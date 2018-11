Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8831b725-c2f2-4d54-a885-25f816059424","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Több mint 40 jelzés érkezett egyetemistáktól, amiben felnyomják a tanáraikat \"kéretlen baloldali politizálás\" miatt, de a bejelentések folyamatosan jönnek – ezt a 888.hu közölte, mikor a Klubrádió a felhívás sikeréről kérdezte Habony Árpád bulvárlapját.","shortLead":"Több mint 40 jelzés érkezett egyetemistáktól, amiben felnyomják a tanáraikat \"kéretlen baloldali politizálás\" miatt, de...","id":"20181128_Mar_tobb_mint_40_egyetemista_jelentette_fel_tanarat_Habony_bulvarlapjanal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8831b725-c2f2-4d54-a885-25f816059424&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c93a97e5-7735-4a85-8158-8f81d2824152","keywords":null,"link":"/itthon/20181128_Mar_tobb_mint_40_egyetemista_jelentette_fel_tanarat_Habony_bulvarlapjanal","timestamp":"2018. november. 28. 12:54","title":"Már több mint 40 egyetemista jelentette fel tanárát Habony bulvárlapjánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8a84b85-1561-403c-8594-759bed1142e7","c_author":"CEWE","category":"brandcontent","description":"Az ünnepek megállíthatatlanul közelednek, így itt az ideje nekiállni beszerezni az ajándékokat. Ha valaki a személyességet részesíti előnyben, jó választás lehet egy fotókönyv, sok kedves, szeretett fotóval. Az elkészítéséhez egy díjnyertes fotókönyv-készítő ad tanácsokat olvasóinknak.","shortLead":"Az ünnepek megállíthatatlanul közelednek, így itt az ideje nekiállni beszerezni az ajándékokat. Ha valaki...","id":"20181123_Ennel_szemelyesebb_es_szebb_ajandekotlete_ugy_sem_lesz_az_iden","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8a84b85-1561-403c-8594-759bed1142e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91c3cc0c-6489-44dc-965c-b3a5db1bb23a","keywords":null,"link":"/brandcontent/20181123_Ennel_szemelyesebb_es_szebb_ajandekotlete_ugy_sem_lesz_az_iden","timestamp":"2018. november. 27. 19:42","title":"Ennél személyesebb és szebb ajándékötlete úgy sem lesz az idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5308cd6-510c-4b8d-8c22-f66c3c3d0daa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rekordot Zabarban mérték.","shortLead":"A rekordot Zabarban mérték.","id":"20181129_Megvolt_az_osz_leghidegebb_reggele_12_fokot_mertek_Nogradban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5308cd6-510c-4b8d-8c22-f66c3c3d0daa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ad24556-d5b6-4641-a88a-a50d2b1195c4","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_Megvolt_az_osz_leghidegebb_reggele_12_fokot_mertek_Nogradban","timestamp":"2018. november. 29. 08:57","title":"Megvolt az ősz leghidegebb reggele: -12 fokot mértek Nógrádban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2a5e01a-d32a-41f0-9f3d-c079b2ff320d","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"A mesterséges intelligencia fejlődésének köszönhetően ma már lassan egy tisztességes fogkefét sem kapunk valamilyen öntanuló algoritmus, neurális hálózat vagy egyéb MI-megoldás nélkül. Ennél azonban jóval meglepőbb helyeken is találkozhatunk mesterséges intelligenciákkal. Lássunk pár példát, hogy hol. ","shortLead":"A mesterséges intelligencia fejlődésének köszönhetően ma már lassan egy tisztességes fogkefét sem kapunk valamilyen...","id":"samsungbch_20181128_igy_segiti_mindennapjainkat_az_MI","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2a5e01a-d32a-41f0-9f3d-c079b2ff320d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19492334-c61f-4942-ae13-e69b5754ff67","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20181128_igy_segiti_mindennapjainkat_az_MI","timestamp":"2018. november. 28. 