[{"available":true,"c_guid":"e0c99df3-9dc0-4cf3-acce-53a60752aa25","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Közterületi alkoholfogyasztás miatt bírságoltak és szabálysértések miatt indult eljárás. ","shortLead":"Közterületi alkoholfogyasztás miatt bírságoltak és szabálysértések miatt indult eljárás. ","id":"20181205_Kocsmai_allapotok_miatt_birsagolt_a_rendorseg_a_XV_keruleti_dohanyboltoknal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0c99df3-9dc0-4cf3-acce-53a60752aa25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2419052c-02b7-4625-b594-ffb7c468b8c6","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Kocsmai_allapotok_miatt_birsagolt_a_rendorseg_a_XV_keruleti_dohanyboltoknal","timestamp":"2018. december. 05. 13:03","title":"\"Kocsmai állapotok\" miatt bírságolt a rendőrség a XV. kerületi dohányboltoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8df27daf-a4d7-4f49-9b4c-479b23243290","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Magyarország sosem fog felnőni ahhoz, hogy aki más, mint az átlag, azt ne bámulják vagy bántsák állandóan – mondja Fazekas Ferenc, akinek a bámulásról és a bántásról is első kézből vannak élményei. Az orosházi Vasembernek ugyanis több mint kétszáz piercingje van: alig van olyan része az arcának, amit nem fed testékszer vagy tetoválás, és bár néha utánaköpnek az utcán, ő így látja magát szépnek: „Én nem akarok úgy meghalni, hogy eltűnök a színről, aztán vége. Nyomot akarok hagyni.”","shortLead":"Magyarország sosem fog felnőni ahhoz, hogy aki más, mint az átlag, azt ne bámulják vagy bántsák állandóan – mondja...","id":"20181205_Fazekas_Ferenc_Vasember_testmodosito_Oroshaza_Volt_egyszer_egy_Vadkelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8df27daf-a4d7-4f49-9b4c-479b23243290&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0f98403-17a6-4147-8d09-32a67bd92dc4","keywords":null,"link":"/elet/20181205_Fazekas_Ferenc_Vasember_testmodosito_Oroshaza_Volt_egyszer_egy_Vadkelet","timestamp":"2018. december. 05. 20:00","title":"„Ha mások rám néznek, nem egy megbízható, szelíd embert látnak”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"673153ce-17e8-4ef0-a213-b025a60f8257","c_author":"MOKK","category":"brandchannel","description":"Nem kell aggódnia, ha csak családtagja halála után értesül arról, hogy volt egy értékpapírszámlája, rajta tőzsdei részvényekkel, amelyek árfolyama éppen lefelé tart. A számla zároltatásával ugyanis a megbízások azonnal a hatályukat veszítik.","shortLead":"Nem kell aggódnia, ha csak családtagja halála után értesül arról, hogy volt egy értékpapírszámlája, rajta tőzsdei...","id":"mokk_20181106_Csak_parja_halala_utan_tudta_meg_hogy_tozsdezett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=673153ce-17e8-4ef0-a213-b025a60f8257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60c7dbc4-e9a0-4d38-b0ba-074e0ecc2c76","keywords":null,"link":"/brandchannel/mokk_20181106_Csak_parja_halala_utan_tudta_meg_hogy_tozsdezett","timestamp":"2018. december. 05. 11:38","title":"Csak párja halála után tudta meg, hogy tőzsdézett? Így juthat hozzá a részvényeihez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Magyar Országos Közjegyzői Kamara","c_partnerlogo":"cf840796-9caa-4c0e-8859-ccd5ee5eaa12","c_partnertag":"mokk"},{"available":true,"c_guid":"1e012df1-f5e8-4022-93c8-e543c98d7467","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181207_Mintha_mi_se_tortent_volna_boldogan_mosolyog_az_amerikai_nagykovet_Orban_mellett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e012df1-f5e8-4022-93c8-e543c98d7467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f7b8c6b-3907-4d4c-9daa-19f36ac1845b","keywords":null,"link":"/itthon/20181207_Mintha_mi_se_tortent_volna_boldogan_mosolyog_az_amerikai_nagykovet_Orban_mellett","timestamp":"2018. december. 07. 10:09","title":"Mintha mi se történt volna, boldogan mosolyog az amerikai nagykövet Orbán mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"421ba7a8-7898-40fa-ba7e-02db3e0e3b06","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eredeti tervek szerint a Capa Canaveral bázis egyik pontján kellett volna landolnia a Falcon 9-es rakétának, ehelyett viszont a vízbe zuhant.","shortLead":"Az eredeti tervek szerint a Capa Canaveral bázis egyik pontján kellett volna landolnia a Falcon 9-es rakétának...","id":"20181206_space_x_falcon_9_raketa_baleset_atlanti_ocean","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=421ba7a8-7898-40fa-ba7e-02db3e0e3b06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faf57bf5-9f2f-49de-9973-623d0cf27f88","keywords":null,"link":"/tudomany/20181206_space_x_falcon_9_raketa_baleset_atlanti_ocean","timestamp":"2018. december. 06. 12:33","title":"Videó: Baleset történt, az Atlanti-óceánba zuhant a SpaceX rakétája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"488add50-6d08-4e9b-87cf-6fa316ac4ea5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Újabb forgatókönyvet dobott be a konzervatív lap arra az esetre, ha jövő kedden a brit parlament leszavazza az Egyesült Királyság kilépéséről szóló megállapodást, amire jó esély van.","shortLead":"Újabb forgatókönyvet dobott be a konzervatív lap arra az esetre, ha jövő kedden a brit parlament leszavazza az Egyesült...","id":"20181206_Telegraph_elhalaszthatjak_a_Brexitet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=488add50-6d08-4e9b-87cf-6fa316ac4ea5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8b9819b-9353-4a45-9863-4227b2c5028e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181206_Telegraph_elhalaszthatjak_a_Brexitet","timestamp":"2018. december. 06. 12:48","title":"Telegraph: Elhalaszthatják a Brexitet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48d9ff1-497a-4eaf-8f80-e316cf02bfc3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az 56A, az 59-es és a 61-es villamos megosztva közlekedik, az utasoknak át kell szállniuk.","shortLead":"Az 56A, az 59-es és a 61-es villamos megosztva közlekedik, az utasoknak át kell szállniuk.","id":"20181206_Kisiklott_egy_villamos_a_Szell_Kalman_teren","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e48d9ff1-497a-4eaf-8f80-e316cf02bfc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b462b75d-0e98-4f9f-a8f9-eff726fdbc1f","keywords":null,"link":"/itthon/20181206_Kisiklott_egy_villamos_a_Szell_Kalman_teren","timestamp":"2018. december. 06. 21:49","title":"Kisiklott egy villamos a Széll Kálmán téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e15eb8b-726e-4502-a778-0148e1450b44","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Maga az alapötlet is igen abszurd, arról nem is beszélve, hogy a sofőr semmilyen védőfelszerelést sem viselt.","shortLead":"Maga az alapötlet is igen abszurd, arról nem is beszélve, hogy a sofőr semmilyen védőfelszerelést sem viselt.","id":"20181205_mar_megint_az_oroszok_ego_ladaval_ugrattak_egy_befagyott_toba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e15eb8b-726e-4502-a778-0148e1450b44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b737d873-12a4-4609-aad1-06ee08f8a031","keywords":null,"link":"/cegauto/20181205_mar_megint_az_oroszok_ego_ladaval_ugrattak_egy_befagyott_toba","timestamp":"2018. december. 05. 11:21","title":"Már megint az oroszok: égő Ladával ugrattak egy befagyott tóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]