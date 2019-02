Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A Ferencvárosi Torna Club újjáalakította 1957-ben megszűnt gyorskorcsolya-szakosztályát, és rögtön nagy neveket igazolt.
2019. február. 13. 14:54
Olimpiai bajnokokat igazolt az FTC Elutasították Szabó Bálint feljelentését.
2019. február. 13. 18:31
Nem nyomoz Botka ellen Szeviép-ügyben a NAV A 72-es és a 73-as trolibusz a Bajcsy-Zsilinszky úton fordul majd meg, a végállomás a Podmaniczky tér átépítése miatt szűnik meg. A trolikat most akár meg is lehetne hosszabbítani, de ez a lehetőség kimarad.
2019. február. 13. 06:10
Megszűnik az Arany János utcai trolivégállomás A felhasználók zöme sem a regisztráció során, sem utána nem olvassa el egy-egy webes szolgáltatás szabályzatát. A Spotify felhasználási feltételei most igen fontos változásokon esnek át, erről küldtek ki most magyar nyelvű levelet is az érintetteknek.
2019. február. 13. 11:03
Ha kapott egy levelet a Spotify-tól, ki ne törölje olvasatlanul Péntektől vasárnapig a Gellért Szállóban folyik a sör és annak fesztiválja, az Indoor Sörfesztivál. Egy belépőjegy áráért korlátlanul kóstolhatjuk a csapra vert, mintegy 100 különböző hazai és külhoni sört. 2019. február. 13. 09:29
Hétvégén tartják a legnagyobb téli sörfesztivált Európa-szerte több nagy csapat is figyeli a magyar tehetséget.
2019. február. 12. 11:37
Az Inter és a Juventus is bejelentkezhet Szoboszlai Dominikért Az ezekben a napokban igen felkapott téma kapcsán az illetékes minisztériumot is megkérdeztük. Egyelőre nem minden kérdésre van válasz, de amit tudunk, azt mind megosztjuk olvasóinkkal.
2019. február. 13. 06:41
Sok a nyitott kérdés a 2,5 milliós autóvásárlási támogatás kapcsán