[{"available":true,"c_guid":"7f327e2f-624d-4f23-a7d3-1dfbff3e87aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőn hajnalban országszerte többfelé ónos eső lehet, napközben már 7 fok lesz.","shortLead":"Hétfőn hajnalban országszerte többfelé ónos eső lehet, napközben már 7 fok lesz.","id":"20181130_Felmelegedes_de_onos_eso_is_johet_a_hetvegen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f327e2f-624d-4f23-a7d3-1dfbff3e87aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3094f9f-485b-40e9-ba19-2e2fb12b143b","keywords":null,"link":"/itthon/20181130_Felmelegedes_de_onos_eso_is_johet_a_hetvegen","timestamp":"2018. november. 30. 17:32","title":"Felmelegedés, de ónos eső is jöhet a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82d6a946-8d01-4da1-bf16-5baceed7cfb2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A francia képviselők elsöprő többséggel szavazták meg az új törvényjavaslatot, ami büntetné a gyerekek elfenekelését.","shortLead":"A francia képviselők elsöprő többséggel szavazták meg az új törvényjavaslatot, ami büntetné a gyerekek elfenekelését.","id":"20181130_Mar_nem_sokaig_fenekelhetik_el_gyerekeiket_a_francia_szulok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82d6a946-8d01-4da1-bf16-5baceed7cfb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b918205-d073-4944-b295-0176bb24961a","keywords":null,"link":"/elet/20181130_Mar_nem_sokaig_fenekelhetik_el_gyerekeiket_a_francia_szulok","timestamp":"2018. november. 30. 20:11","title":"Már nem sokáig fenekelhetik el gyerekeiket a francia szülők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92c53606-b816-4dcc-a98f-d7c8c5176d1b","c_author":"LG Electronics","category":"brandchannel","description":"Az írás elsajátítását jobbára mindenki a ceruzával kezdi, de tudjuk-e vajon, hogy honnan erednek ezek az írószerszámok, amelyek a legmodernebb okostelefonok kiegészítőit is ihlették?","shortLead":"Az írás elsajátítását jobbára mindenki a ceruzával kezdi, de tudjuk-e vajon, hogy honnan erednek ezek az írószerszámok...","id":"lgelectronics_20181128_Ceruzatortenet_az_okortol_az_erintokepernyokig","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92c53606-b816-4dcc-a98f-d7c8c5176d1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ca26b3b-2459-4fe6-8801-cbffff09b5dc","keywords":null,"link":"/brandchannel/lgelectronics_20181128_Ceruzatortenet_az_okortol_az_erintokepernyokig","timestamp":"2018. november. 30. 07:30","title":"Ceruzatörténet az ókortól az érintőképernyőkig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"LG Electronics Magyarország","c_partnerlogo":"66ef1010-d8f9-4b38-bac2-a48144838a3c","c_partnertag":"lgelectronics"},{"available":true,"c_guid":"8de7afe1-eac8-4536-afd8-218bb5071416","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"Ha már önzők vagyunk és telhetetlenek, legalább a saját rovásunkra ne legyünk azok – mondja a környezetvédelmi témákra különösen érzékeny Für Anikó. A politika idegesíti, a tao megszűnése viszont aggasztja. A színésznővel a versek elemi erejéről, a szerepek visszaadásáról és Mácsai Pál vezetési stílusáról is beszélgettünk.","shortLead":"Ha már önzők vagyunk és telhetetlenek, legalább a saját rovásunkra ne legyünk azok – mondja a környezetvédelmi témákra...","id":"20181129_Fur_Aniko_Mar_nincs_sok_dobasunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8de7afe1-eac8-4536-afd8-218bb5071416&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c06925f4-da21-4974-abd0-476b10c18df6","keywords":null,"link":"/kultura/20181129_Fur_Aniko_Mar_nincs_sok_dobasunk","timestamp":"2018. november. 29. 20:00","title":"Für Anikó: Már nincs sok dobásunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e10c757-1058-4b33-8b06-a6c8fe858020","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem zárható ki, hogy némely nyugati ország segített Ukrajnának a Kercsi-szoros közelében november 25-én történt tengeri incidens kitervelésében, amelynek során három ukrán hadihajó megsértette az Oroszország területi vizein való áthaladás szabályait – mondta Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő a Pervij Kanal orosz állami tévécsatorna Nagy Játék című műsorában.\r

","shortLead":"Nem zárható ki, hogy némely nyugati ország segített Ukrajnának a Kercsi-szoros közelében november 25-én történt tengeri...","id":"20181129_oroszorszag_ukrajna_nyugat_kercsi_szoros_hadihajo_provokacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e10c757-1058-4b33-8b06-a6c8fe858020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42448925-e13e-4da4-a490-c0f43699804d","keywords":null,"link":"/vilag/20181129_oroszorszag_ukrajna_nyugat_kercsi_szoros_hadihajo_provokacio","timestamp":"2018. november. 29. 05:34","title":"Oroszország szerint a Nyugat segíthette az ukrán \"provokációt\" Kercsnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb0e52fe-c9fd-4a47-a78c-78e831a27356","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök nem akar négyszemközt tárgyalni Putyinnal, de a Kreml erről még nem kapott hivatalos értesítést.","shortLead":"Az amerikai elnök nem akar négyszemközt tárgyalni Putyinnal, de a Kreml erről még nem kapott hivatalos értesítést.","id":"20181129_Trump_az_oroszukran_konfliktus_miatt_lemondja_talalkozojat_Putyinnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb0e52fe-c9fd-4a47-a78c-78e831a27356&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b8c318f-535a-412b-89c2-e9c9254629a5","keywords":null,"link":"/vilag/20181129_Trump_az_oroszukran_konfliktus_miatt_lemondja_talalkozojat_Putyinnal","timestamp":"2018. november. 29. 18:44","title":"Trump az orosz-ukrán konfliktus miatt lemondja találkozóját Putyinnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78727d62-dd15-4043-b93a-406beb23b205","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyelőre nincsenek információk sérültekről, vagy halottakról.","shortLead":"Egyelőre nincsenek információk sérültekről, vagy halottakról.","id":"20181130_7es_erossegu_foldrenges_razta_meg_Alaszkat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78727d62-dd15-4043-b93a-406beb23b205&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"218d110d-db4d-485e-aae6-7341ca8cea4e","keywords":null,"link":"/vilag/20181130_7es_erossegu_foldrenges_razta_meg_Alaszkat","timestamp":"2018. november. 30. 20:57","title":"7-es erősségű földrengés rázta meg Alaszkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd0c8be9-1a3a-48c5-9bad-394a5ea55067","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség vezető rabbija szerint azt támadják, aki cselekszik, rá a bírálatok ösztönzően hatnak.","shortLead":"Az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség vezető rabbija szerint azt támadják, aki cselekszik, rá a bírálatok...","id":"20181129_Koves_Slomo_Az_egyhazaknak_kotelesseg_egyuttmukodni_Orbannal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd0c8be9-1a3a-48c5-9bad-394a5ea55067&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4685c71e-881d-47b1-8482-1c63e42b423f","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_Koves_Slomo_Az_egyhazaknak_kotelesseg_egyuttmukodni_Orbannal","timestamp":"2018. november. 29. 11:25","title":"Köves Slomó: Az egyházaknak kötelesség együttműködni Orbánnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]