19:45","title":"Forgalomhoz igazodó pirosok, hibátlan fotók és logikus mosógépek – így segíti mindennapjainkat az MI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"3ee7713d-cc30-4ea5-a047-5ef7687a12ae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai kormány 2020-ban élesítené hivatalosan a rendszerét, amivel képesek lennének mindent és mindenkit megfigyelni. A tesztek már így is brutális eredményt hoztak.","shortLead":"A kínai kormány 2020-ban élesítené hivatalosan a rendszerét, amivel képesek lennének mindent és mindenkit megfigyelni...","id":"20181128_kina_tarsadalmi_kreditrendszer_pontszam_megfigyeles_digitalis_diktatura","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ee7713d-cc30-4ea5-a047-5ef7687a12ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55f48d7d-1c7f-47c7-81d1-ed189ba9b63f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181128_kina_tarsadalmi_kreditrendszer_pontszam_megfigyeles_digitalis_diktatura","timestamp":"2018. november. 28. 12:03","title":"Működik Kína mindenkit megfigyelő rendszere: 15 millió embert már letiltott az utazásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a08633c7-c25a-4c50-a3bc-e51622072917","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy halom hivatkozás helyett – bizonyos esetekben – a konkrét választ adja majd meg a Google a kereséseknél.","shortLead":"Egy halom hivatkozás helyett – bizonyos esetekben – a konkrét választ adja majd meg a Google a kereséseknél.","id":"20181127_google_kereso_keresesi_talalatok_egyszerusitese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a08633c7-c25a-4c50-a3bc-e51622072917&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03f695d6-d7f4-4a87-8409-c0dae6b777df","keywords":null,"link":"/tudomany/20181127_google_kereso_keresesi_talalatok_egyszerusitese","timestamp":"2018. november. 27. 14:03","title":"Fontos változás jön a Google keresőjébe, nem mindig mutat majd linkeket az eredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07a21965-8582-4e33-a3d3-7d3465e9f23b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az egészségügyi közalkalmazottak, védőnők, egészségügyben dolgozó nem egészségügyi felsőfokú végzettséggel rendelkezők béremeléséről döntött a kormány – jelentette be az emberi erőforrások minisztere csütörtökön, Budapesten.","shortLead":"Az egészségügyi közalkalmazottak, védőnők, egészségügyben dolgozó nem egészségügyi felsőfokú végzettséggel rendelkezők...","id":"20181129_Hatalmas_egeszsegugyi_beremelest_jelentett_be_Kasler__de_nem_mindenki_kapja_meg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07a21965-8582-4e33-a3d3-7d3465e9f23b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05cd8c33-51b4-46d7-81dd-8dab3898a680","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_Hatalmas_egeszsegugyi_beremelest_jelentett_be_Kasler__de_nem_mindenki_kapja_meg","timestamp":"2018. november. 29. 10:52","title":"Hatalmasnak látszó egészségügyi béremelést jelentett be Kásler – de nem mindenki kapja meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c403b224-6d09-443d-8b80-1e4ea0ceb81e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Röviden így lehet összefoglalni, mit gondol Gulyás Gergely miniszter arról, hogy nagyot növelnének a túlórákon. A kormány ezzel lezártnak tekinti maga részéről a vitát. Kormányinfó percről percre.","shortLead":"Röviden így lehet összefoglalni, mit gondol Gulyás Gergely miniszter arról, hogy nagyot növelnének a túlórákon...","id":"20181128_A_kormany_a_rabszolgatorvenyrol_aki_tobbet_akar_keresni_dolgozzon_tobbet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c403b224-6d09-443d-8b80-1e4ea0ceb81e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9fa5c70-8000-443a-bd67-9de9a3384296","keywords":null,"link":"/itthon/20181128_A_kormany_a_rabszolgatorvenyrol_aki_tobbet_akar_keresni_dolgozzon_tobbet","timestamp":"2018. november. 28. 14:17","title":"A kormány a „rabszolgatörvényről”: aki többet akar keresni, dolgozzon többet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]