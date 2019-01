Ahogy beszámoltunk róla, december elején eltűnt az a kínai tudós, aki korábban egy tudományos konferencián azt állította, közreműködésével megszülettek a világ első génszerkesztett ikrei. Ho Csienkuj ugyan semmivel nem tudta alátámasztani állítását, a tudományos világ felháborodott a hír hallatán, sokan barbár emberkísérletnek nevezték a kutató tettét.

A közvélemény először úgy vélte, a kínai kormány állhat Ho Csienkuj eltűnésének hátterében, miután felszólították a kutatót és csapatát, hogy azonnal állítsák le a kísérletezést. A kormányzat azonban tagadta, hogy bármi köze lenne a kutató eltűnéséhez, akiről végül kiderült, hogy házi őrizetben van.

Ho Csienkuj jelenleg is őrizetben várja az ítéletet, amely kollégái szerint akár halálbüntetés is lehet. A BGR azt írja, a kutatót akár vesztegetéssel és korrupcióval is megvádolhatják, és idővel több kutatót is bevonhatnak a nyomozásba vagy akár meg is gyanúsíthatnak. A lap szerint Ho Csienkuj bejelentése óta már több halálos fenyegetést is kapott.