b-a13f-30ea173d8a5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az illetékes tárcánál is szétnéznek, de a betegek véleményét is kikérik.","shortLead":"Az illetékes tárcánál is szétnéznek, de a betegek véleményét is kikérik.","id":"20181123_A_surgossegi_betegellatast_ellenorzi_az_Allami_Szamvevoszek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77a06476-6212-4a1b-a13f-30ea173d8a5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ebc53fa-c9cd-4c1c-844e-b40e63512a16","keywords":null,"link":"/itthon/20181123_A_surgossegi_betegellatast_ellenorzi_az_Allami_Szamvevoszek","timestamp":"2018. november. 23. 06:12","title":"A sürgősségi betegellátást ellenőrzi az Állami Számvevőszék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Több millió sékellel károsította meg az államkincstárat Aryeh Deri belügyminiszter- állítja a rendőrség és az adóhivatal közös jelentése Izraelben.","shortLead":"Több millió sékellel károsította meg az államkincstárat Aryeh Deri belügyminiszter- állítja a rendőrség és...","id":"20181121_Nincs_kivetelezes_a_rendorseg_adocsalassal_es_penzmosassal_gyanusitja_Netanjahu_belugyminiszteret","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"985e7bb8-fefd-4d8b-b894-d28fe1ecae6a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181121_Nincs_kivetelezes_a_rendorseg_adocsalassal_es_penzmosassal_gyanusitja_Netanjahu_belugyminiszteret","timestamp":"2018. november. 21. 13:15","title":"Nincs kivételezés: a rendőrség adócsalással és pénzmosással gyanúsítja Netanjahu belügyminiszterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9638e974-6261-48e3-b940-e277e0132b4a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nincs mese, ha az SUV-k a legnépszerűbbek, akkor ezekkel kell pályákon rekordokat döntögetni.","shortLead":"Nincs mese, ha az SUV-k a legnépszerűbbek, akkor ezekkel kell pályákon rekordokat döntögetni.","id":"20181122_Video_Itt_a_MercedesAMG_GLC_63_rekodrdkore_a_Nurburgringen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9638e974-6261-48e3-b940-e277e0132b4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac648903-4d05-460f-b47c-60553334e3d9","keywords":null,"link":"/cegauto/20181122_Video_Itt_a_MercedesAMG_GLC_63_rekodrdkore_a_Nurburgringen","timestamp":"2018. november. 22. 15:22","title":"Videó: Itt a Mercedes-AMG GLC 63 rekordköre a Nürburgringen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"388043cc-b422-4d14-9ee3-82834c01e7ce","c_author":"Gomperz Tamás","category":"itthon","description":"Jó, maradjon Gruevszki, ha adhatunk cserébe valakit.","shortLead":"Jó, maradjon Gruevszki, ha adhatunk cserébe valakit.","id":"20181123_Kolcsontolvaj_visszajar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=388043cc-b422-4d14-9ee3-82834c01e7ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a68bb47-02a6-4527-9ccf-08f9986b18ba","keywords":null,"link":"/itthon/20181123_Kolcsontolvaj_visszajar","timestamp":"2018. november. 23. 12:40","title":"Kölcsöntolvaj visszajár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c966bc85-fbdc-4699-bb58-5d334ceabb31","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Unatkozó emberek, 985. rész.","shortLead":"Unatkozó emberek, 985. rész.","id":"20181122_Hogy_gyujtsunk_ra_markoloval_Ez_az_ember_megmutatja__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c966bc85-fbdc-4699-bb58-5d334ceabb31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1273ed52-cec3-4557-b24d-e779613ad2ce","keywords":null,"link":"/elet/20181122_Hogy_gyujtsunk_ra_markoloval_Ez_az_ember_megmutatja__video","timestamp":"2018. november. 22. 17:58","title":"Hogy gyújtsunk rá markolóval? Ez az ember megmutatja – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82e69372-08c8-43f8-95a9-b1066757d4c2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ennél zseniálisabb videót a héten már nem fog látni. ","shortLead":"Ennél zseniálisabb videót a héten már nem fog látni. ","id":"20181122_Freddie_Mercury_pocoknyul_imitator_ayoh_Joe_Vevers","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82e69372-08c8-43f8-95a9-b1066757d4c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bdb3306-bb6e-4369-9051-9124b6149752","keywords":null,"link":"/kultura/20181122_Freddie_Mercury_pocoknyul_imitator_ayoh_Joe_Vevers","timestamp":"2018. november. 22. 10:00","title":"Valaki azonnal kínáljon szerződést ennek a Mercury-imitátor pocoknyúlnak!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]