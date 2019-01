Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e5f2a722-8203-4f0c-8e40-7d5c4cd518b5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem talál fogást Pécs a Zsolnayn, most 300 millió forint forgott kockán. ","shortLead":"Nem talál fogást Pécs a Zsolnayn, most 300 millió forint forgott kockán. ","id":"20190125_Az_utolso_pert_is_megnyerte_a_Zsolnaygyar_Peccsel_szemben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5f2a722-8203-4f0c-8e40-7d5c4cd518b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0fe8f4f-2ae2-4cbe-afd1-2c40192dfd87","keywords":null,"link":"/kkv/20190125_Az_utolso_pert_is_megnyerte_a_Zsolnaygyar_Peccsel_szemben","timestamp":"2019. január. 25. 14:01","title":"Az utolsó pert is megnyerte a Zsolnay-gyár Péccsel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca9d407e-458b-443f-81a9-e47ef80d3204","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már egy rövid, de kiadós eső után is fenn állhat az aquaplaning (a kerekek felúszásának) veszélye. Olyan a jelenség, mintha jégen csúszna a kocsi, lényegében irányíthatatlanul.","shortLead":"Már egy rövid, de kiadós eső után is fenn állhat az aquaplaning (a kerekek felúszásának) veszélye. Olyan a jelenség...","id":"20190124_aquaplaning_porsche_911_biztonsagi_asszisztens","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca9d407e-458b-443f-81a9-e47ef80d3204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bf5c4c2-027a-4e88-8887-41f6cf5bdf9a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190124_aquaplaning_porsche_911_biztonsagi_asszisztens","timestamp":"2019. január. 25. 11:10","title":"Az aquaplaning az egyik leggonoszabb dolog az úton, úgy tűnik, van rá megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c513890e-4160-4832-b21b-fc8675d58d8f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megszünteti a fotók menedzselésére alkalmas Moments alkalmazását a Facebook. A program egyszerűen nem érdekli a felhasználókat. ","shortLead":"Megszünteti a fotók menedzselésére alkalmas Moments alkalmazását a Facebook. A program egyszerűen nem érdekli...","id":"20190124_facebook_moments_fotok_szinkronizalasa_megosztasa_tarolasa_online","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c513890e-4160-4832-b21b-fc8675d58d8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42337384-4546-4b4e-b660-6949800a77f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190124_facebook_moments_fotok_szinkronizalasa_megosztasa_tarolasa_online","timestamp":"2019. január. 25. 12:03","title":"Ennyi volt: egy hónap és megszűnik a Facebook fotós alkalmazása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a3e31e0-fb5d-451d-906f-c4d493697f74","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez valahol hízelgő is.","shortLead":"Ez valahol hízelgő is.","id":"20190125_Joey_apjanak_nezte_egy_kisfiu_Matt_LeBlancot_az_utcan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a3e31e0-fb5d-451d-906f-c4d493697f74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5565650e-22a8-4621-ac61-1fccbe284ed0","keywords":null,"link":"/elet/20190125_Joey_apjanak_nezte_egy_kisfiu_Matt_LeBlancot_az_utcan","timestamp":"2019. január. 25. 13:55","title":"Joey apjának nézte egy kisfiú Matt LeBlanc-t az utcán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d1c3ebe-3430-4d38-b942-c0b461279cdd","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"96 éves korában meghalt Jonas Mekas litván származású filmrendező, kritikus és költő, fogadott városa, New York megkerülhetetlen filmes dokumentátora.","shortLead":"96 éves korában meghalt Jonas Mekas litván származású filmrendező, kritikus és költő, fogadott városa, New York...","id":"20190124_Meghalt_Jonas_Mekas_az_amerikai_avantgard_filmek_keresztapja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d1c3ebe-3430-4d38-b942-c0b461279cdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8243571a-12b4-4c33-b74d-e9940a48d880","keywords":null,"link":"/kultura/20190124_Meghalt_Jonas_Mekas_az_amerikai_avantgard_filmek_keresztapja","timestamp":"2019. január. 24. 14:00","title":"Meghalt Jonas Mekas, az amerikai avantgárd filmek \"keresztapja\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d189817b-b807-4c58-9051-dc35c3e5d088","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Orbán Viktor nagy hősére akár börtön is várhat hazájában.","shortLead":"Orbán Viktor nagy hősére akár börtön is várhat hazájában.","id":"20190124_Megis_birosag_ele_allithatjak_Salvinit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d189817b-b807-4c58-9051-dc35c3e5d088&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e84b23e8-6bdd-49b4-bdd1-aa6b54dbed19","keywords":null,"link":"/vilag/20190124_Megis_birosag_ele_allithatjak_Salvinit","timestamp":"2019. január. 24. 21:33","title":"Mégis bíróság elé állíthatják Salvinit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab24033f-3ea9-4308-86b7-0aa237a561f2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb fotók kerültek elő a Samsung február 20-án érkező új csúcsmobiljairól, eközben pedig egy plusz érdekesség is kiderült az S10+-ról.","shortLead":"Újabb fotók kerültek elő a Samsung február 20-án érkező új csúcsmobiljairól, eközben pedig egy plusz érdekesség is...","id":"20190125_samsung_galaxy_s10_s10_plus_kiszivargott_fotok_androidos_okostelefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab24033f-3ea9-4308-86b7-0aa237a561f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ce5d37d-72d8-4eda-8c7f-491e1c69c800","keywords":null,"link":"/tudomany/20190125_samsung_galaxy_s10_s10_plus_kiszivargott_fotok_androidos_okostelefon","timestamp":"2019. január. 25. 11:03","title":"Kiszivárgott fotók mutatják meg, tényleg ilyen lesz a Samsung Galaxy S10 és S10+","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c340f80e-9723-472e-9046-7d3489860d6c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagyobb, erősebb, okosabb. A GMC így jellemzi legújabb modelljét, melynek fizimiskáját nem szívesen látnánk viszont a visszapillantó tükrökben. ","shortLead":"Nagyobb, erősebb, okosabb. A GMC így jellemzi legújabb modelljét, melynek fizimiskáját nem szívesen látnánk viszont...","id":"20190124_felelmetes_hutoracs_es_hegyomlasnyi_nyomatek_itt_a_legujabb_amerikai_monstrum","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c340f80e-9723-472e-9046-7d3489860d6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e9ad141-3106-495d-a824-9e0834c8ee77","keywords":null,"link":"/cegauto/20190124_felelmetes_hutoracs_es_hegyomlasnyi_nyomatek_itt_a_legujabb_amerikai_monstrum","timestamp":"2019. január. 24. 17:21","title":"Félelmetes hűtőrács és hegyomlásnyi nyomaték: itt a legújabb amerikai monstrum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]