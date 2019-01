Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d8854c47-63f4-4fec-b1e4-0759da71f74c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hétfőn kellett volna szavazniuk az Európai Unió döntnökeinek, hogy elfogadják-e jelenleg formában a (sokak által támadott) új szerzői jogi irányelvet. A többség most azt szeretné, ha átgondolnák a jogalkotók a problémás részeket.","shortLead":"Hétfőn kellett volna szavazniuk az Európai Unió döntnökeinek, hogy elfogadják-e jelenleg formában a (sokak által...","id":"20190124_europai_unio_szerzoi_jogi_iranyelv_szerzoi_jogi_torveny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8854c47-63f4-4fec-b1e4-0759da71f74c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f25cbde-5077-4964-8ce9-894e3a086c59","keywords":null,"link":"/tudomany/20190124_europai_unio_szerzoi_jogi_iranyelv_szerzoi_jogi_torveny","timestamp":"2019. január. 24. 18:03","title":"Egyelőre megmenekült az internet, át kell gondolni az új EU-s szerzői jogi irányelvet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86654470-b354-4992-9eb4-854fc6f15908","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A 17-szeres Grand Slam-győztes Rafael Nadal jutott be elsőként a fináléba az ausztrál nyílt teniszbajnokság férfi versenyében, mivel a csütörtöki elődöntőben könnyedén verte a görög Sztefanosz Cicipaszt.","shortLead":"A 17-szeres Grand Slam-győztes Rafael Nadal jutott be elsőként a fináléba az ausztrál nyílt teniszbajnokság férfi...","id":"20190124_Nadal_siman_elintezte_a_Federert_legyozo_Cicipaszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86654470-b354-4992-9eb4-854fc6f15908&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"878d9244-39bf-4a36-8b4b-28e97c5f7f3f","keywords":null,"link":"/sport/20190124_Nadal_siman_elintezte_a_Federert_legyozo_Cicipaszt","timestamp":"2019. január. 24. 12:15","title":"Nadal simán elintézte a Federert legyőző Cicipaszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33d723e8-f811-4797-bc76-6203cce86e59","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A napilap szerint ezzel együtt a Magyar Idők pedig megszűnne.","shortLead":"A napilap szerint ezzel együtt a Magyar Idők pedig megszűnne.","id":"20190124_Nepszava_eldontott_teny_hogy_ujraindul_a_Magyar_Nemzet_csak_nem_ugy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33d723e8-f811-4797-bc76-6203cce86e59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba7dc459-05b0-4a22-9224-891677a516a5","keywords":null,"link":"/itthon/20190124_Nepszava_eldontott_teny_hogy_ujraindul_a_Magyar_Nemzet_csak_nem_ugy","timestamp":"2019. január. 24. 07:48","title":"Népszava: “eldöntött tény”, hogy újraindul a Magyar Nemzet, csak nem úgy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"239c39da-1d61-4212-9533-04ed45e2f4e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a közrádióban indította újra a Soros-kampányt. A legerősebb új állítását – miszerint Soros már nyíltan uralná az európai intézményeket – egy válaszon belül háromszor is megismételte. ","shortLead":"A miniszterelnök a közrádióban indította újra a Soros-kampányt. A legerősebb új állítását – miszerint Soros már nyíltan...","id":"20190125_Ot_percen_belul_13szor_mondta_ki_Soros_nevet_Orban_Viktor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=239c39da-1d61-4212-9533-04ed45e2f4e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cd9f8a0-f41c-4c7d-88ad-8cfaa94b629c","keywords":null,"link":"/itthon/20190125_Ot_percen_belul_13szor_mondta_ki_Soros_nevet_Orban_Viktor","timestamp":"2019. január. 25. 10:37","title":"Orbánnak volt 5 perce, amikor átlag 23 másodpercenként mondta ki Soros nevét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a64a447-5bfc-4203-a0ff-bade5c9bc414","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Hyundai hamarosan autókba kerülő fejlesztése révén minden korábbinál biztonságosabbá válhat a közúti közlekedés.","shortLead":"A Hyundai hamarosan autókba kerülő fejlesztése révén minden korábbinál biztonságosabbá válhat a közúti közlekedés.","id":"20190124_forradalmian_uj_legzsak_ami_a_masodik_utkozesnel_is_ved","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a64a447-5bfc-4203-a0ff-bade5c9bc414&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa7c4a91-6f08-4009-9e59-87f2753b2b8b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190124_forradalmian_uj_legzsak_ami_a_masodik_utkozesnel_is_ved","timestamp":"2019. január. 24. 13:21","title":"Forradalmian új légzsák, ami a második ütközésnél is véd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ebfddc6-4dc1-4ac6-9dd3-2ddbf9addeae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A publicista ebből tervezi kifizetni Hadházy Ákosnak a bíróság által megítélt kártérítést.","shortLead":"A publicista ebből tervezi kifizetni Hadházy Ákosnak a bíróság által megítélt kártérítést.","id":"20190125_Mar_200_kilo_otforintost_gyujtottek_Bayer_Zsoltnak_hogy_kifizesse_Hadhazyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ebfddc6-4dc1-4ac6-9dd3-2ddbf9addeae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fea2e0c2-827f-48f8-8d00-170924ca247b","keywords":null,"link":"/itthon/20190125_Mar_200_kilo_otforintost_gyujtottek_Bayer_Zsoltnak_hogy_kifizesse_Hadhazyt","timestamp":"2019. január. 25. 05:06","title":"Már 200 kiló ötforintost gyűjtöttek Bayer Zsoltnak, hogy kifizesse Hadházyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d189817b-b807-4c58-9051-dc35c3e5d088","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Orbán Viktor nagy hősére akár börtön is várhat hazájában.","shortLead":"Orbán Viktor nagy hősére akár börtön is várhat hazájában.","id":"20190124_Megis_birosag_ele_allithatjak_Salvinit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d189817b-b807-4c58-9051-dc35c3e5d088&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e84b23e8-6bdd-49b4-bdd1-aa6b54dbed19","keywords":null,"link":"/vilag/20190124_Megis_birosag_ele_allithatjak_Salvinit","timestamp":"2019. január. 24. 21:33","title":"Mégis bíróság elé állíthatják Salvinit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70bc4a2e-c5bb-4874-85a3-600636bdc934","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A tragédia során használhatatlanná vált az épület, így azoknak, akik nem végeztek a vizsgáikkal, egyéni tanrendet biztosítanak.","shortLead":"A tragédia során használhatatlanná vált az épület, így azoknak, akik nem végeztek a vizsgáikkal, egyéni tanrendet...","id":"20190124_Felfuggesztik_a_vizsgaidoszakot_a_Karoli_hittudomanyi_karan_a_kollegiumtuz_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70bc4a2e-c5bb-4874-85a3-600636bdc934&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a5813f7-03a4-497e-bd25-9f9b76f050d3","keywords":null,"link":"/itthon/20190124_Felfuggesztik_a_vizsgaidoszakot_a_Karoli_hittudomanyi_karan_a_kollegiumtuz_miatt","timestamp":"2019. január. 24. 14:58","title":"Felfüggesztik a vizsgaidőszakot a Károli hittudományi karán a kollégiumtűz miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]