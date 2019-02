Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"be80fac3-1cd1-485f-8ead-077213bb8c4a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tisztában volt a Vale SA brazil bányászati nagyvállalat azzal, hogy a gátszakadás fokozott kockázatának volt kitéve a Brumadinho város közelében található zagytározója – derült ki a vállalat egy belső, eddig nem ismert jelentéséből, amelybe a Reuters brit hírügynökség betekintést nyert. A gátszakadás január 25-én be is következett, legalább 165 ember vesztette életét a kiömlő iszaplavinában.","shortLead":"Tisztában volt a Vale SA brazil bányászati nagyvállalat azzal, hogy a gátszakadás fokozott kockázatának volt kitéve...","id":"20190212_Tudta_a_brazil_banyaszati_ceg_hogy_barmikor_atszakadhat_a_zagytarozo_fala","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be80fac3-1cd1-485f-8ead-077213bb8c4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71660c0d-80ae-4095-a549-b6c887128e04","keywords":null,"link":"/vilag/20190212_Tudta_a_brazil_banyaszati_ceg_hogy_barmikor_atszakadhat_a_zagytarozo_fala","timestamp":"2019. február. 12. 07:55","title":"Tudta a brazil bányászati cég, hogy bármikor átszakadhat a zagytározó fala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cd522ef-135d-4702-b02c-7f83069f4ca2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nyolcvanegy évesen elhunyt Gordon Banks, az 1966-ban világbajnok angol labdarúgó-válogatott kapusa.","shortLead":"Nyolcvanegy évesen elhunyt Gordon Banks, az 1966-ban világbajnok angol labdarúgó-válogatott kapusa.","id":"20190212_Meghalt_a_britek_legendas_kapusa_Gordon_Banks","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7cd522ef-135d-4702-b02c-7f83069f4ca2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64812bf5-26b3-4ac1-aec4-6de095eed634","keywords":null,"link":"/sport/20190212_Meghalt_a_britek_legendas_kapusa_Gordon_Banks","timestamp":"2019. február. 12. 11:33","title":"Meghalt a britek legendás kapusa, Gordon Banks","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ce24f84-f097-4c1e-aa6a-f7db55d83d0f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jó lenne megérteni, mit akar a miniszter, mondja Lovász László MTA-elnök az Indexnek adott interjújában. A támadásokra nem reagál, bizonyos szint felett nem megyünk bizonyos szint alá.\r

A támadásokra...","id":"20190213_Az_MTA_elnoke_elmondta_mikor_jon_el_az_a_pont_amikor_lemond","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ce24f84-f097-4c1e-aa6a-f7db55d83d0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc590d9f-b0bd-46d6-a87a-624382d7005a","keywords":null,"link":"/itthon/20190213_Az_MTA_elnoke_elmondta_mikor_jon_el_az_a_pont_amikor_lemond","timestamp":"2019. február. 13. 17:41","title":"Az MTA elnöke elmondta, mikor jön el az a pont, amikor lemond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79aab254-aff1-4d48-bdba-6541f6814769","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két bonsairajongó nyílt levelet írt annak a tolvajnak, aki hét fájukat is ellopta. Többek között azt is elmagyarázták, hogyan kell gondozni a \"gyerekeiket\".","shortLead":"Két bonsairajongó nyílt levelet írt annak a tolvajnak, aki hét fájukat is ellopta. Többek között azt is elmagyarázták...","id":"20190212_400_eves_torpefat_vitt_el_egy_tolvaj_a_tulajok_szivhez_szolo_levelet_irtak_neki","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79aab254-aff1-4d48-bdba-6541f6814769&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7e7e7db-afc6-45d0-8c0b-af88d7b79643","keywords":null,"link":"/elet/20190212_400_eves_torpefat_vitt_el_egy_tolvaj_a_tulajok_szivhez_szolo_levelet_irtak_neki","timestamp":"2019. február. 12. 10:54","title":"400 éves törpefát vitt el egy tolvaj, a tulajok szívhez szóló levelet írtak neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c17093e9-b503-443b-a860-fc74c93b5e25","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar teniszező két szettben győzött az 1,96 millió euró (626,5 millió forint) összdíjazású rotterdami keménypályás férfi tenisztorna első fordulójában.","shortLead":"A magyar teniszező két szettben győzött az 1,96 millió euró (626,5 millió forint) összdíjazású rotterdami keménypályás...","id":"20190213_gyozelemmel_kezdett_fucsovics_marton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c17093e9-b503-443b-a860-fc74c93b5e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bf67ee1-9dfa-4fba-a00d-7d8573acbb60","keywords":null,"link":"/sport/20190213_gyozelemmel_kezdett_fucsovics_marton","timestamp":"2019. február. 13. 14:32","title":"Győzelemmel kezdett Fucsovics","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad76e260-1bcc-492e-bba9-3457fa0407cd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Öt év alatt kétezer vízilovat lehetne leölni, ha valóra válik a zambiai kormány terve.","shortLead":"Öt év alatt kétezer vízilovat lehetne leölni, ha valóra válik a zambiai kormány terve.","id":"20190213_Vizilovak_tomeges_leoleset_engedelyeznek_Zambiaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad76e260-1bcc-492e-bba9-3457fa0407cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ce66314-91f9-46c5-95cd-833e174fdffc","keywords":null,"link":"/elet/20190213_Vizilovak_tomeges_leoleset_engedelyeznek_Zambiaban","timestamp":"2019. február. 13. 20:26","title":"Vízilovak tömeges leölését engedélyeznék Zambiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"551ac6e0-bcba-4032-a29f-c78b6f81dc53","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárti képviselők távolmaradása miatt nem volt határozatképes az Országgyűlés költségvetési bizottságának szerdai ülése, amelyen a gyermekek otthongondozási díjáról és a letelepedési kötvényprogramról tárgyaltak volna az ellenzéki képviselők.","shortLead":"A kormánypárti képviselők távolmaradása miatt nem volt határozatképes az Országgyűlés költségvetési bizottságának...","id":"20190213_Nem_ment_el_a_Fidesz_nem_targyalhattak_a_gyermekek_otthongondozasi_dijanak_ugyet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=551ac6e0-bcba-4032-a29f-c78b6f81dc53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5e7a483-bd98-461b-a4d3-706c43bcbdbe","keywords":null,"link":"/itthon/20190213_Nem_ment_el_a_Fidesz_nem_targyalhattak_a_gyermekek_otthongondozasi_dijanak_ugyet","timestamp":"2019. február. 13. 16:43","title":"Nem ment el a Fidesz, nem tárgyalhatták a gyermekek otthongondozási díjának ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09fd469a-1e6c-4384-a9d4-88726e028d34","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az állatok többnyire Délkelet-Ázsiában élnek, Afrikában rendkívül ritka az előfordulásuk. ","shortLead":"Az állatok többnyire Délkelet-Ázsiában élnek, Afrikában rendkívül ritka az előfordulásuk. ","id":"20190213_Szaz_ev_utan_eloszor_lattak_fekete_parducot_Afrikaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09fd469a-1e6c-4384-a9d4-88726e028d34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9585462c-5ee9-4235-8414-adfa3567cf20","keywords":null,"link":"/vilag/20190213_Szaz_ev_utan_eloszor_lattak_fekete_parducot_Afrikaban","timestamp":"2019. február. 13. 15:44","title":"Száz év után először fotóztak fekete párducot Afrikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]