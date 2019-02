Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3d34b465-c89e-4034-8ec9-7f95a486c9ce","c_author":"Daczi Dóra","category":"gazdasag","description":"Magyar találmány a kutyahám, mely meghódította a világot, és a kilencvenes években indult kis céget, a JULIUS-K9®-t milliárdos vállalkozássá tette. Az 500 alkalmazottat foglalkoztató cég léte azonban veszélybe került: a koppintott termékek elözönlötték a piacot. Most európai bírósági fórumokon keresik az igazukat.","shortLead":"Magyar találmány a kutyahám, mely meghódította a világot, és a kilencvenes években indult kis céget, a JULIUS-K9®-t...","id":"20190226_Birosagon_kuzd_500_munkahelyert_es_egy_magyar_talalmanyert_a_vilag_kutyasainak_kedvence","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d34b465-c89e-4034-8ec9-7f95a486c9ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f831f34-4e76-43e2-b9a4-237f6c0a30ba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190226_Birosagon_kuzd_500_munkahelyert_es_egy_magyar_talalmanyert_a_vilag_kutyasainak_kedvence","timestamp":"2019. február. 26. 18:30","title":"A magyar, aki pórázon tartja a világ kutyáit, de a hamisítókkal nem bír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"804719db-8624-48c8-a1bb-2b855ae6b7ee","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az SK Innovation dél-koreai vegyipari vállalat nyit üzemet Magyarországon. Természetesen a lemondott német találkozóról is kérdezték a külügyminisztert.","shortLead":"Az SK Innovation dél-koreai vegyipari vállalat nyit üzemet Magyarországon. Természetesen a lemondott német találkozóról...","id":"20190227_Szijjarto_Peter_sajtotajekoztato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=804719db-8624-48c8-a1bb-2b855ae6b7ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7488e529-3380-4452-80e1-423a3edfbb29","keywords":null,"link":"/kkv/20190227_Szijjarto_Peter_sajtotajekoztato","timestamp":"2019. február. 27. 15:50","title":"Szijjártó Péter nagy bejelentése: 1000 új munkahelyet teremtő gyár jön Komáromba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7927b415-f2e9-497f-9660-bdc98b7b82c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Németh Angéla polgármester asszony bizalomvesztés miatt azonnali hatállyal felmentette exfideszes helyettesét, akinek tartózkodása hozzájárult ahhoz, hogy nem fogadták el a kerület költségvetését – és így a közalkalmazotti béremelést sem.","shortLead":"Németh Angéla polgármester asszony bizalomvesztés miatt azonnali hatállyal felmentette exfideszes helyettesét, akinek...","id":"20190227_Menesztette_alpolgarmesteret_Nemeth_Angela_a_meg_nem_szavazott_beremeles_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7927b415-f2e9-497f-9660-bdc98b7b82c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61cac55b-5256-4181-9f19-603d46d9a47c","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_Menesztette_alpolgarmesteret_Nemeth_Angela_a_meg_nem_szavazott_beremeles_utan","timestamp":"2019. február. 27. 16:34","title":"Menesztették a XV. kerületi alpolgármestert a meg nem szavazott béremelés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdd49e52-43a3-477e-a3ae-23d3cb5b1ce2","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"A spanyol tengerparton forgatni fog, három nagyvárosban pedig klarinétozik.","shortLead":"A spanyol tengerparton forgatni fog, három nagyvárosban pedig klarinétozik.","id":"20190227_Woody_Allen_annyira_imadja_Spanyolorszagot_hogy_zenel_es_ismet_forgat_is_ott_a_nyaron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fdd49e52-43a3-477e-a3ae-23d3cb5b1ce2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c7149e9-6bc9-495a-9176-68476fe8a0c0","keywords":null,"link":"/kultura/20190227_Woody_Allen_annyira_imadja_Spanyolorszagot_hogy_zenel_es_ismet_forgat_is_ott_a_nyaron","timestamp":"2019. február. 27. 