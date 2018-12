Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3cf96a88-d8a0-418c-bad3-eb6586ba1b69","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Tokióban az Ogikubo vasútállomás mellett mindig sok a vendég a Susiro étteremben, ahol nehéz helyet találni - számol be a Nikkei Asian Review riportja, amely nem véletlenül készült. Ugyanis az étteremben nincs személyzet.","shortLead":"Tokióban az Ogikubo vasútállomás mellett mindig sok a vendég a Susiro étteremben, ahol nehéz helyet találni - számol be...","id":"20181201_A_robot_nem_szol_be_a_fonokenek_japan_receptek_munkaerohianyra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3cf96a88-d8a0-418c-bad3-eb6586ba1b69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d405dbfb-f195-4994-84af-6a9c8fa39f88","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181201_A_robot_nem_szol_be_a_fonokenek_japan_receptek_munkaerohianyra","timestamp":"2018. december. 01. 12:43","title":"A robot nem szól be a főnökének, ellentétben a vendégmunkással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c3734e6-3515-49c6-b866-1c6e926ed02e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy Caltech nevű cég új módon kamatoztatta a kiterjesztett valóság előnyeit: látást adtak vele a vakoknak. Illetve valami olyasmit. ","shortLead":"Egy Caltech nevű cég új módon kamatoztatta a kiterjesztett valóság előnyeit: látást adtak vele a vakoknak. Illetve...","id":"20181201_okosszemuveg_kiterjesztett_valosag_virtualis_valosag_vakok_es_gyengenlatok_latasserultek_caltech","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c3734e6-3515-49c6-b866-1c6e926ed02e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9248281b-0bb4-4af6-b73b-4fd55302136b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181201_okosszemuveg_kiterjesztett_valosag_virtualis_valosag_vakok_es_gyengenlatok_latasserultek_caltech","timestamp":"2018. december. 01. 20:03","title":"Megcsinálták az eszközt, amelyikkel sokkal jobb élete lehet a vakoknak: látást kaphatnak vele – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e19915dc-2865-41a9-8b1a-61a13189b603","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha nem akar valaki fizetni a hazaszállításért, akkor marad a séta a bútorral. ","shortLead":"Ha nem akar valaki fizetni a hazaszállításért, akkor marad a séta a bútorral. ","id":"20181130_autos_video_butorszallitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e19915dc-2865-41a9-8b1a-61a13189b603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c176550a-e61f-4e8c-bef8-c0a1ab09e95b","keywords":null,"link":"/cegauto/20181130_autos_video_butorszallitas","timestamp":"2018. november. 30. 09:58","title":"Egészen eredeti módon viszik ezek az autósok a bútorokat – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d564e4cf-1afe-4386-b4b3-8a040d040109","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"Kereken száz esztendeje, 1918. december 1-jén tartották gyulafehérvári nemzetgyűlésüket a magyarországi románok. 1228 küldött fejezte ki itt szándékát, hogy Erdély, a Körösök vidéke, Bánát és Máramaros – összesen 26 történelmi vármegye – a Román Királysághoz csatlakozzon. Drámai pillanata ez a magyar történelemnek, de miként reagáltak a hírre akkor a magyar újságok? Révész Sándor gyűjtése.","shortLead":"Kereken száz esztendeje, 1918. december 1-jén tartották gyulafehérvári nemzetgyűlésüket a magyarországi románok. 1228...","id":"20181201_december_1_19182018_A_szent_fold_es_a_reszeges_Ferdinand","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d564e4cf-1afe-4386-b4b3-8a040d040109&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1f81db4-e6c4-45b9-9acf-d8fa741c9924","keywords":null,"link":"/itthon/20181201_december_1_19182018_A_szent_fold_es_a_reszeges_Ferdinand","timestamp":"2018. december. 01. 10:00","title":"1918. december 1.: A szent föld és a részeges Ferdinánd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"728b4c50-709d-4fca-9273-9a2b7079d772","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Most futó álláshirdetések szerint 2400 eurós fizetést is össze lehet hozni Németországban tapasztalt teherautó-sofőröknek. ","shortLead":"Most futó álláshirdetések szerint 2400 eurós fizetést is össze lehet hozni Németországban tapasztalt...","id":"20181201_Ezert_van_nalunk_soforhiany_800_ezret_fizetnek_nekik_Nemetorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=728b4c50-709d-4fca-9273-9a2b7079d772&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3585d87-7f26-4702-9225-f58def030833","keywords":null,"link":"/kkv/20181201_Ezert_van_nalunk_soforhiany_800_ezret_fizetnek_nekik_Nemetorszagban","timestamp":"2018. december. 01. 15:26","title":"Ezért van nálunk sofőrhiány: 800 ezret fizetnek nekik Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8975273d-5f76-46ac-978d-a447d7858c24","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kovács Attila korábbi tiszti főorvost november 21-én mentette fel a miniszter, akinek helyére Szabó Enikő érkezett. Ő azonban csak ideglenesen látta el a feladatot. ","shortLead":"Kovács Attila korábbi tiszti főorvost november 21-én mentette fel a miniszter, akinek helyére Szabó Enikő érkezett. Ő...","id":"20181201_Kasler_megint_kinevez_egy_uj_tiszti_foorvost","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8975273d-5f76-46ac-978d-a447d7858c24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd5ae9bb-9867-4dec-8879-2863b29c0498","keywords":null,"link":"/itthon/20181201_Kasler_megint_kinevez_egy_uj_tiszti_foorvost","timestamp":"2018. december. 01. 09:40","title":"Kásler megint kinevez egy új tiszti főorvost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4928f74-b962-4a5c-8db1-779aece8c031","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az amerikai lap szerint világos, hogy a Trump-vezetés a nyáron kinevezett nagykövetét azért küldte Budapestre, hogy megoldja a CEU-ügyet, ehhez képest az egyetem hamarosan költözik, ami nem kis bukás Amerika számára.","shortLead":"Az amerikai lap szerint világos, hogy a Trump-vezetés a nyáron kinevezett nagykövetét azért küldte Budapestre...","id":"20181201_Washington_Post_Egy_tizmillios_orszag_autokrata_vezetoje_megszegyenitette_a_Trumpvezetest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4928f74-b962-4a5c-8db1-779aece8c031&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f62ec48-25bb-48d5-9a28-9ecb4d4e7fe1","keywords":null,"link":"/itthon/20181201_Washington_Post_Egy_tizmillios_orszag_autokrata_vezetoje_megszegyenitette_a_Trumpvezetest","timestamp":"2018. december. 01. 14:34","title":"Washington Post: Egy tízmilliós ország autokrata vezetője megszégyenítette a Trump-vezetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8933cc8-54c3-4de0-b121-8f964527c8ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A templomok újjáépítésére küldenek pénzt a Hungary Helps program keretében. ","shortLead":"A templomok újjáépítésére küldenek pénzt a Hungary Helps program keretében. ","id":"20181201_Ket_milliardot_kolt_mexikoi_templomokra_a_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8933cc8-54c3-4de0-b121-8f964527c8ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59f421ed-f7b7-4e86-97b3-09d091bf644b","keywords":null,"link":"/itthon/20181201_Ket_milliardot_kolt_mexikoi_templomokra_a_kormany","timestamp":"2018. december. 01. 22:01","title":"Két milliárdot költ mexikói templomokra a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]