[{"available":true,"c_guid":"028db446-72da-4046-b67e-298545bd0d07","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az NB I.-ben éllovas Ferencváros kitette az első keretből Böde Dánielt, aki rosszul viselte, hogy lecserélték.","shortLead":"Az NB I.-ben éllovas Ferencváros kitette az első keretből Böde Dánielt, aki rosszul viselte, hogy lecserélték.","id":"20181211_Bode_Danielt_kitettek_a_Fradibol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=028db446-72da-4046-b67e-298545bd0d07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43505889-02d3-4460-992a-266a0ae49fb4","keywords":null,"link":"/sport/20181211_Bode_Danielt_kitettek_a_Fradibol","timestamp":"2018. december. 11. 13:54","title":"Böde Dánielt kitették a Fradi első csapatából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d22437e-355f-4a88-8d54-1da5d00cfc6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A beígért összegnek csak egy részét szánja a kormány a kórházi tartozások rendezésére, a többit szétosztják a jobban teljesítő intézmények között.","shortLead":"A beígért összegnek csak egy részét szánja a kormány a kórházi tartozások rendezésére, a többit szétosztják a jobban...","id":"20181211_Nepszava_bercsokkentes_korhazi_adossag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d22437e-355f-4a88-8d54-1da5d00cfc6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1df2a182-2f18-497c-a897-99c5f66f430d","keywords":null,"link":"/itthon/20181211_Nepszava_bercsokkentes_korhazi_adossag","timestamp":"2018. december. 11. 06:50","title":"Népszava: Bércsökkentéssel sújthatja a kormány az eladósodott kórházak vezetőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd6b75ea-5f45-47f7-9dec-75e826eee949","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új fejezetet nyithat a Xiaomi a mobiliparban zajló megapixel-háborúban. A cég egy készülő eszköze a mai csúcskameráknál is jobb érzékelővel kerül majd piacra.","shortLead":"Új fejezetet nyithat a Xiaomi a mobiliparban zajló megapixel-háborúban. A cég egy készülő eszköze a mai csúcskameráknál...","id":"20181210_xiaomi_lin_bin_weibo_48_megapixeles_mobil_mobilfotozas_kamera_szenzor_sony_imx586","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd6b75ea-5f45-47f7-9dec-75e826eee949&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b563f65-fedc-45d6-9ef8-a61b7223a4da","keywords":null,"link":"/tudomany/20181210_xiaomi_lin_bin_weibo_48_megapixeles_mobil_mobilfotozas_kamera_szenzor_sony_imx586","timestamp":"2018. december. 10. 11:03","title":"48 megapixeles kamerát kap a Xiaomi következő telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f516bfdc-5f1e-472e-ae42-321733486ebe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vezérigazgatóval akart beszélni, másfél óra telefonálgatás után derült ki, hogy beteg.","shortLead":"A vezérigazgatóval akart beszélni, másfél óra telefonálgatás után derült ki, hogy beteg.","id":"20181210_Hadhazy_visszament_a_koztevehez_nem_engedtek_be","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f516bfdc-5f1e-472e-ae42-321733486ebe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3631d2ef-e257-44bc-96b7-92ed1646af04","keywords":null,"link":"/itthon/20181210_Hadhazy_visszament_a_koztevehez_nem_engedtek_be","timestamp":"2018. december. 10. 12:43","title":"Hadházy visszament a köztévéhez, nem engedték be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc39c71e-b000-4e6e-ae11-6e55a898a980","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az árak már nem igazán emelkednek Csepelen és a tőle délre fekvő, a városhatáron kívül eső településeken.","shortLead":"Az árak már nem igazán emelkednek Csepelen és a tőle délre fekvő, a városhatáron kívül eső településeken.","id":"20181211_Meg_akad_csaladi_haz_15_millioert_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc39c71e-b000-4e6e-ae11-6e55a898a980&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b00fe23-d98e-48fb-af77-0a3f31f7183d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181211_Meg_akad_csaladi_haz_15_millioert_Budapesten","timestamp":"2018. december. 11. 15:00","title":"Még akad családi ház 15 millióért Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"910eb7b7-e156-4480-ba6b-3c4f558df3c8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mivel a távol-keleti játékgyártókkal dollárban számolnak el a forgalmazók, a hosszabb távon jósolt 250 forintos árfolyam esetén 10-15 százalékkal is olcsóbbak lehetnek Magyarországon a játékok – állítja a Formatex ügyvezetője.","shortLead":"Mivel a távol-keleti játékgyártókkal dollárban számolnak el a forgalmazók, a hosszabb távon jósolt 250 forintos...","id":"20181210_Olcsobbak_lesznek_a_jatekok_es_nem_az_akciok_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=910eb7b7-e156-4480-ba6b-3c4f558df3c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12a042eb-d3d0-4507-bf18-c8c98a218844","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181210_Olcsobbak_lesznek_a_jatekok_es_nem_az_akciok_miatt","timestamp":"2018. december. 10. 09:16","title":"Olcsóbbak lesznek a játékok, és nem az akciók miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a93b055e-22dd-4624-8d2c-fe6ff7d543b7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Petőfi Irodalmi Múzeum távozó vezetője szerint azok is tudták, hogy miről szól a Tanácsköztársasággal kapcsolatos kiállítás, akik kritizálták.","shortLead":"A Petőfi Irodalmi Múzeum távozó vezetője szerint azok is tudták, hogy miről szól a Tanácsköztársasággal kapcsolatos...","id":"20181211_Prohle_ma_mar_irna_egy_eloszot_a_sokat_kritizalt_kiallitasahoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a93b055e-22dd-4624-8d2c-fe6ff7d543b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebed149a-2c18-4b65-8118-ed8bfc98ce77","keywords":null,"link":"/kultura/20181211_Prohle_ma_mar_irna_egy_eloszot_a_sokat_kritizalt_kiallitasahoz","timestamp":"2018. december. 11. 08:42","title":"Prőhle ma már írna egy előszót a sokat kritizált kiállításához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96aa6261-feeb-4d6b-87fc-08e2cece4885","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Kúria hitelesített egy magánszemély által benyújtott kérdést, amit korábban az NVB elutasított.","shortLead":"A Kúria hitelesített egy magánszemély által benyújtott kérdést, amit korábban az NVB elutasított.","id":"20181211_Nepszavazas_kezdemenyeztek_arrol_hogy_a_kozjegyzo_is_felbonthassa_a_hazassagot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96aa6261-feeb-4d6b-87fc-08e2cece4885&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"441504d6-819e-4136-b9a6-b6fb3500efcc","keywords":null,"link":"/itthon/20181211_Nepszavazas_kezdemenyeztek_arrol_hogy_a_kozjegyzo_is_felbonthassa_a_hazassagot","timestamp":"2018. december. 11. 13:29","title":"Népszavazást kezdeményeztek arról, hogy a közjegyző is felbonthassa a házasságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]