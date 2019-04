Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bdcf632a-5850-4f7d-8b46-dafdfd8da626","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20190408_Kicsit_kicsi_kicsit_savanyu_de_a_mienk_ket_emberbol_allo_migranskaravant_leplezett_le_a_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bdcf632a-5850-4f7d-8b46-dafdfd8da626&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d3d4968-fb35-4cea-abef-d93d33529ab9","keywords":null,"link":"/itthon/20190408_Kicsit_kicsi_kicsit_savanyu_de_a_mienk_ket_emberbol_allo_migranskaravant_leplezett_le_a_rendorseg","timestamp":"2019. április. 08. 10:08","title":"Kicsit kicsi, kicsit savanyú, de a miénk: két emberből álló migránskaravánt leplezett le a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eca97a73-ca92-4b38-92ae-141cc7614804","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Húsz éve nem volt ekkora aszály, és ez a jövő héten sem változik érdemben.","shortLead":"Húsz éve nem volt ekkora aszály, és ez a jövő héten sem változik érdemben.","id":"20190407_Esni_fog_de_nem_eleget__itt_az_elorejelzes_a_jovo_hetre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eca97a73-ca92-4b38-92ae-141cc7614804&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bfbb3b9-babf-439c-8b51-670e39971585","keywords":null,"link":"/itthon/20190407_Esni_fog_de_nem_eleget__itt_az_elorejelzes_a_jovo_hetre","timestamp":"2019. április. 07. 18:27","title":"Esni fog, de nem eleget - itt az előrejelzés a jövő hétre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09e4f868-bc89-4e0d-8d9b-e2cec33bbc13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar kutatásfejlesztés egyik zászlóshajója a szegedi lézerközpont. Most lemondott a nemzetközi részleg három nagytekintélyű tagja, így tiltakoznak a kormány döntése ellen, hogy tudós helyett banki embert neveztek ki.","shortLead":"A magyar kutatásfejlesztés egyik zászlóshajója a szegedi lézerközpont. Most lemondott a nemzetközi részleg három...","id":"20190408_Tiltakoznak_a_kormanydontesek_ellen_lemondott_harom_tudos_a_szegedi_lezerkozpontnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09e4f868-bc89-4e0d-8d9b-e2cec33bbc13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d037e5e-7cae-43f7-8650-bdc62c4e6017","keywords":null,"link":"/itthon/20190408_Tiltakoznak_a_kormanydontesek_ellen_lemondott_harom_tudos_a_szegedi_lezerkozpontnal","timestamp":"2019. április. 08. 08:39","title":"Tiltakoznak a kormánydöntések ellen, lemondott három tudós a szegedi lézerközpontnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddaa8d89-76af-4d5c-b580-b1742390b8e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190409_Penztarcat_lopott_egy_terezvarosi_bevasarlokozpontban__keresi_a_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ddaa8d89-76af-4d5c-b580-b1742390b8e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ca9f2d0-22b6-4723-8611-75b24d8cb015","keywords":null,"link":"/itthon/20190409_Penztarcat_lopott_egy_terezvarosi_bevasarlokozpontban__keresi_a_rendorseg","timestamp":"2019. április. 09. 11:34","title":"Pénztárcát lopott egy terézvárosi bevásárlóközpontban – keresi a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bffea1f5-e3ae-4407-8deb-52c074ce8469","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Budapesten a személyneveket viselő utcák mindössze 11 százaléka nő, de közülük is minden második csak kitalált név vagy keresztnév.\r

\r

","shortLead":"Budapesten a személyneveket viselő utcák mindössze 11 százaléka nő, de közülük is minden második csak kitalált név vagy...","id":"20190408_Sulyos_ferfiuralmat_talaltak_az_utcanevekben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bffea1f5-e3ae-4407-8deb-52c074ce8469&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eaeac3c-aa24-4458-99b0-b5b2eb3b1be7","keywords":null,"link":"/elet/20190408_Sulyos_ferfiuralmat_talaltak_az_utcanevekben","timestamp":"2019. április. 08. 11:48","title":"Súlyos férfiuralmat találtak az utcanevekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5200af2-b349-4e78-9b19-b6b9a990919a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az, hogy a borral akár festeni is lehet, keveseknek jut eszébe. Pláne, hogy aztán egy kórházban állítsák ki a speciális technikával készült képeket.","shortLead":"Az, hogy a borral akár festeni is lehet, keveseknek jut eszébe. Pláne, hogy aztán egy kórházban állítsák ki a speciális...","id":"20190408_Borral_festett__Szabo_Gyozo_ecsetet_ragadott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5200af2-b349-4e78-9b19-b6b9a990919a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b66b84c9-ab87-4f9c-b3fa-00c589ed42a2","keywords":null,"link":"/elet/20190408_Borral_festett__Szabo_Gyozo_ecsetet_ragadott","timestamp":"2019. április. 09. 08:09","title":"Borral festett - Szabó Győző ecsetet ragadott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c20160a7-b128-4409-b8e1-a1eb17164a3c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tovább fokozódik a szóváltás Majka és a MAHASZ-elnök között. A zenész nem nyert díjat, de az egész rendszerrel baja van.","shortLead":"Tovább fokozódik a szóváltás Majka és a MAHASZ-elnök között. A zenész nem nyert díjat, de az egész rendszerrel baja van.","id":"20190408_Majka_Ti_nem_vagytok_sem_objektivek_sem_szakmaiak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c20160a7-b128-4409-b8e1-a1eb17164a3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83cc75a7-baca-4ce1-a31a-a84c14c353d2","keywords":null,"link":"/elet/20190408_Majka_Ti_nem_vagytok_sem_objektivek_sem_szakmaiak","timestamp":"2019. április. 08. 10:53","title":"Majka: „Ti nem vagytok sem objektívek, sem szakmaiak”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f50ea73b-d03e-498f-a14a-8c5a158e4c58","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Cukrászda nyílik a Vámház körút 9. alatt.","shortLead":"Cukrászda nyílik a Vámház körút 9. alatt.","id":"20190409_Klapka_Gyorgy_zaloghaza_vegleg_atalakul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f50ea73b-d03e-498f-a14a-8c5a158e4c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"324cf7b1-36d4-4f39-b4bc-cee72bc590ba","keywords":null,"link":"/elet/20190409_Klapka_Gyorgy_zaloghaza_vegleg_atalakul","timestamp":"2019. április. 09. 09:16","title":"Klapka György zálogháza végleg átalakul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]