Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6bd8f8bf-a8c6-4bea-b29a-37c5f3b3d743","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tuning-szakemberek nemcsak a motorhoz nyúltak hozzá, hanem a külcsínt is agresszívabbá tették.","shortLead":"A tuning-szakemberek nemcsak a motorhoz nyúltak hozzá, hanem a külcsínt is agresszívabbá tették.","id":"20190408_gazolajos_izompacsirta_felmorcositottak_az_audi_q7et_abt_tuning_suv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6bd8f8bf-a8c6-4bea-b29a-37c5f3b3d743&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9005184e-dab9-44a1-baa6-1fbd3e371c9f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190408_gazolajos_izompacsirta_felmorcositottak_az_audi_q7et_abt_tuning_suv","timestamp":"2019. április. 08. 08:21","title":"Gázolajos izompacsirta: Felmorcosították az Audi Q7-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"410e6779-2c30-4124-a5d2-13399dbb4b8f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nőstény delfineknek is van az emberéhez hasonló csiklója. ","shortLead":"A nőstény delfineknek is van az emberéhez hasonló csiklója. ","id":"20190407_Kiderult_a_nosteny_delfineknek_is_kepesek_lehetnek_az_orgazmusra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=410e6779-2c30-4124-a5d2-13399dbb4b8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee889c94-a412-4c05-8297-0bc35468154f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190407_Kiderult_a_nosteny_delfineknek_is_kepesek_lehetnek_az_orgazmusra","timestamp":"2019. április. 07. 14:15","title":"Kiderült: a nőstény delfinek is képesek lehetnek az orgazmusra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebe3f5fc-aa46-40de-91b0-d358d87f9414","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kisebb tömeg gyűlt össze, amikor a miniszterelnök aláírásával segítette pártját. Az esemény egyes résztvevőknek szinte vallásos jelleget öltött.\r

\r

","shortLead":"Egy kisebb tömeg gyűlt össze, amikor a miniszterelnök aláírásával segítette pártját. Az esemény egyes résztvevőknek...","id":"20190408_Orban_mar_alairt_es_csoduletet_okozott_Erzsebeten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ebe3f5fc-aa46-40de-91b0-d358d87f9414&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c820f7ac-0f6d-4600-9f7c-1d95bf9b6f2f","keywords":null,"link":"/itthon/20190408_Orban_mar_alairt_es_csoduletet_okozott_Erzsebeten","timestamp":"2019. április. 08. 09:33","title":"Orbán már aláírt, és csődületet okozott Erzsébeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae9abac0-5b4c-4437-b7f3-59484c7c8dc5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha igaz, amiről az egyik legnagyobb indiai lap ír, a Facebook nemrég személyesen ellenőrizte le egyik felhasználóját. ","shortLead":"Ha igaz, amiről az egyik legnagyobb indiai lap ír, a Facebook nemrég személyesen ellenőrizte le egyik felhasználóját. ","id":"20190408_facebook_valasztas_india_politikai_tartalmu_bejegyzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae9abac0-5b4c-4437-b7f3-59484c7c8dc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cd0bfe4-1158-4d23-8cf9-c8032da7cdf7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190408_facebook_valasztas_india_politikai_tartalmu_bejegyzes","timestamp":"2019. április. 08. 15:33","title":"Kiment a Facebook egyik embere egy indiai felhasználóhoz, mert politikai témában írt az oldalra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"441a9b97-6cf7-4477-a5d8-091475d42e7c","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Lemossák őket, éjszakánként lesznek a lezárások. ","shortLead":"Lemossák őket, éjszakánként lesznek a lezárások. ","id":"20190407_Lezarjak_egy_idore_a_Varalagutat_a_Lanchidat_es_a_Szabadsag_hidat_a_heten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=441a9b97-6cf7-4477-a5d8-091475d42e7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5be2db3-c1d1-4896-99df-78b194a8f8cd","keywords":null,"link":"/cegauto/20190407_Lezarjak_egy_idore_a_Varalagutat_a_Lanchidat_es_a_Szabadsag_hidat_a_heten","timestamp":"2019. április. 07. 08:46","title":"Lezárják egy időre a Váralagutat, a Lánchidat és a Szabadság hidat a héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be752f1d-0560-4bc0-b2f1-8c218ac537af","c_author":"Jászberényi Sándor","category":"vilag","description":"Nagyon úgy tűnik, hogy a közös ellenség legyőzése után a konfliktus helyi szereplői egymás ellen fordulnak. Jászberényi Sándor írása Rozsavából, az észak-szíriai kurd övezetből.","shortLead":"Nagyon úgy tűnik, hogy a közös ellenség legyőzése után a konfliktus helyi szereplői egymás ellen fordulnak. Jászberényi...","id":"201914__sziriai_riport__harcosok_es_menekultek__kurd_dilemmak__kivarnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be752f1d-0560-4bc0-b2f1-8c218ac537af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81c8c656-4817-45fd-b08b-ff1fd8c4bd5b","keywords":null,"link":"/vilag/201914__sziriai_riport__harcosok_es_menekultek__kurd_dilemmak__kivarnak","timestamp":"2019. április. 06. 17:30","title":"Az Iszlám Államnak vége, de Szíriában ez nem jelent békét - helyszíni riport a kurdok földjéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3aae876d-2354-40f2-8e7b-ea04f2a6239a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ausztrália delfinjei is megsínylik a klímaváltozást a víz hőmérsékletének növekedése miatt. Zürichi kutatók tanulmánya szerint a hőség miatt csökken az utódok száma és kisebb az állatok túlélési esélye. ","shortLead":"Ausztrália delfinjei is megsínylik a klímaváltozást a víz hőmérsékletének növekedése miatt. Zürichi kutatók tanulmánya...","id":"20190407_ausztralia_delfinek_klimavaltozas_vizhomerseklet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3aae876d-2354-40f2-8e7b-ea04f2a6239a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62071948-381a-4902-a37d-54f0c3e62dd6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190407_ausztralia_delfinek_klimavaltozas_vizhomerseklet","timestamp":"2019. április. 07. 21:03","title":"Melegszik a víz, megsínylik a delfinek a klímaváltozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69bfba7b-0b93-4e4c-b8a0-d60ee69cf397","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Tíz ország kötvényeit veszi ki referencia-indexéből a norvég nyugdíjalap, köztük Magyarországét. ","shortLead":"Tíz ország kötvényeit veszi ki referencia-indexéből a norvég nyugdíjalap, köztük Magyarországét. ","id":"20190407_Eladja_magyar_kotvenyeit_a_norveg_allami_nyugdijalap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69bfba7b-0b93-4e4c-b8a0-d60ee69cf397&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ca64e4a-cecc-4dc6-9a63-c883f4cb22a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190407_Eladja_magyar_kotvenyeit_a_norveg_allami_nyugdijalap","timestamp":"2019. április. 07. 12:39","title":"Eladja magyar kötvényeit a norvég állami nyugdíjalap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]