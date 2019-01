Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6284793a-98c5-4ac1-b588-1c4936687f22","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Most péntektől. ","shortLead":"Most péntektől. ","id":"20190102_1010_forinttal_lesz_olcsobb_a_benzin_es_gazolaj","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6284793a-98c5-4ac1-b588-1c4936687f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"649ccc62-a0a2-4b85-96f4-d851e6262cea","keywords":null,"link":"/cegauto/20190102_1010_forinttal_lesz_olcsobb_a_benzin_es_gazolaj","timestamp":"2019. január. 02. 15:32","title":"10-10 forinttal lesz olcsóbb a benzin és gázolaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az autó csomagtartójába is benézhetnek, de akár épületeket is átvizsgálhatnak.","shortLead":"Az autó csomagtartójába is benézhetnek, de akár épületeket is átvizsgálhatnak.","id":"20190103_Februarig_barkit_igazoltathatnak_es_atvizsgalhatnak_a_rendorok_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa1cf26d-87a1-483e-864e-6ef90f8921a5","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_Februarig_barkit_igazoltathatnak_es_atvizsgalhatnak_a_rendorok_Budapesten","timestamp":"2019. január. 03. 13:08","title":"Februárig bárkit igazoltathatnak és átvizsgálhatnak a rendőrök Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64e2a32b-f1ee-42be-9684-f3a6dca00c72","c_author":"Hamvay Péter","category":"hetilap","description":"Rendbe tette az erdélyi médiát, most a PIM élén bizonyíthat Demeter Szilárd.","shortLead":"Rendbe tette az erdélyi médiát, most a PIM élén bizonyíthat Demeter Szilárd.","id":"201901__demeter_szilard__pim__eloretolt_helyorseg__uj_idoknek_ujdalnokai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64e2a32b-f1ee-42be-9684-f3a6dca00c72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5755af69-3fd9-4a15-bf29-e35bbcdf1a79","keywords":null,"link":"/hetilap/2019.01/201901__demeter_szilard__pim__eloretolt_helyorseg__uj_idoknek_ujdalnokai","timestamp":"2019. január. 03. 00:00","title":"Új időknek új dalnokai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9ef0124-5590-496c-9550-fbfd5a14c388","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pont egy autó tetején landolt.","shortLead":"Pont egy autó tetején landolt.","id":"20190104_A_csaladi_vita_heveben_egy_kisszek_repult_ki_egy_gyori_emeletes_haz_ablakan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f9ef0124-5590-496c-9550-fbfd5a14c388&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"432fda67-10bd-4cab-9528-2e64ae3d31ba","keywords":null,"link":"/itthon/20190104_A_csaladi_vita_heveben_egy_kisszek_repult_ki_egy_gyori_emeletes_haz_ablakan","timestamp":"2019. január. 04. 10:48","title":"A családi vita hevében egy kisszék repült ki egy győri emeletes ház ablakán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b88e818d-7560-4e27-8b13-e0a0178d3a4d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A KSH adatai szerint a tendencia 2010 után ugyan csökkenni látszott, de 2014 óta újra évről évre emelkedik a kihűléses halálesetek száma.","shortLead":"A KSH adatai szerint a tendencia 2010 után ugyan csökkenni látszott, de 2014 óta újra évről évre emelkedik a kihűléses...","id":"20190103_fagyhalal_kihules_KSH_szegenyseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b88e818d-7560-4e27-8b13-e0a0178d3a4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cbf7bbe-dae2-4476-beca-66b7dabba396","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_fagyhalal_kihules_KSH_szegenyseg","timestamp":"2019. január. 03. 07:36","title":"Egyre többen fagynak meg Magyarországon, sokan saját otthonukban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcd9b3fa-137a-4b9a-9a23-ce7326b9d5b7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A jobboldali vezető első rendeleteinek egyikében átfogó korlátozó jogkörökkel ruházta fel a kormányzati hivatal vezetőjét az országban működő civil szervezetekkel szemben.","shortLead":"A jobboldali vezető első rendeleteinek egyikében átfogó korlátozó jogkörökkel ruházta fel a kormányzati hivatal...","id":"20190103_Maris_nekiment_a_civileknek_es_a_kisebbsegeknek_a_brazil_elnok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fcd9b3fa-137a-4b9a-9a23-ce7326b9d5b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48fb09fe-1d4d-4c77-a24e-bae1140e5114","keywords":null,"link":"/vilag/20190103_Maris_nekiment_a_civileknek_es_a_kisebbsegeknek_a_brazil_elnok","timestamp":"2019. január. 03. 12:05","title":"Máris nekiment a civileknek és a kisebbségeknek a brazil elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a213e36-8591-4bd5-a94a-8d1fbad93de7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Édesanyjuk egy ismerősével italozott, csak később vették észre, hogy a gyerekek eltűntek.","shortLead":"Édesanyjuk egy ismerősével italozott, csak később vették észre, hogy a gyerekek eltűntek.","id":"20190103_Elveszett_kisfiut_es_kislanyt_talaltak_a_rendorok_szilveszterkor_a_Vorosmarty_teren","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a213e36-8591-4bd5-a94a-8d1fbad93de7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d266649-60da-4083-a9b6-3a680409129d","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_Elveszett_kisfiut_es_kislanyt_talaltak_a_rendorok_szilveszterkor_a_Vorosmarty_teren","timestamp":"2019. január. 03. 08:39","title":"Elveszett kisfiút és kislányt találtak a rendőrök szilveszterkor a Vörösmarty téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8070ddd-496a-4339-8db0-662546eff9b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Németh Szilárdnak egy kórus jutott eszébe a Parlament lépcsőjén esküt tevő képviselőkről.","shortLead":"Németh Szilárdnak egy kórus jutott eszébe a Parlament lépcsőjén esküt tevő képviselőkről.","id":"20190103_Deutsch_Tamas_Nemeth_Szilard_tuloratorveny_ellenzek_soros","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8070ddd-496a-4339-8db0-662546eff9b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fba722bb-84d8-4ddd-94d8-99a21b56ebde","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_Deutsch_Tamas_Nemeth_Szilard_tuloratorveny_ellenzek_soros","timestamp":"2019. január. 03. 12:35","title":"Deutsch Tamás és Németh Szilárd is megfejtette az ellenzék mai akcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]