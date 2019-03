Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8ee965ed-50a3-4237-bf92-ff45ca4c36af","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A gyár korábban béremelést jelentett be, de ez sem segített. Szombaton is tárgyaltak a felek, de nem közeledtek az álláspontok, hétfőn újabb sztrájk jöhet.","shortLead":"A gyár korábban béremelést jelentett be, de ez sem segített. Szombaton is tárgyaltak a felek, de nem közeledtek...","id":"20190309_Ujabb_sztrajk_johet_a_Hankooknal_hetfon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ee965ed-50a3-4237-bf92-ff45ca4c36af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a1b152e-84a8-4cbf-9d86-11c5e7172de5","keywords":null,"link":"/kkv/20190309_Ujabb_sztrajk_johet_a_Hankooknal_hetfon","timestamp":"2019. március. 09. 17:05","title":"Újabb sztrájk jöhet a Hankooknál hétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ab4226a-4f50-4095-83ea-7b1fc9f566ea","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Legalább tizenöt embert lőttek le támadók a Mexikó központi részén fekvő Salamanca városának egyik sztriptízbárjában - közölte szombaton Milenio című helyi lap biztonsági forrásokra hivatkozva.","shortLead":"Legalább tizenöt embert lőttek le támadók a Mexikó központi részén fekvő Salamanca városának egyik sztriptízbárjában...","id":"20190309_15_embert_lelottek_egy_mexikoi_sztriptizbarban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ab4226a-4f50-4095-83ea-7b1fc9f566ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0914db5-0885-4274-a529-429f57cb4f60","keywords":null,"link":"/vilag/20190309_15_embert_lelottek_egy_mexikoi_sztriptizbarban","timestamp":"2019. március. 09. 19:42","title":"15 embert lelőttek egy mexikói sztriptízbárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76161c47-a5ff-4b67-814e-07bc0c9fdbd9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Brutális játékok eddig is készültek, azonban a Rape Day-nek minden korábbinál nagyobb népharagot sikerült szítania. A kiadását tervező Steam épp ezért úgy döntött, eláll a projekttől, igaz, kellett néhány nap, mire erre a döntésre jutottak.","shortLead":"Brutális játékok eddig is készültek, azonban a Rape Day-nek minden korábbinál nagyobb népharagot sikerült szítania...","id":"20190310_rape_day_videojatek_nemi_eroszak_steam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76161c47-a5ff-4b67-814e-07bc0c9fdbd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28d340bc-72ba-4866-b795-52a53d502a21","keywords":null,"link":"/tudomany/20190310_rape_day_videojatek_nemi_eroszak_steam","timestamp":"2019. március. 10. 17:03","title":"Győzött a népharag, nem adják ki a nők megerőszakolásáról szóló játékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ee95137-d989-4eb7-8a36-27a5931ebb92","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Liu Shaolin Sándort a szófiai rövidpályás gyorskorcsolya-világbajnokságon. az 500 és az 1500 méteres verseny után a 1000 méteresből is kizárták. Az olimpiai bajnok magyar férfi váltó vasárnap viszont bronzérmes lett.","shortLead":"Liu Shaolin Sándort a szófiai rövidpályás gyorskorcsolya-világbajnokságon. az 500 és az 1500 méteres verseny után...","id":"20190310_Gyorskorcsolya_vb_a_magyar_ferfi_valto_bronzermes_lett_Liu_Shaolin_Sandort_1000_meteren_is_kizartak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ee95137-d989-4eb7-8a36-27a5931ebb92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88d1b491-5d23-4772-81d3-8f8e587735a7","keywords":null,"link":"/sport/20190310_Gyorskorcsolya_vb_a_magyar_ferfi_valto_bronzermes_lett_Liu_Shaolin_Sandort_1000_meteren_is_kizartak","timestamp":"2019. március. 10. 17:05","title":"Gyorskorcsolya vb: a magyar férfi váltó bronzérmes lett, Liu Shaolin Sándort 1000 méteren is kizárták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27aff362-f9a8-4516-aeb0-3ccdb374ecfc","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Sikerült megfigyelnie a Nap koronakidobódásának születését egy nemzetközi kutatócsoportnak. ","shortLead":"Sikerült megfigyelnie a Nap koronakidobódásának születését egy nemzetközi kutatócsoportnak. ","id":"20190309_nap_koronakidobodasa_cme_napkitores_megfigyelese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27aff362-f9a8-4516-aeb0-3ccdb374ecfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a4d828d-4dd7-410b-a96b-29e7be8332f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190309_nap_koronakidobodasa_cme_napkitores_megfigyelese","timestamp":"2019. március. 09. 15:03","title":"Kifigyelték, hogyan alakul ki egy napkitörés, ami összezavarja a GPS-eket is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3de6c315-d7fd-4085-8551-3d67501b5450","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A másnap a kaliforniai Fremontban elhunyt Ernest Quintana családja fel van háborodva, amiért az orvos nem személyesen közölte a beteggel a lehető legrosszabb hírt. ","shortLead":"A másnap a kaliforniai Fremontban elhunyt Ernest Quintana családja fel van háborodva, amiért az orvos nem személyesen...","id":"20190310_Robotot_kuldott_maga_helyett_az_orvos_hogy_tudassa_a_betegevel_a_paciens_haldoklik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3de6c315-d7fd-4085-8551-3d67501b5450&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efbfe237-0972-4f3d-ad15-32f4cd235953","keywords":null,"link":"/tudomany/20190310_Robotot_kuldott_maga_helyett_az_orvos_hogy_tudassa_a_betegevel_a_paciens_haldoklik","timestamp":"2019. március. 10. 15:03","title":"Robotot küldött maga helyett az orvos, hogy tudassa a betegével: a páciens haldoklik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cd634ce-03d4-423e-b5b6-77ea4235b8b2","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Genfben sikerült üléspróbát vennünk a bottropi székhelyű autónemesítő legfrissebb zászlóshajó modelljében. Ami két kisebb meglepetéssel szolgált.","shortLead":"Genfben sikerült üléspróbát vennünk a bottropi székhelyű autónemesítő legfrissebb zászlóshajó modelljében. Ami két...","id":"20190309_apro_de_bosszanto_hibara_bukkantunk_a_900_loeros_brabus_mercedesmaybachban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0cd634ce-03d4-423e-b5b6-77ea4235b8b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"181e7793-eb37-4e03-b2f6-84084e2c4c38","keywords":null,"link":"/cegauto/20190309_apro_de_bosszanto_hibara_bukkantunk_a_900_loeros_brabus_mercedesmaybachban","timestamp":"2019. március. 09. 06:41","title":"Apró, de bosszantó hibára bukkantunk a 900 lóerős Brabus Mercedes-Maybachban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b00a22e-ac5e-4f52-8860-2d5750915684","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Komoly fenyegetést jelentenek a halakra, korallokra és egyéb tengeri élőlényekre az egyre gyakoribbá váló tengeri hőhullámok – figyelmeztetnek kutatók egy új tanulmányban.","shortLead":"Komoly fenyegetést jelentenek a halakra, korallokra és egyéb tengeri élőlényekre az egyre gyakoribbá váló tengeri...","id":"20190310_tengeri_hohullamok_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_tengerek_elovilaga_halak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b00a22e-ac5e-4f52-8860-2d5750915684&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c869b274-38a8-48d5-b925-a9fe7a38e23d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190310_tengeri_hohullamok_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_tengerek_elovilaga_halak","timestamp":"2019. március. 10. 08:03","title":"Sokkolja az állatokat az, ami a tengerekben történik – és ez az embereket is fogja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]