A Google április 1-je alkalmából fejlesztett egy új játékot a Térképbe, amivel mobilon és számítógépen is lehet játszani.

A Google rendszeresen megemlékezik a fontosabb napokról és évfordulókról – és nemcsak a kereső főoldalán, a Google Térképekben is. Ilyen volt például az az alkalom is, amikor egy kis extra mariózásra csábítottak a fejlesztők. Idén is hasonló a helyzet, ám ezúttal április 1-jéhez kapcsolták a mókázást.

A Google a bolondok napja alkalmából az egész világon elérhetővé tett egy új funkciót a Térképben, amivel a klasszikus Snake újragondolt változatával játszhatunk egy kicsit. A játék az androidos eszközökre, valamint az iPhone-ra és iPadre készült alkalmazásban – azon belül a Menüben – is megtalálható, de gondoltak azokra is, akik nem használják ezeket, nekik ezen a weboldalon jön be a játék.

© Google

© Google

© Google

A klasszikus kígyós játék újragondolt változatában a világ hat különböző pontján – Kairóban, São Paulóban, Londonban, Sydneyben, San Franciscóban és Tokióban – játszhatjuk, de van egy hetedik "pálya" is, ahol az egész világ adja a hátteret. A lényeg pofonegyszerű: a helyi tömegközlekedési eszközzel minél több utast össze kell szedni, ami egyrészt a pontszámot, másrészt a jármű méretét is növeli.

