Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"de9c9e3b-d6b5-4b67-af01-fc3d47ce4c04","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Várhatóan márciusban, legkésőbb áprilisban meghirdetik a gazdaságvédelmi programot – jelezte a Világgazdaság szerint Varga Mihály pénzügyminiszter. A lap megkérdezte Gion Gábort is, a Pénzügyminisztérium pénzügyekért felelős államtitkára szerint már régóta kijárt Magyarországnak a felminősítés.

","shortLead":"Várhatóan márciusban, legkésőbb áprilisban meghirdetik a gazdaságvédelmi programot – jelezte a Világgazdaság szerint...","id":"20190218_Gion_a_felminositessel_nemcsak_elfogadtak_el_is_ismertek_az_uj_csaladpolitikai_csomagot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de9c9e3b-d6b5-4b67-af01-fc3d47ce4c04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53e28d5f-110c-4b39-9420-528da3afe6ed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190218_Gion_a_felminositessel_nemcsak_elfogadtak_el_is_ismertek_az_uj_csaladpolitikai_csomagot","timestamp":"2019. február. 18. 10:31","title":"Gion: A felminősítéssel nemcsak elfogadták, el is ismerték az új családpolitikai csomagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d285a9c7-fa95-40f6-b564-f34f15065376","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Péntekre virradóra bocsátják fel az első izraeli Hold-szondát, amelynek újdonsága az is, hogy ez lesz az első magán űreszköz a Föld kísérőjén.","shortLead":"Péntekre virradóra bocsátják fel az első izraeli Hold-szondát, amelynek újdonsága az is, hogy ez lesz az első magán...","id":"20190219_elso_izraeli_holdszonda_felbocsatasa_isa_spaceil_israeltothemoon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d285a9c7-fa95-40f6-b564-f34f15065376&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5423e772-df5b-4ffb-ad2a-04ed1457fe38","keywords":null,"link":"/tudomany/20190219_elso_izraeli_holdszonda_felbocsatasa_isa_spaceil_israeltothemoon","timestamp":"2019. február. 19. 07:02","title":"„Pénteken történelmet írunk”: Izrael felküldi az első Hold-szondáját, Mózes első könyvéről nevezték el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ded3f842-1241-4f1f-b402-42c426688251","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sok az eszkimó, kevés a fóka – tartja a mondás, ami az elektromos autókra is tökéletesen alkalmazható. ","shortLead":"Sok az eszkimó, kevés a fóka – tartja a mondás, ami az elektromos autókra is tökéletesen alkalmazható. ","id":"20190218_tobb_millio_villanyautora_alig_par_szazezer_tolto_jut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ded3f842-1241-4f1f-b402-42c426688251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4459ad1-f195-4382-992a-93e7000d5448","keywords":null,"link":"/cegauto/20190218_tobb_millio_villanyautora_alig_par_szazezer_tolto_jut","timestamp":"2019. február. 18. 10:21","title":"Több millió villanyautóra alig pár százezer töltő jut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"958ddf02-1cbd-42c9-8ca1-188b0160f366","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pont ott vannak földjei a fideszes polgármesternek, ahova az ipari parkot tervezték, több száz milliót kaszálhat vele. ","shortLead":"Pont ott vannak földjei a fideszes polgármesternek, ahova az ipari parkot tervezték, több száz milliót kaszálhat vele. ","id":"20190218_Jol_jar_a_szigetszentmiklosi_polgarmester_a_varosba_tervezett_uj_ipari_parkkal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=958ddf02-1cbd-42c9-8ca1-188b0160f366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04365a49-2036-4716-a81b-24d4c70c4dfe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190218_Jol_jar_a_szigetszentmiklosi_polgarmester_a_varosba_tervezett_uj_ipari_parkkal","timestamp":"2019. február. 18. 09:05","title":"Jól jár a szigetszentmiklósi polgármester a városba tervezett új ipari parkkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03bb4c46-a443-45b7-82a4-4feb25ff5c02","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A parlament döntése alapján hivatalosan nem szabad nemekre utaló módon megnevezni a diákok szüleit, a melegházasságra tekintettel az 1-es és 2-es számú szülő kifejezéseket fogják használni.","shortLead":"A parlament döntése alapján hivatalosan nem szabad nemekre utaló módon megnevezni a diákok szüleit, a melegházasságra...","id":"20190217_Nincs_apa_es_anya_csak_szulo_a_francia_iskolakban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03bb4c46-a443-45b7-82a4-4feb25ff5c02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97cedc1d-b00b-4578-b6d7-7697cf6712b3","keywords":null,"link":"/vilag/20190217_Nincs_apa_es_anya_csak_szulo_a_francia_iskolakban","timestamp":"2019. február. 17. 12:51","title":"Nincs apa és anya, csak szülő a francia iskolákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8220f22-7b9b-45e5-8e45-30f6148311b7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyre több menedékkérő érkezik legálisan az Európai Unióba - írta a Berliner Morgenpost című német lap vasárnap az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO) 2018-ról szóló éves jelentésére hivatkozva.","shortLead":"Egyre több menedékkérő érkezik legálisan az Európai Unióba - írta a Berliner Morgenpost című német lap vasárnap...","id":"20190217_Egyre_tobb_menedekkero_erkezik_legalisan_az_EUba_fokent_LatinAmerikabol_es_a_NyugatBalkanrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8220f22-7b9b-45e5-8e45-30f6148311b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edf2142a-1317-41cc-b317-f6eb5b6420b4","keywords":null,"link":"/vilag/20190217_Egyre_tobb_menedekkero_erkezik_legalisan_az_EUba_fokent_LatinAmerikabol_es_a_NyugatBalkanrol","timestamp":"2019. február. 17. 15:15","title":"Egyre több menedékkérő érkezik legálisan az EU-ba, főként Latin-Amerikából és a Nyugat-Balkánról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff91344a-ddca-4c8c-9d4b-942a5720d770","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A V4-ek és Izrael csúcstalálkozója lesz Jeruzsálemben. ","shortLead":"A V4-ek és Izrael csúcstalálkozója lesz Jeruzsálemben. ","id":"20190218_Orban_ma_Izraelbe_repul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff91344a-ddca-4c8c-9d4b-942a5720d770&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6e79a9e-bc85-49a4-ba2e-cbefe9e29e32","keywords":null,"link":"/itthon/20190218_Orban_ma_Izraelbe_repul","timestamp":"2019. február. 18. 08:10","title":"Orbán ma Izraelbe repül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1320aaa7-2157-4c72-98ce-e383ef02bbee","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Anyatejjel szívták magukba az antiszemitizmust a lengyelek, mondta az izraeli külügyminiszter a V4-ek jeruzsálemi csúcstalálkozója előtt, mire a lengyelek kérdésessé tették a részvételüket.","shortLead":"Anyatejjel szívták magukba az antiszemitizmust a lengyelek, mondta az izraeli külügyminiszter a V4-ek jeruzsálemi...","id":"20190218_Izrael_gyorsan_megsertette_Lengyelorszagot_a_V4ek_jeruzsalemi_talalkozoja_elott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1320aaa7-2157-4c72-98ce-e383ef02bbee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42f0233d-b186-49aa-81f6-8d4580031d58","keywords":null,"link":"/vilag/20190218_Izrael_gyorsan_megsertette_Lengyelorszagot_a_V4ek_jeruzsalemi_talalkozoja_elott","timestamp":"2019. február. 18. 08:36","title":"Izrael gyorsan megsértette Lengyelországot a V4-ek jeruzsálemi találkozója előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]