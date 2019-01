Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"691944f6-d57e-4d7d-bcaf-2f6843d693fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Kármelitákkal a Kármelitában\" - hát így.","shortLead":"\"Kármelitákkal a Kármelitában\" - hát így.","id":"20190106_Orban_bejelentette_mar_fel_is_szenteltek_az_uj_irodajat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=691944f6-d57e-4d7d-bcaf-2f6843d693fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55626dc3-a4cd-46ff-a50d-231efc3f24e6","keywords":null,"link":"/itthon/20190106_Orban_bejelentette_mar_fel_is_szenteltek_az_uj_irodajat","timestamp":"2019. január. 06. 17:31","title":"Orbán bejelentette: már meg is szentelték az új irodáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43627c72-eab9-42be-926b-839e2407bd76","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A dizájnerként dolgozó Chris Patty családja úgy döntött, saját készítésű ajándékokkal lepik meg egymást karácsonykor. A férfi meglepetése annyira bejött, hogy már készül a mindenki számára elérhető verzió.","shortLead":"A dizájnerként dolgozó Chris Patty családja úgy döntött, saját készítésű ajándékokkal lepik meg egymást karácsonykor...","id":"20190105_zenedoboz_zenegep_chris_patty","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43627c72-eab9-42be-926b-839e2407bd76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cac69c42-9f4e-4f8f-9a8f-dd1b65dc902f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190105_zenedoboz_zenegep_chris_patty","timestamp":"2019. január. 07. 12:03","title":"Csak karácsonyra készített ajándékot az apjának, de az egész internet imádja a házi zenedobozt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3e51889-a733-4535-8895-b3f0eb90422f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Magyarországon soha nem látott mennyiségben rendelt tavasszal a MÁV jegykiadó automatákat, a tender után azonban a Közbeszerzési Döntőbizottság 8 millió forintra bírságolta a vasúttársaságot. A nyertes viszont marad, nemsokára szerződést is kötnek – de nem azokra az automatákra, melyekről a kiírás szólt.","shortLead":"Magyarországon soha nem látott mennyiségben rendelt tavasszal a MÁV jegykiadó automatákat, a tender után azonban...","id":"20190107_Sulyos_birsagot_kapott_a_MAV_egy_tender_miatt_megis_marad_a_nyertes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3e51889-a733-4535-8895-b3f0eb90422f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49c6b5d2-1a6b-4adc-9038-f7e34db2f93b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190107_Sulyos_birsagot_kapott_a_MAV_egy_tender_miatt_megis_marad_a_nyertes","timestamp":"2019. január. 07. 10:25","title":"Súlyos bírságot kapott a MÁV egy tender miatt, mégis marad a nyertes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd78403c-56b4-4330-a178-9361d199b027","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Alapvetően, mintha a totális józanság felé fordult volna az importautós piac: Focus, Golf, Astra az első három. Hol vannak már a tízezrével behozott BMW-k? ","shortLead":"Alapvetően, mintha a totális józanság felé fordult volna az importautós piac: Focus, Golf, Astra az első három. Hol...","id":"20190107_hasznalt_auto_imort_top_lista_2018","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd78403c-56b4-4330-a178-9361d199b027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72a560e1-9c25-44b8-857d-0b27fe210560","keywords":null,"link":"/cegauto/20190107_hasznalt_auto_imort_top_lista_2018","timestamp":"2019. január. 07. 09:21","title":"Importautós toplista 2018: a régi BMW-k után a Focusok országa lettünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf5cc221-3dac-4bc4-bccf-31c99857d50a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hvg.hu interjúját idézték a köztévében (ritka pillanat), amelyben a Momentum elnöke nem tudta fejből felsorolni az öt pontot. De munkatársunk kisegítette. Így ha furcsa módon is, de csak eljutott a közszolgálati tévé nézőihez a tüntetők mind az öt követelése.","shortLead":"A hvg.hu interjúját idézték a köztévében (ritka pillanat), amelyben a Momentum elnöke nem tudta fejből felsorolni az öt...","id":"20190107_FeketeGyor_cikizese_kozben_veletlenul_beolvasta_az_5_pontot_az_M1","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf5cc221-3dac-4bc4-bccf-31c99857d50a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea2d187d-f264-440b-b682-abcc051e6748","keywords":null,"link":"/itthon/20190107_FeketeGyor_cikizese_kozben_veletlenul_beolvasta_az_5_pontot_az_M1","timestamp":"2019. január. 07. 13:28","title":"Inkább felolvasták az 5 pontot az M1 híradójában, csakhogy belerúghassanak Fekete-Győrbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d68d985-e0a1-4da8-98b3-d9c3855df1dc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"23 borászat több mint 110 borát kóstolhatják az érdeklődők január 12-én, szombaton Székesfehérváron az immáron hagyományos évkezdő bormustrán. \r

\r

","shortLead":"23 borászat több mint 110 borát kóstolhatják az érdeklődők január 12-én, szombaton Székesfehérváron az immáron...","id":"20190107_Bormustra_a_kiralyvarosban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d68d985-e0a1-4da8-98b3-d9c3855df1dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5b773d0-8e3e-4c17-bc1d-a6e2feccc9b6","keywords":null,"link":"/elet/20190107_Bormustra_a_kiralyvarosban","timestamp":"2019. január. 07. 20:01","title":"Bormustra a királyvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a36c2b96-890b-4772-a7fd-4211c3dcb616","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több mint 50 milliárd forintot költött kommunikációra a magyar állam 2018-ban.","shortLead":"Több mint 50 milliárd forintot költött kommunikációra a magyar állam 2018-ban.","id":"20190108_Felfoghatatlan_osszeget_koltott_a_kormany_kommunikaciora","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a36c2b96-890b-4772-a7fd-4211c3dcb616&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19d44428-d025-465e-9978-cf50ea6e8d15","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190108_Felfoghatatlan_osszeget_koltott_a_kormany_kommunikaciora","timestamp":"2019. január. 08. 09:13","title":"Felfoghatatlan összeget költött a kormány kommunikációra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"517566b4-29a5-4390-b4f1-8270856e6023","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Védjegy oltalmat kértek az O1G rövidítésre, vagyis úgynevezett szóvédjegyként kerülhet hamarosan bejegyzésre – tudta meg a hvg.hu. Ha ez megtörténik, csak a védjegy jogosultjának engedélyével lehet adott területeken használni a kormányellenes mozgalmak jelenleg legfontosabb szimbólumát.","shortLead":"Védjegy oltalmat kértek az O1G rövidítésre, vagyis úgynevezett szóvédjegyként kerülhet hamarosan bejegyzésre – tudta...","id":"20190107_Vedjegykent_levedenek_az_O1Gt_engedely_kell_majd_a_hasznalatahoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=517566b4-29a5-4390-b4f1-8270856e6023&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcf0ac27-5d44-40ea-ba54-1257e80bf220","keywords":null,"link":"/itthon/20190107_Vedjegykent_levedenek_az_O1Gt_engedely_kell_majd_a_hasznalatahoz","timestamp":"2019. január. 07. 10:06","title":"Védjegy lehet az O1G szóból, engedély kell majd a használatához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]