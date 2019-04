Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Péntektől 15 új településen lehet mobilról megvásárolni a Tesco-termékeket. Több új településen is bevezette a házhoz szállítást a Tesco
Néha tényleg olyan, mintha megállt volna az idő a BKV-nál, de ez a két plakát ettől eltekintve parádés.
Csodálatos plakátok készültek a kelenföldi buszgarázs nyílt napjához
A Budapest Honvéd eladása után ez az egyetlen NB I-es klub, amelynek még nem Fidesz-közeli a tulajdonosa.
Magyar Nemzet: Garancsi István érdeklődik az Újpest iránt
Mostanra fejezték be a tavaly szeptemberi katasztrófa okait kutató vizsgálatot.
Egy légkondicionáló miatt égett le a Brazil Nemzeti Múzeum
A rendszerváltás előtti demokratikus ellenzék kiemelkedő alakja, az SZDSZ egyik alapítója azt mondta, bár létezik parlamentáris rendszer, amely lehetővé tenné a politikai váltógazdálkodást, mégis egyetlen párt uralkodik, s az folyamatosan korrumpálódik. A Magyar Helsinki Bizottság alapítója a hvg.hu-nak adott interjújában arról is beszélt, ez Móricz Zsigmond és a Rokonok országa.
Kőszeg Ferenc: Remélem, nem kell világháború ahhoz, hogy Orbán megbukjon
Az ELTE Sikerek eseménysorozat legutóbbi vendége Stumpf István jelenlegi alkotmánybíró volt, kevés sorosozás, sok sztorizgatás volt. A felesége szerint 98 százalék, hogy Stumpf nem lesz megint alkotmánybíró.
Stumpf István Kéri Lászlóról: Szoktuk egymást anyázni, de mindig megiszunk egy Unicumot
Korábban volt arról szó, hogy a hivatalos átnevezés is megtörténik, de aztán abból nem lett semmi. A Momentum most átmatricázta a megállót. A Momentum most átmatricázta a megállót.
Göncz Árpád városközpontra nevezte át a Momentum az Árpád híd megállót
Ervina, a szalagos varánusz feltehetően szűznemzéssel, azaz hím varánusz "segítsége" nélkül adott életet négy egészséges kis gyíknak. Ennél a fajnál a pécsi állatkert szerint még sosem dokumentálták ezt a jelenséget.
Hihetetlenül ritkán történik olyasmi, ami a pécsi varánusszal esett meg