Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"36f2487d-3599-4234-b2ea-ae3d658910f8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A miniszterek 19-szer, az államtitkárok 6-szor többet keresnek, mint az országos átlag.","shortLead":"A miniszterek 19-szer, az államtitkárok 6-szor többet keresnek, mint az országos átlag.","id":"20181207_Minden_kepzeletet_felulmuloan_nott_az_allami_vezetok_fizetese_iden","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36f2487d-3599-4234-b2ea-ae3d658910f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e3bba5e-d329-4b02-8d98-b245ecb6b891","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181207_Minden_kepzeletet_felulmuloan_nott_az_allami_vezetok_fizetese_iden","timestamp":"2018. december. 07. 09:29","title":"Minden képzeletet felülmúlóan nőtt az állami vezetők fizetése idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98f51458-a84c-4f2f-9137-843f8c55375f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hivatalos forgalmazó által meghirdetett versenyre régi és új Ladákkal is lehet nevezni.","shortLead":"A hivatalos forgalmazó által meghirdetett versenyre régi és új Ladákkal is lehet nevezni.","id":"20181206_orosz_szepsegek_javaban_zajlik_a_nagy_magyar_lada_szepsegverseny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98f51458-a84c-4f2f-9137-843f8c55375f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f259b878-6108-4d28-97c3-f2048fad371a","keywords":null,"link":"/cegauto/20181206_orosz_szepsegek_javaban_zajlik_a_nagy_magyar_lada_szepsegverseny","timestamp":"2018. december. 06. 06:41","title":"Orosz szépségek: javában zajlik a nagy magyar Lada-szépségverseny","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe857d21-d75e-4750-9822-bbadcaf63b12","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A mai nap meglepetése: mintha a régi lovasurak támadtak volna fel. Erőteljes, egyszerre ismerős és ismeretlen hangzású hard rock Mongóliából.","shortLead":"A mai nap meglepetése: mintha a régi lovasurak támadtak volna fel. Erőteljes, egyszerre ismerős és ismeretlen hangzású...","id":"20181207_Zuzos_mongol_metallal_inditsa_a_napot_es_konnyeden_lenyomja_a_penteket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe857d21-d75e-4750-9822-bbadcaf63b12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73661dd4-17de-43b9-b03a-3633b9a863e2","keywords":null,"link":"/kultura/20181207_Zuzos_mongol_metallal_inditsa_a_napot_es_konnyeden_lenyomja_a_penteket","timestamp":"2018. december. 07. 09:50","title":"Zúzós mongol metállal indítsa a napot, és könnyedén lenyomja a pénteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"485799d9-6ae2-4157-8709-54a2754473ac","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A MÁV úgy tudja, hogy a vonaton senki nem sérült meg.","shortLead":"A MÁV úgy tudja, hogy a vonaton senki nem sérült meg.","id":"20181206_Autoval_utkozott_a_szemelyvonat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=485799d9-6ae2-4157-8709-54a2754473ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"756062fe-173e-408f-a99d-64cb61e8b524","keywords":null,"link":"/itthon/20181206_Autoval_utkozott_a_szemelyvonat","timestamp":"2018. december. 06. 07:49","title":"Autóval ütközött a személyvonat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d5a3445-b5bd-4146-9f2e-819b25f48f12","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Kolozsvárra érkezett Luke Jerram brit művész Musem of the Moon (A Hold múzeuma) című installációja. A piarista templomban december 14-éig tekinthető meg a Hold felszínéről készített NASA-felvételekből összeállított, hét méter átmérőjű alkotás.



","shortLead":"Kolozsvárra érkezett Luke Jerram brit művész Musem of the Moon (A Hold múzeuma) című installációja. A piarista...","id":"20181206_Ilyen_amikor_ez_hatalmas_Hold_vilagit_meg_belulrol_egy_templomot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d5a3445-b5bd-4146-9f2e-819b25f48f12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61ac33c2-77b8-471d-b679-3ab8f6408880","keywords":null,"link":"/kultura/20181206_Ilyen_amikor_ez_hatalmas_Hold_vilagit_meg_belulrol_egy_templomot","timestamp":"2018. december. 06. 11:09","title":"Ilyen, amikor ez hatalmas Hold világít meg belülről egy templomot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1e083bc-f8dd-45e4-8e6a-f973d8817897","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Több szakembert mozgósítanak, és felszólítják a tagállamokat, hogy tegyenek többet az Unió védelméért.","shortLead":"Több szakembert mozgósítanak, és felszólítják a tagállamokat, hogy tegyenek többet az Unió védelméért.","id":"20181205_Hatarozottabban_lepne_fel_az_alhirekkel_szemben_az_Europai_Bizottsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1e083bc-f8dd-45e4-8e6a-f973d8817897&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52542287-3f3a-44a6-abfc-288e1b994130","keywords":null,"link":"/vilag/20181205_Hatarozottabban_lepne_fel_az_alhirekkel_szemben_az_Europai_Bizottsag","timestamp":"2018. december. 05. 21:08","title":"Határozottabban lépne fel az álhírekkel szemben az Európai Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52669c3f-e50f-479b-b673-c3db9b8eafc6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Most már biztos: politikus nélkül nincs ajándékosztás.","shortLead":"Most már biztos: politikus nélkül nincs ajándékosztás.","id":"20181207_Gyurcsany_Ferenc_is_felult_a_Mikulasvonatra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52669c3f-e50f-479b-b673-c3db9b8eafc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fce3c8b7-4488-4a6a-971c-f37001f85813","keywords":null,"link":"/elet/20181207_Gyurcsany_Ferenc_is_felult_a_Mikulasvonatra","timestamp":"2018. december. 07. 11:07","title":"Gyurcsány Ferenc is felült a Mikulás-vonatra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1215ba9d-6d44-4bef-920a-31b9a8c7b420","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Többségi részesedés fejében szállna be a horvát gázlefejtőbe, bár az INA-ügy miatt visszafogott a hazai érdeklődés – írta a Népszava.","shortLead":"Többségi részesedés fejében szállna be a horvát gázlefejtőbe, bár az INA-ügy miatt visszafogott a hazai érdeklődés –...","id":"20181206_Magyarorszag_megvenne_a_horvat_LNGterminalt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1215ba9d-6d44-4bef-920a-31b9a8c7b420&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c20dcd1e-36dc-4091-add3-5df2dad70bdb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181206_Magyarorszag_megvenne_a_horvat_LNGterminalt","timestamp":"2018. december. 06. 10:14","title":"Magyarország megvenné a horvát LNG-terminált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]