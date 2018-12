Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dbbfc18d-828f-4bae-a61d-edfc6abe729d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi tudta, hol kell keresnie, de nem sokáig örülhetett a zsákmánynak.","shortLead":"A férfi tudta, hol kell keresnie, de nem sokáig örülhetett a zsákmánynak.","id":"20181203_Egy_volt_dolgozo_vitte_el_a_debreceni_idosotthon_lakoinak_osszes_penzet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dbbfc18d-828f-4bae-a61d-edfc6abe729d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"434527b4-3ac7-4bff-b686-88117a7326f5","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_Egy_volt_dolgozo_vitte_el_a_debreceni_idosotthon_lakoinak_osszes_penzet","timestamp":"2018. december. 03. 10:40","title":"Egy volt dolgozó vitte el a debreceni idősotthon lakóinak összes pénzét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e2b727-a819-4e2e-9ac2-b0d52c9f60c6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az 1979-ben, Vikidál Gyula énekessel alakult zenekar májusban lép fel a Barba Negrában.\r

","shortLead":"A 2100 MHz-es frekvenciasávot jövő év december 27-éig használhatta volna a Telekom, ezt hosszabbították most meg...","id":"20181204_magyar_telekom_2100_mhz_frenvenciasav_frekvenciahasznalat_hosszabbitasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8bfaf53-e94d-4b8b-a758-276b4aefa224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a985d189-9a0c-45b5-8aa2-87c7fab21b6b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181204_magyar_telekom_2100_mhz_frenvenciasav_frekvenciahasznalat_hosszabbitasa","timestamp":"2018. december. 04. 17:33","title":"11 milliárdért hosszabbított frekvenciát a Magyar Telekom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec232ffa-8460-4e8c-a7a1-9a27cfc8e2d6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyetlen kastély felújításával sem végeztek még.","shortLead":"Egyetlen kastély felújításával sem végeztek még.","id":"20181203_Csak_docog_az_allami_kastelyfelujitasi_program","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec232ffa-8460-4e8c-a7a1-9a27cfc8e2d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fec55458-cc1a-46ab-9ebc-92026b47cf4d","keywords":null,"link":"/kkv/20181203_Csak_docog_az_allami_kastelyfelujitasi_program","timestamp":"2018. december. 03. 09:53","title":"Csak döcög az állami kastélyfelújítási program","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc651c02-d5a5-4132-a66f-e4128ef7ff89","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Elmentünk Pesterzsébetre, hogy megtudjuk, hogyan halmozhat fel 1,7 milliárd (!) forintnyi adósságot a NAV felé egy magánszemély. A személyes találkozó nem járt sok sikerrel, a cégadatbázisban való kutakodás annál többel. ","shortLead":"Elmentünk Pesterzsébetre, hogy megtudjuk, hogyan halmozhat fel 1,7 milliárd (!) forintnyi adósságot a NAV felé...","id":"20181203_Meglatogattuk_a_NAV_17_milliardos_csucsadosat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc651c02-d5a5-4132-a66f-e4128ef7ff89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0003f735-b301-4d62-8110-f73f6a1c54de","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_Meglatogattuk_a_NAV_17_milliardos_csucsadosat","timestamp":"2018. december. 03. 11:20","title":"\"Senkinek semmi köze semmihez\" – Meglátogattuk a NAV 1,7 milliárdos csúcsadósát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5063750d-a46c-49f6-9a38-6103eee9dbff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyetem rektora szerint elűzték őket Budapestről.","shortLead":"Az egyetem rektora szerint elűzték őket Budapestről.","id":"20181203_Hivatalos_Becsbe_koltozik_a_CEU","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5063750d-a46c-49f6-9a38-6103eee9dbff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a3906eb-31ca-4078-8787-42db187525f2","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_Hivatalos_Becsbe_koltozik_a_CEU","timestamp":"2018. december. 03. 12:51","title":"Hivatalos: Bécsbe költözik a CEU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c7356ee-037f-4cac-bf02-646959f9e53b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Leállítják hétfőtől a világ legnagyobb kutatóberendezését, az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet (CERN) nagy hadronütköztetőjét (LHC). A világ legnagyobb részecskegyorsítóját két éven át karbantartásnak vetik alá, és továbbfejlesztik.","shortLead":"Leállítják hétfőtől a világ legnagyobb kutatóberendezését, az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet (CERN) nagy...","id":"20181203_cern_hadronutkozteto_reszecskegyorsito_karbantartas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c7356ee-037f-4cac-bf02-646959f9e53b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b764d2cb-e2c3-4fd4-a9e2-00c2a334f9dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20181203_cern_hadronutkozteto_reszecskegyorsito_karbantartas","timestamp":"2018. december. 03. 21:33","title":"Karbantartás miatt két évre leállítják a CERN nagy hadronütköztetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]