[{"available":true,"c_guid":"61873c88-749b-4ba5-b66b-ed89202c8854","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elég széles körű iparági részvétellel mehetett az alkatrészek árainak manipulálása.","shortLead":"Elég széles körű iparági részvétellel mehetett az alkatrészek árainak manipulálása.","id":"20190226_kartell_autogyar_alkatresz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61873c88-749b-4ba5-b66b-ed89202c8854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d748e4c4-95a9-467d-9154-5e028ccebd2d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190226_kartell_autogyar_alkatresz","timestamp":"2019. február. 26. 09:33","title":"Nem véletlenül olyan drága az autóalkatrész? Készül az újabb autóipari botrány ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c69695eb-6644-4b57-b80d-e333cd4e60f1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vasárnap délután leplezte le a Nokia az idei csúcsmobilját, a Nokia 9 PureViewt, aminek különlegességét nem a készülék belsejében, hanem a hátoldalon kell keresni.","shortLead":"Vasárnap délután leplezte le a Nokia az idei csúcsmobilját, a Nokia 9 PureViewt, aminek különlegességét nem a készülék...","id":"20190224_nokia_9_pureview_bemutato_specifikacio_nokia_9_pureview_ara_barcelona_mobile_world_congress_mwc_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c69695eb-6644-4b57-b80d-e333cd4e60f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c91251d0-18e2-49df-a3ed-63b4c28382de","keywords":null,"link":"/tudomany/20190224_nokia_9_pureview_bemutato_specifikacio_nokia_9_pureview_ara_barcelona_mobile_world_congress_mwc_2019","timestamp":"2019. február. 24. 19:03","title":"5 kamerát kapott a Nokia új csúcsmobilja, itt a Nokia 9 PureView","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87115e02-0b63-4b22-9052-abd59c7daefe","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"Mindenki életében vannak hosszabb-rövidebb szakaszok, amikor annyira megnövekszik életében a stressz, hogy alvászavarokat okozva kihat az éjszakáira is, ezzel együtt pedig a fizikai és a szellemi teljesítményére. Mutatunk néhány olyan módszert, ami átlendíthet minket ezeken a nehezebb időszakokon, hogy még ilyenkor is meglegyen az a bizonyos nyolc óra pihenés.","shortLead":"Mindenki életében vannak hosszabb-rövidebb szakaszok, amikor annyira megnövekszik életében a stressz...","id":"20190225_Ne_engedje_hogy_a_stressz_az_ejszakait_is_tonkretegye_alvaszavar_almatlansag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87115e02-0b63-4b22-9052-abd59c7daefe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c3de4d8-1ebc-45a1-b699-379aaebfb9b0","keywords":null,"link":"/brandchannel/20190225_Ne_engedje_hogy_a_stressz_az_ejszakait_is_tonkretegye_alvaszavar_almatlansag","timestamp":"2019. február. 25. 19:29","title":"Ne engedje, hogy a stressz az éjszakáit is tönkretegye!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"700824a1-1efb-4137-acc6-27916e1dea51","c_partnertag":"sedacurforte"},{"available":true,"c_guid":"6e9681b6-4267-40e7-8812-2c4b1b24cd25","c_author":"Pálinkás József","category":"itthon","description":"Azt az őszinte és felelős kormányzást nevezhetjük jónak, amikor nem a kormány, a kormányzati apparátus, netán egy szűk gazdasági vagy szellemi támogatói kör érdekei a meghatározóak – írja elemzésében az MTA volt elnöke. Pálinkás József a Beszélgetések a jövőről vitasorozatban fejtette ki nézeteit arról, milyen a jó kormányzás. ","shortLead":"Azt az őszinte és felelős kormányzást nevezhetjük jónak, amikor nem a kormány, a kormányzati apparátus, netán egy szűk...","id":"20190225_Palinkas_Jozsef_Az_oszinte_es_felelos_kormanyzasrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e9681b6-4267-40e7-8812-2c4b1b24cd25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dfb05ae-d0a0-4c48-81a4-c02c942ce382","keywords":null,"link":"/itthon/20190225_Palinkas_Jozsef_Az_oszinte_es_felelos_kormanyzasrol","timestamp":"2019. február. 25. 16:30","title":"Pálinkás József: Az őszinte és felelős kormányzásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9436bcf0-c51a-4b36-bed1-013e11ec67d7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Leporolta, felfrissítette My Office alkalmazását a Microsoft. Az újdonság a következő napokban kerül a Microsoft Store-ba, a picit talán megtévesztő Office névvel.","shortLead":"Leporolta, felfrissítette My Office alkalmazását a Microsoft. Az újdonság a következő napokban kerül a Microsoft...","id":"20190226_microsoft_office_app_microsoft_store_myoffice_frissites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9436bcf0-c51a-4b36-bed1-013e11ec67d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2397fca0-6ce2-4228-8be8-2a65fe7107c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190226_microsoft_office_app_microsoft_store_myoffice_frissites","timestamp":"2019. február. 26. 09:03","title":"Ingyenes Office-t ad ki a Microsoft, de kár első látásra örülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha az átlagos nettó kereset mentén vizsgáljuk, elképesztő mértékben ketté van szakadva az ország.","shortLead":"Ha az átlagos nettó kereset mentén vizsgáljuk, elképesztő mértékben ketté van szakadva az ország.","id":"20190226_Annyit_keresnek_most_Szabolcsban_mint_Budapesten_10_eve","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb97f229-84cc-4a3b-a954-b2078bbf27b2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190226_Annyit_keresnek_most_Szabolcsban_mint_Budapesten_10_eve","timestamp":"2019. február. 26. 08:49","title":"Annyit keresnek most Szabolcsban, mint Budapesten 10 éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6705ad26-f81d-4223-aa83-6bdec1d6ba59","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sikeresen indított cirkálórakétát egy iráni tengeralattjáró a Hormuzi-szorosban. Irán már korábban kilátásba helyezte az olajszállítások szempontjából kiemelkedően fontos, a Közel-Keletet és az Indiai-óceánt összekötő szoros lezárását. Az USA egyik repülőgép-hordozója decemberben érkezett a térségbe.","shortLead":"Sikeresen indított cirkálórakétát egy iráni tengeralattjáró a Hormuzi-szorosban. Irán már korábban kilátásba helyezte...","id":"20190224_Iran_tengeralattjarorol_indithato_cirkaloraketat_tesztelt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6705ad26-f81d-4223-aa83-6bdec1d6ba59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7e6b643-2a57-4859-ba5e-d8cb56ddedbc","keywords":null,"link":"/vilag/20190224_Iran_tengeralattjarorol_indithato_cirkaloraketat_tesztelt","timestamp":"2019. február. 24. 20:35","title":"Irán tengeralattjáróról indítható cirkálórakétát tesztelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindenki látta, hova menekültek be a verekedők, csak a rendőröket nem érdekelte.","shortLead":"Mindenki látta, hova menekültek be a verekedők, csak a rendőröket nem érdekelte.","id":"20190226_Oriasi_verekedes_a_belvarosban_a_rendorok_csak_a_szajukat_tatottak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f6a4215-795e-4d9b-9abc-55edd68a9773","keywords":null,"link":"/itthon/20190226_Oriasi_verekedes_a_belvarosban_a_rendorok_csak_a_szajukat_tatottak","timestamp":"2019. február. 26. 10:55","title":"Óriási verekedés a belvárosban, a rendőrök csak a szájukat tátották","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]