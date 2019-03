1. Szigorúbb adatvédelem

Az új Androidban a rendszer által kezelt adatok, illetve az azokhoz való hozzáférés módja is sokat változik. A Google gyakorlatilag átadja a gyeplőt, és minden korábbinál nagyobb kontrollt biztosít majd a felhasználóknak: szabályozható lesz, mikor és melyik app férhet hozzá a készülék földrajzi helyzetéhez (ez természetesen akár tiltható is lesz), és az is, hogy a telepített alkalmazások közül melyik, milyen tartalomtípust (fotó, videó, hangfájl) érhet el a készüléken tároltak közül.

2. Sötét mód mindenhol

A felhasználók nem csak nappal, éjjel is sokat használják készüléküket, a Google ezért a rendszer egészében elérhetővé teszi a szemet és egyben akkumulátort is kímélő sötét módot. Fontos: a funkció nem csak akkor lesz igénybe vehető, ha az akkumulátor bizonyos százalék alá esik, akár állandó jelleggel, még nappal is bekapcsolhatóvá válik. Ilyenkor a rendszer egésze feketés témára vált:

3. Jobb fotóélmény

A modernebb okostelefonok kamerája a kép mélységére vonatkozó metaadokat is begyűjti. Az új rendszer több adatot tud majd lekérni ezekből, és a megszerzett információk kezelése is hatékonyabbá válik általa. Ez elsősorban az appfejlesztők számára lesz nagy segítség, akik így látványosabb fotóeffekteket készíthetnek.

A Q emellett rendszerszinten támogatni fogja a HDR10+ formátumot, amely a megjelenített tartalmak minőségére lesz jó hatással a kompatibilis eszközöknél.

4. Wifis okosság

Az Android Q a wifihez való csatlakozás legkényelmetlenebb részére is megoldást kínál majd: többé nem kell átküldeni/elmondani a hálózathoz tartozó jelszót, a kapcsolat egyszerű QR-kódként is továbbosztható lesz. Az elkészített mintát csak be kell szkennelnie a telefon/táblagép tulajdonosának, készüléke pedig máris megjegyezte a szükséges paramétereket, és közben persze csatlakozott is.

A Google természetesen a biztonságra is gondolt: a továbbosztáshoz használt eszköz ujjlenyomatot/jelszót fog kérni a hálózat kezelőjétől, mielőtt a QR-kód elkészül.

5. Újfajta vezérlés

Már a Pie is támogatta a gesztusvezérlést, amellyel előhívható az alkalmazáslista, vagy kiléphetünk a megnyitott programból. A jelek szerint ez a Q-ban még modernebbé válik, és még inkább az iOS-ben látott megoldásra hasonlít majd:

6. Asztali mód

A Huawei és a Samsung eszközei által bevezetett asztali mód immár alapvető funkció lesz az új Androidban. Ennek működését itt mutattuk be.

Az Android Q első bétaverziója a Google Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel XL és Pixel eszközökre már letölthető. A rendszer nem stabil, így aki telepíti, számoljon vele, hogy a dolog akár adatvesztéssel is járhat.

