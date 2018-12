Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b4a88eba-d3c3-4dfd-889d-c501b78a7bcc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerdán Egerben, Nyíregyházán, Vácon és Debrecenben, valamint Bécsben és Varsóban tartottak tiltakozó megmozdulásokat.","shortLead":"Szerdán Egerben, Nyíregyházán, Vácon és Debrecenben, valamint Bécsben és Varsóban tartottak tiltakozó megmozdulásokat.","id":"20181220_videken_kulfoldon_is_tuntettek_az_orban_kormany_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4a88eba-d3c3-4dfd-889d-c501b78a7bcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4dc837f-b991-4644-804f-0239c3fcc4e1","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_videken_kulfoldon_is_tuntettek_az_orban_kormany_ellen","timestamp":"2018. december. 20. 05:30","title":"Vidéken, külföldön is tüntettek a kormány ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9008d01-4aa4-4679-97d9-f8dfcb8a466a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A reptér arra gyanakszik, hogy szándékos szabotázs a drónok reptetése. A fennakadás 110 ezer utast érint.","shortLead":"A reptér arra gyanakszik, hogy szándékos szabotázs a drónok reptetése. A fennakadás 110 ezer utast érint.","id":"20181220_Tovabbra_is_le_van_zarva_a_londoni_Gatwick_repuloter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9008d01-4aa4-4679-97d9-f8dfcb8a466a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4ac4b1a-a67d-4952-ab2f-9f503e4f07e7","keywords":null,"link":"/vilag/20181220_Tovabbra_is_le_van_zarva_a_londoni_Gatwick_repuloter","timestamp":"2018. december. 20. 14:03","title":"Továbbra is le van zárva a londoni Gatwick repülőtér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d6065fe-6ade-4400-9503-5e90da0d529a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A fiú csak 17 éves korában jött rá, hogy ki támogatta.","shortLead":"A fiú csak 17 éves korában jött rá, hogy ki támogatta.","id":"20181220_George_H_W_Bush_elnok_gyerek_tamogatas_level","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d6065fe-6ade-4400-9503-5e90da0d529a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9015f12-1f70-4b8e-8442-b4f25b18fed4","keywords":null,"link":"/elet/20181220_George_H_W_Bush_elnok_gyerek_tamogatas_level","timestamp":"2018. december. 20. 13:52","title":"George H. W. Bush elnök tíz évig álnéven szponzorálta egy gyerek megélhetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c80fe80-c116-4836-b503-adb80c2d0a09","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Mélytengeri korallzátonyokat és több mint 100, eddig ismeretlen tengeri fajt, köztük homárokat és puhatestűeket fedeztek fel ausztrál kutatók a Tasmania körüli vizekben végzett nagyszabású kutatás keretében.","shortLead":"Mélytengeri korallzátonyokat és több mint 100, eddig ismeretlen tengeri fajt, köztük homárokat és puhatestűeket...","id":"20181219_melytengeri_korallzatony_tengeri_faj_homar_puhatestu_tasmania","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c80fe80-c116-4836-b503-adb80c2d0a09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69901368-31a2-4326-9b1b-5a88923272ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20181219_melytengeri_korallzatony_tengeri_faj_homar_puhatestu_tasmania","timestamp":"2018. december. 19. 16:03","title":"A kutatók is megdöbbentek, mennyi új fajt találtak Tasmania vizeiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bea5bd8-a2d9-4a81-8954-6d184d2efae7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan álláshirdetéseket adott fel az elmúlt hónapokban az Apple, amelyek arról vallanak, a cég saját kézbe venné az iPhone-ok egyik fontos alkotóelemének az előállítását.","shortLead":"Olyan álláshirdetéseket adott fel az elmúlt hónapokban az Apple, amelyek arról vallanak, a cég saját kézbe venné...","id":"20181220_apple_5g_modem_chip_allashirdetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7bea5bd8-a2d9-4a81-8954-6d184d2efae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3fb3c7d-0031-409f-8511-48d8818f3292","keywords":null,"link":"/tudomany/20181220_apple_5g_modem_chip_allashirdetes","timestamp":"2018. december. 20. 17:03","title":"Álláshirdetések árulkodnak arról, miben mesterkedik az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3cc46e8-d4ab-45e7-bf76-d249f529960f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A BÁV évzáró kortárs aukcióján ef Zámbó István Gondolatátvitel című képe kelt el a legmagasabb áron, 1,7 millió forintért.","shortLead":"A BÁV évzáró kortárs aukcióján ef Zámbó István Gondolatátvitel című képe kelt el a legmagasabb áron, 1,7 millió...","id":"20181220_Kortars_aukcio_Naray_Tamas_BAV_Aukcioshaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e3cc46e8-d4ab-45e7-bf76-d249f529960f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76b745b2-dcfa-45cc-a178-1ffa9e792a66","keywords":null,"link":"/elet/20181220_Kortars_aukcio_Naray_Tamas_BAV_Aukcioshaz","timestamp":"2018. december. 20. 17:25","title":"Több mint egymillió forintért kelt el Náray Tamás egyik festménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61477d84-34c8-490d-9cc4-bbf02187b723","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legfrissebb közleményükben azt írják, szerintük a tüntetők majdnem felgyújtottak egy rendőrt.","shortLead":"Legfrissebb közleményükben azt írják, szerintük a tüntetők majdnem felgyújtottak egy rendőrt.","id":"20181219_Mar_30_feljelentesnel_tart_az_MTVA","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61477d84-34c8-490d-9cc4-bbf02187b723&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"391d2e95-0945-4ab0-bf02-eb6af4530a84","keywords":null,"link":"/itthon/20181219_Mar_30_feljelentesnel_tart_az_MTVA","timestamp":"2018. december. 19. 15:54","title":"Már 30 feljelentésnél tart az MTVA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fb22bab-0995-4a93-be25-bb2a4151a8dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezúttal egy Apple-dolgozó bakizott egy kínosat: androidos telefonnal népszerűsítette az Apple Musicot a Twitteren.","shortLead":"Ezúttal egy Apple-dolgozó bakizott egy kínosat: androidos telefonnal népszerűsítette az Apple Musicot a Twitteren.","id":"20181220_apple_music_nepszerusitese_a_twitteren_androidos_telefonnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5fb22bab-0995-4a93-be25-bb2a4151a8dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b3d010d-f5b0-4601-ad07-59dbcd98e6e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20181220_apple_music_nepszerusitese_a_twitteren_androidos_telefonnal","timestamp":"2018. december. 20. 13:03","title":"Ezt is megértük: androidos telefonnal reklámoz az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]