[{"c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"5,8 milliárd forintra pályázhatnak a háziorvosok, ha praxisközösséget hoznak létre, és olyan vizsgálatokat végeznek el, melyekre nincs szakképesítésük.","shortLead":"5,8 milliárd forintra pályázhatnak a háziorvosok, ha praxisközösséget hoznak létre, és olyan vizsgálatokat végeznek el...","id":"20190307_Hirtelen_fellelt_milliardokat_kolthetnek_el_otletszeruen_a_haziorvosok","timestamp":"2019. március. 07. 14:03","title":"Hirtelen fellelt milliárdokat költhetnek el ötletszerűen a háziorvosok"},{"c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lehajtott fejű nyargalás buktatta le a dílert.","shortLead":"Lehajtott fejű nyargalás buktatta le a dílert.","id":"20190308_Kenyerbe_dugta_a_marihuanat","timestamp":"2019. március. 08. 08:37","title":"Kenyérbe dugta a marihuánát"},{"c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Disney tervei szerint megtart néhány 20th Century Foxhoz fűződő produkciót, elsősorban mozifilmeket.","shortLead":"A Disney tervei szerint megtart néhány 20th Century Foxhoz fűződő produkciót, elsősorban mozifilmeket.","id":"20190308_Disney_21st_Century_Fox_felvasarlas_film_mozi","timestamp":"2019. március. 08. 15:59","title":"A Disney hamarosan felvásárolja a 21st Century Foxot is"},{"c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lehet utálni, de akkor is ő az első nő, aki ugyanabban az évben megnyerte az Oscart, a Grammyt, a BAFTA-t és a Golden Globe-ot is.","shortLead":"Lehet utálni, de akkor is ő az első nő, aki ugyanabban az évben megnyerte az Oscart, a Grammyt, a BAFTA-t és a Golden...","id":"20190307_Lady_Gaga_stilusosan_vett_elegtetelt_azokon_akik_korabban_gunyoltak","timestamp":"2019. március. 07. 07:28","title":"Lady Gaga stílusosan vett elégtételt azokon, akik korábban gúnyolták"},{"c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Döntés-előkészítő és büntetőeljárási anyag, ezért nem mondja meg tételesen, miből állt össze a decemberi tüntetésekkor keletkezett 23 milliós kára az MTVA-nak. Ungár Péter perelni fog ezért.","shortLead":"Döntés-előkészítő és büntetőeljárási anyag, ezért nem mondja meg tételesen, miből állt össze a decemberi tüntetésekkor...","id":"20190307_Titok_az_MTVA_szerint_hogy_mibol_jott_ossze_a_szekhaztuntetesek_23_millios_kara","timestamp":"2019. március. 07. 12:41","title":"Titok az MTVA szerint, hogy miből jött össze a székháztüntetések 23 milliós kára"},{"c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Az újdonság úgy néz ki, mint egy Aston Martin sportkocsi, de később négyszemélyes és terepjáró változat is érkezhet belőle.","shortLead":"Az újdonság úgy néz ki, mint egy Aston Martin sportkocsi, de később négyszemélyes és terepjáró változat is érkezhet...","id":"20190308_korbefotoztuk_az_5_perces_toltesi_ideju_500_kilometeres_hatotavu_uj_villanyautot","timestamp":"2019. március. 08. 13:21","title":"Körbefotóztuk az 5 perces töltési idejű, 500 kilométeres hatótávú új villanyautót"},{"c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"A kormány egyszerre dicsekszik a magyar gazdaság sikereivel és vizionál visszaesést, Gulyás Gergely pedig szintet lépett, amikor szeptemberre válságot jósolt. Hol az igazság?","shortLead":"A kormány egyszerre dicsekszik a magyar gazdaság sikereivel és vizionál visszaesést, Gulyás Gergely pedig szintet...","id":"20190308_gulyas_gergely_gazdasagi_valsag_szeptember","timestamp":"2019. március. 08. 06:30","title":"Válságot vár szeptemberre a kormány. Lehet, hogy már tudnak valamit?"},{"c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az NNG megerősítette: 900 fős alkalmazotti létszámának 10 százalékát le kell, hogy építse.","shortLead":"Az NNG megerősítette: 900 fős alkalmazotti létszámának 10 százalékát le kell, hogy építse.","id":"20190308_Komoly_letszamleepitesbe_kezd_az_egyik_leghiresebb_magyar_startup","timestamp":"2019. március. 08. 17:24","title":"Komoly létszámleépítésbe kezd az NNG"}]

