Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b1fc9bac-4344-4d72-81fe-52ae05e76ce7","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Úgy lehet a legjobban együttműködésre bírni a kollégákat, ha bizonyos keretek között szabad teret kapnak ötleteik megvalósítására, és ha számíthatnak a vezetőre a nehéz helyzetekben is – vallja Zolnay Judit, a Metlife biztosítótársaság vezérigazgatója.","shortLead":"Úgy lehet a legjobban együttműködésre bírni a kollégákat, ha bizonyos keretek között szabad teret kapnak ötleteik...","id":"20181209_Zolnay_Judit_Metlife_portre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1fc9bac-4344-4d72-81fe-52ae05e76ce7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c0ba1a3-f779-4248-b507-80c608d93bf1","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20181209_Zolnay_Judit_Metlife_portre","timestamp":"2018. december. 09. 19:15","title":"„A főnöknek az a dolga, hogy lehetőségeket teremtsen”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1910f52b-38a2-4c05-9f54-8bea89d22f2b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy nemzetközi kutatás szerint alig valaki ajánlaná a gyerekének a tanári pályát Magyarországon, de a társadalom szerint jóval több pénzt is kellene adni a tanároknak. ","shortLead":"Egy nemzetközi kutatás szerint alig valaki ajánlaná a gyerekének a tanári pályát Magyarországon, de a társadalom...","id":"20181209_Szornyen_rossz_velemennyel_vannak_a_magyarok_az_oktatasrol_es_a_tanari_fizetesekrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1910f52b-38a2-4c05-9f54-8bea89d22f2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e61c9cfb-adf4-4ad2-8b97-201545e6446e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181209_Szornyen_rossz_velemennyel_vannak_a_magyarok_az_oktatasrol_es_a_tanari_fizetesekrol","timestamp":"2018. december. 09. 13:01","title":"Szörnyen rossz véleménnyel vannak a magyarok az oktatásról és a tanári fizetésekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2280ccb-a32a-44cb-9f1a-c6eb6d2b2182","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szakértő szerint Európa lesz az \"elsődleges és egyetlen\" célja a bevándorlásnak.","shortLead":"A szakértő szerint Európa lesz az \"elsődleges és egyetlen\" célja a bevándorlásnak.","id":"20181209_Nepessegrobbanas_varhato_a_migraciot_kibocsato_orszagokban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2280ccb-a32a-44cb-9f1a-c6eb6d2b2182&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75d5684e-b59a-4c09-b112-1d6c74d33463","keywords":null,"link":"/vilag/20181209_Nepessegrobbanas_varhato_a_migraciot_kibocsato_orszagokban","timestamp":"2018. december. 09. 21:46","title":"Népességrobbanás várható a migrációt kibocsátó országokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33b31142-a673-4d0f-bfb2-7807288977a8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181209_Ahogy_Terence_Hill_kivan_masodik_adventet_nem_kivan_ugy_senki","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33b31142-a673-4d0f-bfb2-7807288977a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db43626c-e474-48da-9dd1-bc757e1c8e9a","keywords":null,"link":"/elet/20181209_Ahogy_Terence_Hill_kivan_masodik_adventet_nem_kivan_ugy_senki","timestamp":"2018. december. 09. 19:51","title":"Ahogy Terence Hill kíván második adventet, nem kíván úgy senki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2438ae71-4d60-46ce-abb4-42b896730cf6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A brit kormányfő szerint a megállapodás parlamenti elvetésének súlyos bizonytalanság lenne a következménye.","shortLead":"A brit kormányfő szerint a megállapodás parlamenti elvetésének súlyos bizonytalanság lenne a következménye.","id":"20181209_May_cafolta_hogy_elhalasztanak_a_Brexitugyi_szavazast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2438ae71-4d60-46ce-abb4-42b896730cf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4a30b47-d8f2-4a59-a328-b49ba1ca8d00","keywords":null,"link":"/vilag/20181209_May_cafolta_hogy_elhalasztanak_a_Brexitugyi_szavazast","timestamp":"2018. december. 09. 16:15","title":"May cáfolta, hogy elhalasztanák a Brexit-ügyi szavazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53517ee9-fa7c-4745-99ce-e6772c17b352","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sorsfordító év lett 2018 a magyar sajtó, és még inkább a magyar sajtószabadság szempontjából. A hatalom médiarombolója előbb újabb nagy múltú lapot tüntetett el a piacról, majd tovább terelgetett saját ellenőrzése alá olvasót, nézőt, hirdetőt, hogy végül jóformán egy nap alatt csaknem 500 sajtótermék váljon a központi információs birodalom részévé. Ezen a terepen kell megmaradnia, és tisztességesen kiszolgálnia olvasóit a független sajtó megmaradt részének. \"Adventi kalendáriumunkban” a karácsonyig hátralévő napokban a hvg.hu és a HVG munkatársai mondják el, mit gondolnak a magyar sajtó helyzetéről, a feladatról, amibe beleálltak, és arról, amit olvasóink tehetnek azért, hogy Magyarországon ne csak központi felügyelet mellett lehessen írni, véleményt mondani.","shortLead":"Sorsfordító év lett 2018 a magyar sajtó, és még inkább a magyar sajtószabadság szempontjából. A hatalom médiarombolója...","id":"20181209_A_HVG_adventi_kalendariumaban_ma_Gyenis_Agnes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53517ee9-fa7c-4745-99ce-e6772c17b352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df131cae-0ea9-4ec0-b838-1d663518e96f","keywords":null,"link":"/itthon/20181209_A_HVG_adventi_kalendariumaban_ma_Gyenis_Agnes","timestamp":"2018. december. 09. 14:00","title":"\"Fenyegetnek, kivéreztetnek bennünket\" - A HVG adventi kalendáriumában ma: Gyenis Ágnes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aea888e4-cb99-4b17-a61c-76f380e48719","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Harmadszor is nekifut a kormány a falvak felzárkóztatásának. A korábbi programok forráselosztása felemásra sikerült, az eredmények kétségesek. Elég-e egy kilátó, hogy ne költözzenek el a faluból a fiatalok?","shortLead":"Harmadszor is nekifut a kormány a falvak felzárkóztatásának. A korábbi programok forráselosztása felemásra sikerült...","id":"20181210_Ott_fognak_elpeneszedni_Nagyeren_de_kilato_nemsokara_lesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aea888e4-cb99-4b17-a61c-76f380e48719&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c573916-b135-4364-bc1d-c27a2d2746c1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181210_Ott_fognak_elpeneszedni_Nagyeren_de_kilato_nemsokara_lesz","timestamp":"2018. december. 10. 11:00","title":"„Itt fogunk megpenészedni Nagyéren, de kilátó azért lesz”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dba7ba48-6b06-4481-a71b-826562593e26","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Joao de Deust legalább tizenketten vádolják szexuális zaklatással.","shortLead":"Joao de Deust legalább tizenketten vádolják szexuális zaklatással.","id":"20181209_Kozos_maszturbalasra_kenyszerithette_a_noket_a_vilaghiru_brazil_gyogyito","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dba7ba48-6b06-4481-a71b-826562593e26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8d00c17-9220-480f-9b4b-cca36289b2b7","keywords":null,"link":"/elet/20181209_Kozos_maszturbalasra_kenyszerithette_a_noket_a_vilaghiru_brazil_gyogyito","timestamp":"2018. december. 09. 20:03","title":"Közös maszturbálásra kényszeríthette a nőket a világhírű brazil gyógyító","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]