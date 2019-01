Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6b46dd3a-21e0-4653-be2a-ff8e88ab86b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan közelebbről is megismerheti a világ a Samsung összehajtható telefonját, amelyből állítólag 5G-s változat is készül. Legutóbb a várható színválaszték is kiszivárgott.","shortLead":"Hamarosan közelebbről is megismerheti a világ a Samsung összehajtható telefonját, amelyből állítólag 5G-s változat is...","id":"20190129_samsung_galaxy_fold_5g_szinek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b46dd3a-21e0-4653-be2a-ff8e88ab86b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fa17674-da48-469e-abca-a8ebe61f7773","keywords":null,"link":"/tudomany/20190129_samsung_galaxy_fold_5g_szinek","timestamp":"2019. január. 29. 11:03","title":"Ön melyiket választaná? Ilyen színűek lehetnek a Samsung összehajtható telefonjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5410263-ac23-41bb-81fc-8c58e5f52717","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Íme, a jó hír mindazoknak, akik hiányolták a valkűröket a Bosszúállók: Végtelen háborúból.","shortLead":"Íme, a jó hír mindazoknak, akik hiányolták a valkűröket a Bosszúállók: Végtelen háborúból.","id":"20190128_Visszaterhet_kedvenc_valkurunk_a_Bosszuallok_Vegjatekban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5410263-ac23-41bb-81fc-8c58e5f52717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0173147d-5a43-4c9a-b89f-3f5ffe1fc0ba","keywords":null,"link":"/kultura/20190128_Visszaterhet_kedvenc_valkurunk_a_Bosszuallok_Vegjatekban","timestamp":"2019. január. 28. 17:40","title":"Visszatérhet kedvenc valkűrünk a Bosszúállók: Végjátékban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b13c5a8-154e-4279-b645-f5b405c0a9bb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A régi ötszázasok október végéig maradnak.","shortLead":"A régi ötszázasok október végéig maradnak.","id":"20190128_uj_otszazas_bankjegy_500_forint","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b13c5a8-154e-4279-b645-f5b405c0a9bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f024e1ef-dab3-439f-8b1c-9f752832aae5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190128_uj_otszazas_bankjegy_500_forint","timestamp":"2019. január. 28. 13:36","title":"Péntektől már az új ötszázassal fizethetünk – íme, így fog kinézni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cefd3159-a3b4-4f06-a742-1c297ede35d1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az elmúlt négy évben több évvel meghosszabbodott az az időszak, amelyet teljes spórolással kellene tölteni, hogy hitelmentesen tudjon valaki saját lakást vásárolni. Egy átlagos 22,5 millió forintos panel 8,5 évnyi nettó átlagfizetésből érhető el, míg téglaingatlan esetében 14 évre nyúlik ez az időszak. ","shortLead":"Az elmúlt négy évben több évvel meghosszabbodott az az időszak, amelyet teljes spórolással kellene tölteni...","id":"20190129_A_penzugyben_dolgozok_kozel_5_evnyi_fizetesbol_tudnak_panellakast_venni_az_egeszsegugyben_dolgozoknak_ugyanehhez_13_ev_kell","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cefd3159-a3b4-4f06-a742-1c297ede35d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bddbfe9-6d17-4aab-8f12-b0cfe766ee52","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190129_A_penzugyben_dolgozok_kozel_5_evnyi_fizetesbol_tudnak_panellakast_venni_az_egeszsegugyben_dolgozoknak_ugyanehhez_13_ev_kell","timestamp":"2019. január. 29. 10:34","title":"Az egészségügyben dolgozók 13 évnyi fizetésből tudnak panellakást venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f747fce3-57c4-406a-9006-b9056c8d01e7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Decemberben rekord méretűre, 6117 milliárd forintosra nőtt a magyarországi készpénzállomány.","shortLead":"Decemberben rekord méretűre, 6117 milliárd forintosra nőtt a magyarországi készpénzállomány.","id":"20190127_keszpenz_magyar_nemzeti_bank_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f747fce3-57c4-406a-9006-b9056c8d01e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e0fb850-cb05-40c7-9385-3f65160cae62","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190127_keszpenz_magyar_nemzeti_bank_kormany","timestamp":"2019. január. 27. 16:10","title":"Erről a szokásukról nem tudják leszoktatni a magyarokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d67eea1d-2e0a-4ccb-98ae-13ae05e7d724","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jeff Bezos különösen szűkmarkú volt.","shortLead":"Jeff Bezos különösen szűkmarkú volt.","id":"20190127_Meg_a_vilag_leggazdagabb_emberenel_is_tobbet_jotekonykodott_Donald_Trump","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d67eea1d-2e0a-4ccb-98ae-13ae05e7d724&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5bd7049-2f42-411b-987b-bcc65b611b7c","keywords":null,"link":"/kkv/20190127_Meg_a_vilag_leggazdagabb_emberenel_is_tobbet_jotekonykodott_Donald_Trump","timestamp":"2019. január. 27. 13:28","title":"Még a világ leggazdagabb emberénél is többet jótékonykodott Donald Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23067b26-1856-4ea3-8657-a3c28399715e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ezután elvileg nehezebb is lesz majd ellopni. ","shortLead":"Ezután elvileg nehezebb is lesz majd ellopni. ","id":"20190128_Visszakerult_a_minitank_a_rakpartra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23067b26-1856-4ea3-8657-a3c28399715e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f320c543-16db-41bd-8883-756f38accd5b","keywords":null,"link":"/kultura/20190128_Visszakerult_a_minitank_a_rakpartra","timestamp":"2019. január. 28. 09:05","title":"Visszakerült a minitank a rakpartra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd3577c5-57e0-4bdf-ad0d-f8301cbd37a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Parlamentben szerdán ismét vitát rendeznek Magyarországról és a magyar jogállamiságról. Az Amnesty magyarországi vezetője arra kéri a tagállamokat, folytassák a 7-es cikk szerinti eljárást.","shortLead":"Az Európai Parlamentben szerdán ismét vitát rendeznek Magyarországról és a magyar jogállamiságról. Az Amnesty...","id":"20190129_Amnesty_Folytatodnak_az_emberi_jogok_elleni_tamadasok_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd3577c5-57e0-4bdf-ad0d-f8301cbd37a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb43fc81-f0a0-499b-877b-69c62a034b8c","keywords":null,"link":"/itthon/20190129_Amnesty_Folytatodnak_az_emberi_jogok_elleni_tamadasok_Magyarorszagon","timestamp":"2019. január. 29. 09:08","title":"Amnesty: Folytatódnak az emberi jogok elleni támadások Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]