Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"53e78ecc-3276-41b7-85ce-05c293ed8b5f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A német sajtóban csak Jennifer W-ként említett nő Irakban tartózkodott az Iszlám Állam (IS) tagjaként, s a vádak szerint hagyta, hogy egy ötéves kislány szomjan haljon a tűző napon.","shortLead":"A német sajtóban csak Jennifer W-ként említett nő Irakban tartózkodott az Iszlám Állam (IS) tagjaként, s a vádak...","id":"20181229_27_eves_nemet_not_allitanak_birosag_ele_haborus_bunok_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53e78ecc-3276-41b7-85ce-05c293ed8b5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32e28cff-4a48-4e65-a379-6bef31c0ec5c","keywords":null,"link":"/vilag/20181229_27_eves_nemet_not_allitanak_birosag_ele_haborus_bunok_miatt","timestamp":"2018. december. 29. 12:01","title":"27 éves német nőt állítanak bíróság elé háborús bűnök miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6411fc4-7446-40c8-a107-26a1c666b149","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A város jól áll, jó a kedvem/Financiálisan minden rendben” – rappeli Papp Antal marfűi polgármester abban a dalban, amelyet mintegy 250 helyi polgár készített karácsonyi ajándékként a többi martfűinek.","shortLead":"A város jól áll, jó a kedvem/Financiálisan minden rendben” – rappeli Papp Antal marfűi polgármester abban a dalban...","id":"20181229_Szuper_csucshely__rappeli_a_martfui_polgarmester","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b6411fc4-7446-40c8-a107-26a1c666b149&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f700e00f-31a9-43ab-ad7d-3b72a1d49674","keywords":null,"link":"/itthon/20181229_Szuper_csucshely__rappeli_a_martfui_polgarmester","timestamp":"2018. december. 29. 11:32","title":"Szuper csúcshely – rappeli a martfűi polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f855f4e-105e-46da-88a3-090bd5dcecec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy felmérésben a válaszadókat arról is kérdezték, hogy mi volt az év legfontosabb eseménye, de ebben sem értenek egyet a fideszes és ellenzéki szavazók. ","shortLead":"Egy felmérésben a válaszadókat arról is kérdezték, hogy mi volt az év legfontosabb eseménye, de ebben sem értenek egyet...","id":"20181230_Optimistan_varjak_az_uj_evet_az_ellenzeki_szavazok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f855f4e-105e-46da-88a3-090bd5dcecec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1af0eafc-8334-4c63-803b-b58fec723e18","keywords":null,"link":"/itthon/20181230_Optimistan_varjak_az_uj_evet_az_ellenzeki_szavazok","timestamp":"2018. december. 30. 09:26","title":"Optimistán várják az új évet az ellenzéki szavazók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bd48988-0aed-4ec4-88c5-abe591f8343f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szükségállapotot hirdetett az olasz kormány pénteken az Etna környékére, amely megszenvedte a karácsony este kezdődött földrengéssorozatot.","shortLead":"Szükségállapotot hirdetett az olasz kormány pénteken az Etna környékére, amely megszenvedte a karácsony este kezdődött...","id":"20181229_Szuksegallapotot_hirdetett_az_Etna_kornyekere_az_olasz_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3bd48988-0aed-4ec4-88c5-abe591f8343f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9698a897-73b5-460d-82b8-d0131735b16f","keywords":null,"link":"/vilag/20181229_Szuksegallapotot_hirdetett_az_Etna_kornyekere_az_olasz_kormany","timestamp":"2018. december. 29. 07:46","title":"Szükségállapotot hirdetett az Etna környékére az olasz kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"765cad7a-2cdc-4025-85ff-236a17befd4f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Terrorizmus miatt nyújtott be vádemelést vasárnap az ügyészség Marokkóban az ellen a 15 ember ellen, akiknek gyaníthatóan közük van egy dán és egy norvég turista meggyilkolásához az Atlasz-hegységben.","shortLead":"Terrorizmus miatt nyújtott be vádemelést vasárnap az ügyészség Marokkóban az ellen a 15 ember ellen, akiknek...","id":"20181230_Terrorizmus_skandinav_turistak_Marokko","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=765cad7a-2cdc-4025-85ff-236a17befd4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da3d15ac-9a07-4361-a8b6-3f438fed94a4","keywords":null,"link":"/vilag/20181230_Terrorizmus_skandinav_turistak_Marokko","timestamp":"2018. december. 30. 21:03","title":"Terrorizmus miatt emeltek vádat a skandináv turisták meggyilkolása ügyében Marokkóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6fc759a-5c39-4036-8f6f-b58ea5ee5d24","c_author":"Papp Petra Anna","category":"tudomany","description":"Míg egyesek a gépek lázadásától féltik az embert, a katolikus egyház szerint az emberi tevékenység vezethet katasztrófához. Azt mondják, a racionális tudomány mellől nem szabadna hiányoznia a léleknek. ","shortLead":"Míg egyesek a gépek lázadásától féltik az embert, a katolikus egyház szerint az emberi tevékenység vezethet...","id":"201847__robotok_es_vallas__humanoid_gepek__emberi_dolog_isteni_erzes__deus_ex_masina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6fc759a-5c39-4036-8f6f-b58ea5ee5d24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1feb5ec1-980a-4a7a-ac7c-514f75ebd06d","keywords":null,"link":"/tudomany/201847__robotok_es_vallas__humanoid_gepek__emberi_dolog_isteni_erzes__deus_ex_masina","timestamp":"2018. december. 30. 16:00","title":"Közeleg az idő, amikor a hit száll szembe a robotokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc051bdf-2eee-4b6e-a27b-0c3a282bb7b0","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Ha valaki jövőre katás vagy kivás szeretne lenni, vagy alanyi áfamentességet szeretne, még holnap elektronikusan elintézheti. ","shortLead":"Ha valaki jövőre katás vagy kivás szeretne lenni, vagy alanyi áfamentességet szeretne, még holnap elektronikusan...","id":"20181230_Meg_holnap_is_donthetnek_adozasi_formajukrol_a_vallalkozok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc051bdf-2eee-4b6e-a27b-0c3a282bb7b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87389134-9f90-4e3e-ad9a-7155086939c2","keywords":null,"link":"/kkv/20181230_Meg_holnap_is_donthetnek_adozasi_formajukrol_a_vallalkozok","timestamp":"2018. december. 30. 15:46","title":"Még hétfőn is dönthetnek adózási formájukról a vállalkozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce640b17-ed0f-4845-89a4-1b1a95c59c9d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A tét a kereskedelmi háború lezárása.","shortLead":"A tét a kereskedelmi háború lezárása.","id":"20181229_Trump_most_eppen_azert_elegedett_ahogy_Kinaval_targyal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce640b17-ed0f-4845-89a4-1b1a95c59c9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"526174b4-1a6e-4835-b3d5-7328d06d39ec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181229_Trump_most_eppen_azert_elegedett_ahogy_Kinaval_targyal","timestamp":"2018. december. 29. 19:01","title":"Trump most éppen azért elégedett, ahogy Kínával tárgyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]