[{"available":true,"c_guid":"9baa43e6-c0c2-4f01-8df0-bbe024c22319","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kihalási válsággal néz szembe a Föld, amelynek növény- és állatvilága a dinoszauruszok alkonya óta nem látott ütemben pusztul – figyelmeztet Cristiana Pasca Palmer, az ENSZ Biodiverzitási Egyezményének teljesítéséért felelős ENSZ-titkárság vezetője.","shortLead":"Kihalási válsággal néz szembe a Föld, amelynek növény- és állatvilága a dinoszauruszok alkonya óta nem látott ütemben...","id":"20181202_ensz_biodiverzitas_kihalasi_valsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9baa43e6-c0c2-4f01-8df0-bbe024c22319&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"affc6ee9-9d22-4904-ae0e-55b01dd82cd8","keywords":null,"link":"/tudomany/20181202_ensz_biodiverzitas_kihalasi_valsag","timestamp":"2018. december. 02. 20:13","title":"Arat a csendes gyilkos: a dinoszauruszok óta nem látott ütemben pusztulnak a Földön az állatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15ca87b0-f7c3-474a-aa37-dfece588cf9f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy angliai vállalkozástól került a magyar gyártókhoz a szennyezett zab, ami a Nébih szakembereinek egy termékteszt során tűnt fel. ","shortLead":"Egy angliai vállalkozástól került a magyar gyártókhoz a szennyezett zab, ami a Nébih szakembereinek egy termékteszt...","id":"20181203_Mergezo_zabkasakat_hiv_vissza_a_Nebih","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15ca87b0-f7c3-474a-aa37-dfece588cf9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e025a462-a196-491e-a552-19132a575eac","keywords":null,"link":"/kkv/20181203_Mergezo_zabkasakat_hiv_vissza_a_Nebih","timestamp":"2018. december. 03. 18:22","title":"Mérgező zabkásákat hív vissza a Nébih","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"580021af-1fbe-4ed6-a49d-317d697908fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Chikán Attila szerint a CEU költözése kiemelkedően fontos veszteség a magyar tudomány és oktatás szempontjából.","shortLead":"Chikán Attila szerint a CEU költözése kiemelkedően fontos veszteség a magyar tudomány és oktatás szempontjából.","id":"20181203_Orban_volt_minisztere_nem_hitte_volna_hogy_koltozik_a_CEU","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=580021af-1fbe-4ed6-a49d-317d697908fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"426c681a-efdf-4de7-8c5c-e5e13429c7b4","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_Orban_volt_minisztere_nem_hitte_volna_hogy_koltozik_a_CEU","timestamp":"2018. december. 03. 17:42","title":"Orbán volt minisztere nem hitte volna, hogy költözik a CEU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e4299de-9c2a-4e1f-a2c6-b6d67a8868af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hivatalosan is bejelentette Bécsbe költözését a CEU, Michael Ignatieff rektor azt ígérte, a CEU továbbra is virágozni fog. \"Vannak dolgok, amelyeket a magyar kormány nem tud megállítani, a CEU ilyen.\" Az egyetem vezetésének tájékoztatását percről percre tudósítottuk.","shortLead":"Hivatalosan is bejelentette Bécsbe költözését a CEU, Michael Ignatieff rektor azt ígérte, a CEU továbbra is virágozni...","id":"20181203_Minden_eddiginel_nagyobb_az_erdeklodes_a_CEUn__eloben_a_koltozesrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e4299de-9c2a-4e1f-a2c6-b6d67a8868af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fcd829d-8fe0-4486-b372-0416695c82e5","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_Minden_eddiginel_nagyobb_az_erdeklodes_a_CEUn__eloben_a_koltozesrol","timestamp":"2018. december. 03. 