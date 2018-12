Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrök már keresik.","shortLead":"A rendőrök már keresik.","id":"20181203_Halalra_gazoltak_egy_embert_Csemon_a_sofor_elszaladt_a_helyszinrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97487e5b-b11e-4e63-8b26-ed024f7d8f11","keywords":null,"link":"/cegauto/20181203_Halalra_gazoltak_egy_embert_Csemon_a_sofor_elszaladt_a_helyszinrol","timestamp":"2018. december. 03. 21:54","title":"Halálra gázoltak egy embert Csemőn, a sofőr elszaladt a helyszínről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"387fb422-4050-4095-99be-117893608dc1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20181205_Elvis_es_Johnny_Cash_studiojaban_dolgozhat_a_magyar_zenesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=387fb422-4050-4095-99be-117893608dc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b2ac3de-f51f-4e1f-8fd5-5854c056f3c7","keywords":null,"link":"/kultura/20181205_Elvis_es_Johnny_Cash_studiojaban_dolgozhat_a_magyar_zenesz","timestamp":"2018. december. 05. 09:32","title":"Elvis és Johnny Cash stúdiójában dolgozhat a magyar zenész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b08966d-9c86-4e4b-9244-a5b47c2df544","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"Virágzik a demokrácia az Országgyűlésben. Videó.","shortLead":"Virágzik a demokrácia az Országgyűlésben. Videó.","id":"20181204_Tizenot_masodpercre_One_a_szo__Szabo_Timeanak_ennyi_jutott_hogy_Poltra_reagaljon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b08966d-9c86-4e4b-9244-a5b47c2df544&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1649f60-ca9d-42f7-95ac-6ca1c2306753","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_Tizenot_masodpercre_One_a_szo__Szabo_Timeanak_ennyi_jutott_hogy_Poltra_reagaljon","timestamp":"2018. december. 04. 13:30","title":"Szabó Tímea 15 másodpercet kapott, hogy Polt Pétert kérdezhesse – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fca14f1a-bae6-4911-becc-f022fb3167c8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egészen mostanáig úgy tűnt, a Huaweié lesz az első Infinity O kijelzős telefon, azonban a Samsung egy egész héttel megelőzheti.","shortLead":"Egészen mostanáig úgy tűnt, a Huaweié lesz az első Infinity O kijelzős telefon, azonban a Samsung egy egész héttel...","id":"20181203_samsung_galaxy_a8s_infinity_o_kijelzos_okostelefon_bemutatasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fca14f1a-bae6-4911-becc-f022fb3167c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cab06db-675d-439e-86b7-bcd501f8a4f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20181203_samsung_galaxy_a8s_infinity_o_kijelzos_okostelefon_bemutatasa","timestamp":"2018. december. 03. 19:13","title":"Rosszul tette, aki a Huaweire fogadott: beelőzi a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9476effb-fd10-4431-94eb-b930534f9ddd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A vetítésen ott voltak többen a nők közül, akik szexuális zaklatással vádolták meg az R&B énekest.","shortLead":"A vetítésen ott voltak többen a nők közül, akik szexuális zaklatással vádolták meg az R&B énekest.","id":"20181205_Halalos_fenyegetes_miatt_kellett_evakualni_az_R_Kellydokumentumfilm_New_Yorki_vetiteset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9476effb-fd10-4431-94eb-b930534f9ddd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbcec5bb-32bd-4966-8cfe-8b8537ad17ee","keywords":null,"link":"/elet/20181205_Halalos_fenyegetes_miatt_kellett_evakualni_az_R_Kellydokumentumfilm_New_Yorki_vetiteset","timestamp":"2018. december. 05. 09:11","title":"Halálos fenyegetés miatt kellett evakuálni az R. Kelly-dokumentumfilm New York-i vetítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e4299de-9c2a-4e1f-a2c6-b6d67a8868af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Január egytől nem vehet fel új diákokat a CEU, ezért a mai nappal bejelentették, minden amerikai akkreditációjú programját Bécsben indítják 2019 szeptemberében. Az egyetem vezetése hosszan magyarázta a döntést, most először ült ki Chikán Attila volt miniszter is. ","shortLead":"Január egytől nem vehet fel új diákokat a CEU, ezért a mai nappal bejelentették, minden amerikai akkreditációjú...","id":"20181203_ceu_becs_koltozes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e4299de-9c2a-4e1f-a2c6-b6d67a8868af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d50eccf6-dba6-4553-aa4e-a2ba9af0d329","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_ceu_becs_koltozes","timestamp":"2018. december. 03. 16:13","title":"\"Vannak dolgok, amelyeket a magyar kormány nem tud megállítani, a CEU ilyen\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f50e83eb-1d1a-4eb5-96bc-5931e0a22b6a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elon Musk továbbra is úgy látja, már csak idő kérdése, hogy a mesterséges intelligencia legyőzze az embert. Szerinte az lehet a megoldás, ha előremenekülünk.","shortLead":"Elon Musk továbbra is úgy látja, már csak idő kérdése, hogy a mesterséges intelligencia legyőzze az embert. Szerinte...","id":"20181205_elon_musk_mesterseges_intelligencia_chip_emberiseg_jovoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f50e83eb-1d1a-4eb5-96bc-5931e0a22b6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ba81b30-dbb9-41ca-a902-c1861821cfb9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181205_elon_musk_mesterseges_intelligencia_chip_emberiseg_jovoje","timestamp":"2018. december. 05. 09:03","title":"Elon Musk szerint chipet kell ültetni mindenki agyába, hogy összekapcsolódjunk a mesterséges intelligenciával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53297859-62a1-4a01-8e46-cee743f92f6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi arról beszélt, milyen nehéz helyzetben vannak, amikor a lakók védelméről van szó.","shortLead":"A férfi arról beszélt, milyen nehéz helyzetben vannak, amikor a lakók védelméről van szó.","id":"20181203_Korabban_a_polgarorseg_vezetojekent_szolalt_fel_az_ugyben_a_szikszoi_kettos_gyilkossag_gyanusitottja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53297859-62a1-4a01-8e46-cee743f92f6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"939c7dd7-b5bc-4a0b-9fe6-dfd3a8345852","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_Korabban_a_polgarorseg_vezetojekent_szolalt_fel_az_ugyben_a_szikszoi_kettos_gyilkossag_gyanusitottja","timestamp":"2018. december. 03. 12:02","title":"Korábban a polgárőrség vezetőjeként szólalt fel az ügyben a szikszói kettős gyilkosság gyanúsítottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]