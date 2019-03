Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"04406d5c-d13b-43a0-bfb4-c14daf56f3b4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kitiltották Al Banót az országból, mert nemzetbiztonsági kockázatot jelent.



","shortLead":"Kitiltották Al Banót az országból, mert nemzetbiztonsági kockázatot jelent.



","id":"20190313_Ukrajnaban_eloben_biztosan_nem_hallhatja_ezutan_senki_a_Felicitat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04406d5c-d13b-43a0-bfb4-c14daf56f3b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e01a7f50-8a53-4cd4-a31e-4f275ff6c1df","keywords":null,"link":"/elet/20190313_Ukrajnaban_eloben_biztosan_nem_hallhatja_ezutan_senki_a_Felicitat","timestamp":"2019. március. 13. 12:18","title":"Kitiltották a Felicita előadóját Ukrajnából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dcb48db-32b4-4a8f-9549-7e9ec87c26c8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A különbség eurómilliókban mérhető.","shortLead":"A különbség eurómilliókban mérhető.","id":"20190313_Kiszivargott_hogy_a_visszatero_Zidane_mennyivel_keres_tobbet_a_Realnal_mint_a_tavozasakor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9dcb48db-32b4-4a8f-9549-7e9ec87c26c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88f099da-b7bf-4944-8518-5bbdaf1ec98b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190313_Kiszivargott_hogy_a_visszatero_Zidane_mennyivel_keres_tobbet_a_Realnal_mint_a_tavozasakor","timestamp":"2019. március. 13. 15:36","title":"Kiszivárgott, hogy a visszatérő Zidane mennyivel keres többet a Realnál, mint a távozásakor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eb94eef-7571-4a2a-bc1d-85121b56787c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz külügyminisztérium jegyzékben tiltakozott Ukrajnánál azért, mert Moszkva szerint Kijev megsértette a két ország által kötött barátsági egyezményt. Mindezt az után, hogy Oroszország 2014-ben magához csatolta az Ukrajnához tartozó Krímet, majd komoly segítséget nyújtott a kelet-ukrajnai szeparatista erőknek.","shortLead":"Az orosz külügyminisztérium jegyzékben tiltakozott Ukrajnánál azért, mert Moszkva szerint Kijev megsértette a két...","id":"20190312_A_Krimet_elcsatolo_Oroszorszag_szerint_Kijev_megsertette_az_oroszukran_baratsagi_egyezmenyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1eb94eef-7571-4a2a-bc1d-85121b56787c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9c35721-de10-483d-86e5-0172c6d8f844","keywords":null,"link":"/vilag/20190312_A_Krimet_elcsatolo_Oroszorszag_szerint_Kijev_megsertette_az_oroszukran_baratsagi_egyezmenyt","timestamp":"2019. március. 12. 14:55","title":"A Krímet elcsatoló Oroszország szerint Kijev megsértette az orosz-ukrán barátsági egyezményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfa9bfd7-f8dc-41f7-914f-baf418f3916f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csalódásának adtak hangot ír, a francia és a holland vezetők.\r

\r

","shortLead":"Csalódásának adtak hangot ír, a francia és a holland vezetők.\r

\r

","id":"20190312_Europaban_csalodottsag_fogadta_a_Brexitszavazas_kudarcat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bfa9bfd7-f8dc-41f7-914f-baf418f3916f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a4f02f0-00f1-4d10-b2b2-4fb753c6867d","keywords":null,"link":"/vilag/20190312_Europaban_csalodottsag_fogadta_a_Brexitszavazas_kudarcat","timestamp":"2019. március. 12. 22:07","title":"Európában csalódottság fogadta a Brexit-szavazás kudarcát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11ad0389-841f-413c-8ff2-c9e1ddb4ea39","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az életveszélyessé vált, és emiatt bezárt pécsi Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola korszerűsítésére egyszer már kiírtak egy közbeszerzést, de azt túl magas árajánlatok miatt eredménytelennek nyilvánították. Most ismét magasabb a becsült költség, mint a rendelkezésre álló keret – írja a Szabad Pécs.\r

","shortLead":"Az életveszélyessé vált, és emiatt bezárt pécsi Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola korszerűsítésére egyszer...","id":"20190311_Ujra_kiirtak_a_kozbeszerzest_megint_hibadzhat_a_keret_az_eletveszelyes_iskola_felujitasara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11ad0389-841f-413c-8ff2-c9e1ddb4ea39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46d41c28-8da6-49d5-bbce-903d224b0bd4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190311_Ujra_kiirtak_a_kozbeszerzest_megint_hibadzhat_a_keret_az_eletveszelyes_iskola_felujitasara","timestamp":"2019. március. 12. 06:02","title":"Újra kiírták a közbeszerzést, megint hibádzhat a keret az életveszélyes iskola felújítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eebd56a7-9782-41f4-bbac-539e360ac2a5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Valószínűleg nem is indult a választáson, az úgyis csak egy formaság. ","shortLead":"Valószínűleg nem is indult a választáson, az úgyis csak egy formaság. ","id":"20190312_Valasztasok_voltak_EszakKoreaban_de_Kim_Dzsong_Un_nem_lett_tagja_a_parlamentnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eebd56a7-9782-41f4-bbac-539e360ac2a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"616856a5-0f8c-4f73-ac85-634fc3fcbb06","keywords":null,"link":"/vilag/20190312_Valasztasok_voltak_EszakKoreaban_de_Kim_Dzsong_Un_nem_lett_tagja_a_parlamentnek","timestamp":"2019. március. 12. 08:35","title":"Választások voltak Észak-Koreában, de Kim Dzsong Un nem lett tagja a parlamentnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44c45fa5-3801-4122-8d0b-25fefa7b6742","c_author":"T. R.","category":"sport","description":"Kevesebb mint egy éve állt fel a sikeredző. Most a története egyik legmélyebb válságában lévő klub ismét leülteti a kispadra a franciát.","shortLead":"Kevesebb mint egy éve állt fel a sikeredző. Most a története egyik legmélyebb válságában lévő klub ismét leülteti...","id":"20190311_Zidane_megint_a_Real_Madrid_edzoje_lett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44c45fa5-3801-4122-8d0b-25fefa7b6742&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39f6f3b1-9ce4-4d85-be06-ee30a14d468a","keywords":null,"link":"/sport/20190311_Zidane_megint_a_Real_Madrid_edzoje_lett","timestamp":"2019. március. 11. 16:37","title":"Zidane megint a Real Madrid edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"193a1465-2e4a-4c37-92c1-608d3e98a689","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tipikus politikusi játszma volt Manfred Weber keddi budapesti tárgyalássorozata, vagy szalmaszál, amelyet Orbán Viktornak nyújtott. A hvg.hu munkatársai ezt elemezték élő Facebook-közvetítésünkben, illetve olvasóink kérdéseire válaszoltak. ","shortLead":"Tipikus politikusi játszma volt Manfred Weber keddi budapesti tárgyalássorozata, vagy szalmaszál, amelyet Orbán...","id":"20190312_Tulajdonkeppen_miert_is_Budapestre_Manfred_Weber","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=193a1465-2e4a-4c37-92c1-608d3e98a689&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70f1396c-b5cc-4cbc-b497-f0f39dc3af04","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_Tulajdonkeppen_miert_is_Budapestre_Manfred_Weber","timestamp":"2019. március. 12. 19:10","title":"Tulajdonképpen miért is jött Budapestre Manfred Weber?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]