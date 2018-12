Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"47133dc8-cad2-43bb-bd1d-b51ec1adc0f6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A gáztárolókban lévő gázkészlet elég a téli fogyasztásra. ","shortLead":"A gáztárolókban lévő gázkészlet elég a téli fogyasztásra. ","id":"20181218_Mindenki_nyugodjon_meg_van_eleg_gaz_telire","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47133dc8-cad2-43bb-bd1d-b51ec1adc0f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"609e9b4f-f27c-4edd-821a-afbd8f665dd3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181218_Mindenki_nyugodjon_meg_van_eleg_gaz_telire","timestamp":"2018. december. 18. 06:52","title":"Mindenki nyugodjon meg: van elég gáz télire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d8e49d4-ac55-4f13-9df3-24f1ba44eaed","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Viszont valaki örülhet a távoli Angliában. ","shortLead":"Viszont valaki örülhet a távoli Angliában. ","id":"20181219_lopott_audi_tompa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d8e49d4-ac55-4f13-9df3-24f1ba44eaed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d709b338-6bd5-4ce9-b07a-1727acc1ed79","keywords":null,"link":"/cegauto/20181219_lopott_audi_tompa","timestamp":"2018. december. 19. 09:42","title":"Ez az Angliában lopott Audi már nem megy tovább kelet felé – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fa5b63d-abaa-43c8-bf9c-7dfcee38f71e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A polgármester fedezet nélkül vállalt kötelezettséget egy beruházásra, amelyre nem lett volna lehetősége - mondta a helyi Fidesz. Márki-Zay szerint csak így lehetett megmenteni 170 millió forintot.","shortLead":"A polgármester fedezet nélkül vállalt kötelezettséget egy beruházásra, amelyre nem lett volna lehetősége - mondta...","id":"20181217_Fegyelmi_eljaras_indulhat_MarkiZay_Peter_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3fa5b63d-abaa-43c8-bf9c-7dfcee38f71e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10b377c7-fd84-43af-8ac3-0b4485998b84","keywords":null,"link":"/itthon/20181217_Fegyelmi_eljaras_indulhat_MarkiZay_Peter_ellen","timestamp":"2018. december. 17. 19:41","title":"Fegyelmi eljárás indulhat Márki-Zay Péter ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bacb4c77-b1df-4356-aac8-bb5628ba6778","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Biológiai csoda, hogy túlélte a 70-es éveket, zenetörténeti csoda, amit a Rolling Stones-szal lerakott az asztalra. Azt ígéri, amíg él, zenélni fog.



","shortLead":"Biológiai csoda, hogy túlélte a 70-es éveket, zenetörténeti csoda, amit a Rolling Stones-szal lerakott az asztalra. Azt...","id":"20181218_Mar_nem_iszik_de_amig_el_nyomja_a_rock_and_rollt_Keiths_Richards_75_eves","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bacb4c77-b1df-4356-aac8-bb5628ba6778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12d4db98-809e-421b-adcc-27f03f573b82","keywords":null,"link":"/kultura/20181218_Mar_nem_iszik_de_amig_el_nyomja_a_rock_and_rollt_Keiths_Richards_75_eves","timestamp":"2018. december. 18. 11:30","title":"Már nem iszik, de amíg él nyomja a rock and rollt: Keith Richards 75 éves","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"435d9a31-6ba4-41d4-8f0a-2a5e89573564","c_author":"Eduline","category":"brandchannel","description":"Vannak olyan iskolák, ahonnan kitiltották, máshol tanórai gyakorlásra is használják a telefonokat. Úgy tűnik, a diákok sokkal találékonyabbak tanáraiknál, ha az oktatóappokról van szó, a tizenévesek többsége kipróbált már olyan alkalmazást, amellyel nyelvet, matekot vagy éppen természettudományt tanulhat. ","shortLead":"Vannak olyan iskolák, ahonnan kitiltották, máshol tanórai gyakorlásra is használják a telefonokat. Úgy tűnik, a diákok...","id":"20181218_Telefon_az_iskolaban_nem_csak_ellenseg_eszkoz_is_lehet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=435d9a31-6ba4-41d4-8f0a-2a5e89573564&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed3b3e77-785e-4e31-9622-8bea282dec5f","keywords":null,"link":"/brandchannel/20181218_Telefon_az_iskolaban_nem_csak_ellenseg_eszkoz_is_lehet","timestamp":"2018. december. 19. 15:00","title":"Telefon az iskolában: nem csak ellenség, eszköz is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"onlinetanfolyam.eduline.hu","c_partnerlogo":"a4864346-32b0-4a3f-92eb-0463e3d8b740","c_partnertag":"Eduline"},{"available":true,"c_guid":"70bb18d2-1c6f-4735-9f50-777ae23d6b92","c_author":"","category":"elet","description":"Az úgynevezett kereszténydemokrata kormányzás igen távol áll a rászorulók segítését és megbékélést hirdető krisztusi tanításától – derül ki a HVG által megkérdezett bencés atyák és evangélikus püspök helyzetértékeléséből.","shortLead":"Az úgynevezett kereszténydemokrata kormányzás igen távol áll a rászorulók segítését és megbékélést hirdető krisztusi...","id":"20181219_Miert_serti_meg_a_kormanyt_azzal_hogy_bosszuallasat_feltetelezi_segito_szandeku_velemeny_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70bb18d2-1c6f-4735-9f50-777ae23d6b92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"591710dc-79d3-48fc-9d44-eb1ce106fa83","keywords":null,"link":"/elet/20181219_Miert_serti_meg_a_kormanyt_azzal_hogy_bosszuallasat_feltetelezi_segito_szandeku_velemeny_miatt","timestamp":"2018. december. 19. 14:10","title":"Fabinyi: Nem kell a kormány bosszúállását feltételezni segítő szándékú vélemény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48c35fcd-bd1a-4365-a6ec-be001be5f4fe","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy hete derült ki, hogy Liptai Claudia otthagyja a TV2-t, a döntés azonban csak a csatornával való szakításra vonatkozott, a tévézéssel nem hagy fel. ","shortLead":"Egy hete derült ki, hogy Liptai Claudia otthagyja a TV2-t, a döntés azonban csak a csatornával való szakításra...","id":"20181218_Liptai_Nem_a_tevezesnek_forditottam_hatat_a_TV2s_kotodesemet_szuntettem_meg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48c35fcd-bd1a-4365-a6ec-be001be5f4fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f302d9e-bffa-42c4-9546-dc26bb008954","keywords":null,"link":"/kultura/20181218_Liptai_Nem_a_tevezesnek_forditottam_hatat_a_TV2s_kotodesemet_szuntettem_meg","timestamp":"2018. december. 18. 07:39","title":"Liptai: Nem a tévézésnek fordítottam hátat, a TV2-s kötődésemet szüntettem meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fab8ad4b-108c-4465-85e3-ab9b78b4071e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szlovákiai magyar irodalom egyik legjelentősebb képviselője 70 éves volt.","shortLead":"A szlovákiai magyar irodalom egyik legjelentősebb képviselője 70 éves volt.","id":"20181219_grendel_lajos_kossuth_dij_iro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fab8ad4b-108c-4465-85e3-ab9b78b4071e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ee37fff-2a2e-43d1-92a3-a1db89fcaf83","keywords":null,"link":"/kultura/20181219_grendel_lajos_kossuth_dij_iro","timestamp":"2018. december. 19. 05:20","title":"Meghalt a Kossuth-díjas író, Grendel Lajos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]