11:19","title":"Woody Allen annyira imádja Spanyolországot, hogy zenél, és ismét forgat is ott a nyáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6e4a5d3-4321-4d88-bc68-d7ca474d2b03","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Gabko Chili sörös mangós habanero szósza kapta az elismerést.","shortLead":"A Gabko Chili sörös mangós habanero szósza kapta az elismerést.","id":"20190226_Magyar_csiliszosz_lett_a_vilag_legjobbja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6e4a5d3-4321-4d88-bc68-d7ca474d2b03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83f6b8b3-1134-4153-bf34-053d17f8b6c6","keywords":null,"link":"/elet/20190226_Magyar_csiliszosz_lett_a_vilag_legjobbja","timestamp":"2019. február. 26. 15:14","title":"Magyar csiliszósz lett a világ legjobbja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd7808e3-06a2-4c2a-a29b-d014059aa9af","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft dolgozói nemrég nyílt levélben kérték a cég vezetését, hogy bontsa fel az amerikai hadsereggel kötött 479 millió dolláros szerződést. A jelek szerint az nem fog megtörténni.","shortLead":"A Microsoft dolgozói nemrég nyílt levélben kérték a cég vezetését, hogy bontsa fel az amerikai hadsereggel kötött 479...","id":"20190226_microsoft_hololens_amerikai_hadsereg_peticio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd7808e3-06a2-4c2a-a29b-d014059aa9af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"642af42c-dd9a-4705-ae23-16aedd9671db","keywords":null,"link":"/tudomany/20190226_microsoft_hololens_amerikai_hadsereg_peticio","timestamp":"2019. február. 26. 14:33","title":"Életmentő eszköz, nem fegyver – válaszolt a Microsoft a \"fellázadt\" dolgozóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e4cbcfa-e2dd-43f3-8880-68499859b115","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Egy napja írtunk róla, hogy hiába kapott lassan két hónapja adományágyakat a budapesti Heim Pál kórház, hogy a beteg gyerekeikkel maradni akaró szülők normális körülmények között pihenhessenek, a fekhelyek az Üllői úti osztályokon mégsem bukkantak fel. Most kiderült, hogy miért: az intézmény szerint az ágyak nagyok, veszélyesek és nem elég higiénikusak. Nem tévedés, ezt ugyanaz a kórház írta, amelyben a szülők hányás- és pisifoltos matracon fekszenek, és amelyiknek egy másik telephelyén saját maguk vettek az adományágyakkal azonos típusból.","shortLead":"Egy napja írtunk róla, hogy hiába kapott lassan két hónapja adományágyakat a budapesti Heim Pál kórház, hogy a beteg...","id":"20190227_Alkalmatlannak_nevezi_a_Heim_Pal_Korhaz_az_adomanyagyakat_mikozben_egy_masik_telephelyen_maga_is_hasznalja_oket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e4cbcfa-e2dd-43f3-8880-68499859b115&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1da04471-3a0b-4726-83a6-c0579c759c1c","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_Alkalmatlannak_nevezi_a_Heim_Pal_Korhaz_az_adomanyagyakat_mikozben_egy_masik_telephelyen_maga_is_hasznalja_oket","timestamp":"2019. február. 27. 16:45","title":"Alkalmatlannak nevezi a Heim Pál kórház az adományágyakat, miközben egy másik telephelyén maga is használja őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5a16f7f-0d8b-450a-ab43-7d03fbef7254","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ohióban mostantól különleges törvény védi az Erie-tavat.","shortLead":"Ohióban mostantól különleges törvény védi az Erie-tavat.","id":"20190227_Ez_mar_a_zold_jovo_Egy_amerikai_to_ugyanolyan_jogokat_kapott_mint_az_emberek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5a16f7f-0d8b-450a-ab43-7d03fbef7254&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ef08ac4-8e8c-4a3c-8f5c-068487ae49af","keywords":null,"link":"/elet/20190227_Ez_mar_a_zold_jovo_Egy_amerikai_to_ugyanolyan_jogokat_kapott_mint_az_emberek","timestamp":"2019. február. 27. 09:24","title":"Ez már a zöld jövő? Egy amerikai tó ugyanolyan jogokat kapott, mint az emberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]