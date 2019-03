Világszerte ismert játék a Clash Royale, ami ennek megfelelően rengeteg pénzt hoz a fejlesztők konyhájára. Most az is kiderült, pontosan mennyit.

A Supercell 2016 januárban adta ki a nagy sikerű Clash of Clans spinoffját, a szintén stratégiai és ingyenes Clash Royale-t. Túl sok különbség nincs a két játék között, ám a stúdió valamit ennek ellenére is nagyon jól csinál, ugyanis a program máig elképesztő pénzt termel.

Az elemzéssel foglalkozó Sensor Tower legfrissebb adatai szerint a Clash Royale mostanra átlépte a 2,5 milliárd dolláros bevételi határt. Ezt a pénzt persze nem most kereste, az összeg a megjelenéstől számítva eltelt idő alatt, az androidos és iOS-es platformot nézve gyűlt össze. Más megvilágításban napi 2,3 millió dollárral gazdagítja a fejlesztőit azóta, hogy 2016-ban piacra dobták.

Az elemzőcég arra is rávilágított, hogy a bevételhez leginkább az amerikai felhasználók járultak hozzá (itt történt a legtöbb pénzköltés, mióta megjelent), de a németek is sokat hozzátettek, hogy ekkora sikere legyen. Mindez újból választ ad például a PS Vita sikertelenségére is: egyre többen nem csak telefonként tekintünk az okostelefonra, sokan játékra is azt használjuk.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.