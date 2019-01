Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3af0ec01-7226-4415-a28c-368eec197cb4","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Potenciálisan mérgező anyagokat, köztük egy világszerte gyomirtóként használt vegyületet, glifozátot mutatott ki az általa bevizsgált pelenkamárkák közül 23-ban a francia élelmiszerügyi, környezetvédelmi, foglalkozás-egészségügyi és biztonsági kormányügynökség, az ANSES.","shortLead":"Potenciálisan mérgező anyagokat, köztük egy világszerte gyomirtóként használt vegyületet, glifozátot mutatott ki...","id":"20190123_Gyomirtot_mutattak_ki_Franciaorszagban_kaphato_pelenkakban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3af0ec01-7226-4415-a28c-368eec197cb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ff916b9-ff0e-4666-944f-dd91cf16fb39","keywords":null,"link":"/elet/20190123_Gyomirtot_mutattak_ki_Franciaorszagban_kaphato_pelenkakban","timestamp":"2019. január. 23. 17:57","title":"Gyomirtót mutattak ki Franciaországban kapható pelenkákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63cb9b6d-c787-4f4b-92e3-606e09558ac9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Skoda új crossover modelljét élőben először a márciusi Genfi Autószalonon láthatjuk majd.","shortLead":"A Skoda új crossover modelljét élőben először a márciusi Genfi Autószalonon láthatjuk majd.","id":"20190124_skoda_kamiq_bejelentettek_a_csehek_uj_divatterepjarojat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63cb9b6d-c787-4f4b-92e3-606e09558ac9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ecd2252-d460-4d38-a592-dab230301969","keywords":null,"link":"/cegauto/20190124_skoda_kamiq_bejelentettek_a_csehek_uj_divatterepjarojat","timestamp":"2019. január. 24. 10:53","title":"Skoda Kamiq: bejelentették a csehek új divatterepjáróját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"633fa556-6322-46e6-8c87-eb9c5aee5c5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szocialista politikus több ajánlást szedett össze a zuglói polgármesternél. ","shortLead":"A szocialista politikus több ajánlást szedett össze a zuglói polgármesternél. ","id":"20190124_Elovalasztas_Elso_korben_Horvath_Csaba_lenyomta_Karacsony_Gergelyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=633fa556-6322-46e6-8c87-eb9c5aee5c5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33844271-d470-493e-a79f-42520ea7d6ab","keywords":null,"link":"/itthon/20190124_Elovalasztas_Elso_korben_Horvath_Csaba_lenyomta_Karacsony_Gergelyt","timestamp":"2019. január. 24. 16:09","title":"Horváth Csaba első körben lenyomta Karácsony Gergelyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03c41fc-e6be-425b-bf73-805d5fa77f4a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Beckerék nemrég költöztek új házba három gyerekükkel Halásztelken. Szép házban laknak, szép kerttel, de a házzal és az építkezéssel sok dolog nincs rendben.\r