13:57","title":"\"Olyan országba költözünk, ahol nem játszanak velünk\" - tudósítás a CEU-sajtótájékoztatóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdf3e70b-8e93-4946-b410-6baadf9b406e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Álláspontjuk felülvizsgálatára szólította fel az Európai Bizottság illetékese egy hétfői lapinterjúban az Európai Unió azon tagállamait, amelyek elutasítják az ENSZ elfogadás előtt álló globális migrációs csomagját.","shortLead":"Álláspontjuk felülvizsgálatára szólította fel az Európai Bizottság illetékese egy hétfői lapinterjúban az Európai Unió...","id":"20181203_dmitrisz_avramopulosz_migracios_biztos_ensz_globalis_migracios_csomag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bdf3e70b-8e93-4946-b410-6baadf9b406e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88b6c6c2-5402-4557-bf48-3c1d03408f1c","keywords":null,"link":"/vilag/20181203_dmitrisz_avramopulosz_migracios_biztos_ensz_globalis_migracios_csomag","timestamp":"2018. december. 03. 05:56","title":"Magyarországnak is üzent a migrációs biztos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"347e0e1e-08fb-4f2e-ba66-6ec61fbac2f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt budapesti amerikai ügyvivő, André Goodfriend hanukai üzenetében kritizálta, hogy elüldözték a CEU-t Magyarországról.","shortLead":"A volt budapesti amerikai ügyvivő, André Goodfriend hanukai üzenetében kritizálta, hogy elüldözték a CEU-t...","id":"20181203_Goodfriend_egyszerre_emlekezett_az_idosebb_Bushra_es_a_CEUra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=347e0e1e-08fb-4f2e-ba66-6ec61fbac2f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7122e1bd-cbe7-4b9d-bb2f-5dbcf654ecaa","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_Goodfriend_egyszerre_emlekezett_az_idosebb_Bushra_es_a_CEUra","timestamp":"2018. december. 03. 09:36","title":"Goodfriend egyszerre emlékezett az idősebb Bushra és a CEU-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07cd0e49-5a5a-4152-abd0-df45aa7d8a03","c_author":"Szegedi Szabadtéri","category":"brandcontent","description":"A nagyérdemű ma sokkal szívesebben közelít a filmes előéletű darabokhoz, így a Szegedi Szabadtéri Játékok 2019-es szuperprodukciója a Titanic című Broadway musical lesz. Ám a fesztivál jövőre ugyanúgy kínál az operától kezdve a prózán és a szimfonikus koncerteken át táncbemutatót is. Herczeg Tamást, a Szegedi Szabadtéri Játékok igazgatóját kérdeztük. ","shortLead":"A nagyérdemű ma sokkal szívesebben közelít a filmes előéletű darabokhoz, így a Szegedi Szabadtéri Játékok 2019-es...","id":"20181128_interju_Herczeg_Tamassal_a_Szegedi_Szabadteri_Jatekok_igazgatojaval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07cd0e49-5a5a-4152-abd0-df45aa7d8a03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88e4adc7-b4a9-42d2-9bfe-9959d0ded2a8","keywords":null,"link":"/brandcontent/20181128_interju_Herczeg_Tamassal_a_Szegedi_Szabadteri_Jatekok_igazgatojaval","timestamp":"2018. december. 03. 07:30","title":"„Minden évben próbáljuk egy centivel túlterhelni a közönséget” – interjú Herczeg Tamással, a Szegedi Szabadtéri Játékok igazgatójával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0918734a-57a4-4cfb-8087-057f1cb51967","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Két autó és két kisbusz ütközött. ","shortLead":"Két autó és két kisbusz ütközött. ","id":"20181203_Nlgyes_karambol_volt_a_Nyugatinal_nagy_a_dugo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0918734a-57a4-4cfb-8087-057f1cb51967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"accc4144-0235-48f4-ac80-b27cdaa15bf7","keywords":null,"link":"/cegauto/20181203_Nlgyes_karambol_volt_a_Nyugatinal_nagy_a_dugo","timestamp":"2018. december. 03. 18:26","title":"Négyes karambol volt a Nyugatinál, nagy a dugó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]